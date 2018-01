Kundgebung in Frankfurt: Demos für und gegen den Militäreinsatz in Syrien

Heute Nachmittag wollen auf dem Frankfurter Opernplatz Unterstützer der türkischen Regierung für deren Militäreinsatz in Nordsyrien demonstrieren. Später am Tag ist auch eine kurdische Kundgebung angemeldet.

Heute Nachmittag wollen in Frankfurt Unterstützer der türkischen Regierung für deren Militäreinsatz in Nordsyrien demonstrieren. Die Kundgebung soll um 14 Uhr auf dem Opernplatz stattfinden und sei heute Nacht von einer Privatperson angemeldet worden, teilte das städtische Ordnungsamt mit. Der Titel der Veranstaltung laute „Operation Olivenzweig“. So nennt die türkische Armee ihre Operation im nordsyrischen Kurdengebiet Afrin. Die Frankfurter Polizei hält Konflikte zwischen den Teilnehmer der Kundgebung und kurdischen Gruppen für möglich: „Wir schauen genau hin und werden mit Kräften vor Ort sein“, sagte ein Sprecher. Am Montag kam es am Flughafen in Hannover bei einer Demonstration zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Anhängern der türkischen Regierung.

Eine kurdische Kundgebung, die sich gegen den türkischen Militäreinsatz richtet, ist für 17 Uhr vor dem US-amerikanischen Konsulat in Frankfurt angemeldet. (dg)