Rund 800 Teilnehmer fordern mehr bezahlbaren Wohnraum: Demo in Frankfurt: „Wohnen ist ein Grundrecht“

Friedlich haben am Samstag mehr als 800 Menschen in der Innenstadt für bezahlbaren Wohnraum und gegen Verdrängung demonstriert. Sie forderten unter anderem, leerstehende Wohn- und Büroflächen Wohnungslosen anzubieten.

„Wohnen ist ein Grundrecht. Wir finden, dass es nicht fair ist, wenn die Leute den ganzen Monat arbeiten und 80 Prozent davon allein für die Miete draufgeht“, klagt Noah. „Es gibt so viele leerstehende Gebäude. Wenn diese als Wohnraum genutzt würden, würde das Wohnen insgesamt günstiger werden.“ Mit dieser Einschätzung ist Noah nicht alleine. Gut 800 Demonstranten sind am Samstag in der Innenstadt für mehr bezahlbaren Wohnraum auf die Straße gegangen. Organisiert hatten den Marsch die Gruppen „Project.Shelter“, „Stadt für alle“ sowie weitere soziale Initiativen.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (Presse- und Wirtschaftsdienst) Trommeln für mehr bezahlbare Wohnungen in der Stadt – nicht ohne Grund: 10 000 Familien warten in Frankfurt auf eine Sozialwohnung.

Noah stammt aus Ghana. Als er nach einigen Jahren in Italien nach Deutschland kam, halfen ihm die Aktivisten von „Project.Shelter“, wichtige Dokumente zu erlangen, vor allem eine Arbeitserlaubnis, und gaben ihm eine provisorische Bleibe. „Project.Shelter“ ist eine Initiative, die sich seit gut zwei Jahren vor allem für die Belange wohnungsloser Einwanderer einsetzt und ein selbstverwaltetes Migrationszentrum fordert.

Zur Untätigkeit verdammt

Mittlerweile hat Noah Fuß gefasst in Frankfurt. Heute ist er selbst Aktivist und hilft anderen Neuankömmlingen, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden – so wie etwa seinem Landsmann Hamza. Bei der Demo trommelte der 33-Jährige buchstäblich für die Anliegen von „Project.Shelter“. Hamza lebte wie Noah lange Zeit in Italien, ehe er vor knapp einem Jahr nach Frankfurt kam. „Ohne ,Project.Shelter‘ wäre ich heute nicht derselbe Mensch“, zeigte er sich dankbar. Er klagte allerdings darüber, dass er in einem geeinten Europa nicht ohne Weiteres auch hier arbeiten darf wie in Italien, wo er lange als Autolackierer tätig war. „Deutschland würde davon profitieren, wenn ich arbeiten dürfte“, sagt Hamza. Aber ohne Arbeitserlaubnis ist er zur Untätigkeit verdammt, ohne Job wiederum kann er keine Wohnung bezahlen.

Kommentar: Grenzen des Wohnraums Ja, die Mieten in der Mainmetropole sind hoch. Aber deswegen kann man bestenfalls von Wohnungsmangel sprechen, noch nicht von Wohnungsnot. Denn echte Not sieht anders aus. clearing

„Das ist ein Teufelskreis!“, klagt „Project.Shelter“-Aktivist Jakob. Zudem verweist er auf Angriffe in jüngster Zeit auf ein Roma-Schlaflager nahe der Rosa-Luxemburg-Straße sowie auf einen Obdachlosen in der B-Ebene der Hauptwache: „Zu der Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt kommt diese Gefahr, dabei müsste das gar nicht sein in einer Stadt mit mehr als einer Million Quadratmeter ungenutzter Büroflächen und vielen leeren Wohnhäusern. Wir finden, dass niemand auf der Straße schlafen müsste, wenn Häuser leerstehen.“

Bunt gemischt

„Häuser denen, die sie brauchen“, skandierten denn auch die Demonstranten bei ihrem Zug vom Hauptbahnhof über die Hauptwache zum Uni-Campus Bockenheim. Begleitet wurden sie dabei von mehr als 100 Polizisten in schwerer Schutzausrüstung. Die Demonstration verlief jedoch ohne Zwischenfälle. Das Publikum war bunt gemischt – Familien mit Kindern, Linke, Bürgerliche.

Info: 28 000 Wohnungen fehlen Rund 375 000 Wohnungen gibt es in Frankfurt. Nach Einschätzung des Magistrats sind das mindestens 28 000 zu wenig, Tendenz steigend. Bis 2030 wird die Stadt um bis zu 100 000 Einwohner wachsen. clearing

„Ich finde es ungerecht, dass der Wert von Wohnungen nur nach Marktbedingungen bestimmt wird, mit der Folge, dass arme Leute sich keine menschenwürdige Wohnung leisten können“, kritisiert Eckhart aus Kalbach: Seine Frau Gisela ergänzt, dass auch Familien mit kleinen Wohnungen vorlieb nehmen müssen: „Wie soll man mit Kindern umgehen können, wenn man eng aufeinander hockt?“ Gleichzeitig gehe es ihnen so wie vielen anderen, wenn die Kinder aus dem Haus seien: Sie könnten gar nicht in eine kleinere Wohnung ziehen, „weil diese teurer wäre als die, in der wir schon lange wohnen“.

Wohnraum schaffen

Von den im Römer vertretenen Fraktionen zeigten sich nur Vertreter der Linken bei der Demonstration. „Wir stimmen den Forderungen der Demonstranten zu. Die ABG muss zur Rechenschaft gezogen werden. Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, muss zur Hauptaufgabe gemacht werden“, forderte die Stadtverordnete Pearl Hahn. „Wir haben in der Vergangenheit schon entsprechende Anträge gestellt, aber diese wurden leider von den regierenden Parteien abgelehnt.“