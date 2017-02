Lage in Barackenhausung verschlechtert: Dem Elendslager ein Ende setzen: Linke fordern Unterkunft für Rumänen

Silvesternacht in Frankfurt Szenegastronom erbost über angebliche Randale in seiner Bar

Frankfurt. Verlief die Silvesternacht in Frankfurt wirklich so friedlich, wie es die Sicherheitsbehörden darstellen? Nein, sagt Gastronom Jan Mai, und berichtet von Übergriffen in seiner Bar „First In“ an der Freßgass’. Bei der Polizei sind allerdings keine ... mehr