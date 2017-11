Fastnacht: Den Narren läuft die Jugend weg

Die Frankfurter Fastnacht hat nicht mehr den Stellenwert, den sie einmal hatte. Das sagt zumindest Anke Viehl vom Carneval Club Laternche. „Das Geschäft ist schwierig geworden. Das Publikum überaltert. Viele Vereine plagen Nachwuchssorgen“, konkretisiert Thomas Horn von den Bernermer Käwwern. Und wegen immer strengerer Sicherheitsbestimmungen seien nun auch die Kosten für den großen Fastnachtsumzug explodiert – er rollt in dieser Kampagne am Sonntag, 11. Februar, durch die Straßen –, sagt Axel Heilmann, Präsident des Großen Rats. 40 000 Euro habe man zuletzt dafür berappen müssen.

Um die Fastnacht nun endlich aus der Krise zu führen, hat der Große Rat ein neues Konzept erarbeitet. Zum einen sei eine große Spendenaktion geplant, bei der Frankfurter Narren sowohl für den Fastnachtszug und den Wiederaufbau des Goetheturms sammeln werden. Zum anderen wird die Kampagne am 11. November erstmals statt im Nordwestzentrum an der Hauptwache mit großer Open-Air-Bühne eröffnet. „Uns zieht’s raus aus dem Saal und mitten uff die Gass’“, sagt Heilmann. Es werde zahlreiche Info- und Essensstände geben. Außerdem stehe der Auftritt des Frankfurter Prinzenpaars wie auch des Kinderprinzenpaars auf dem Programm. Ganz freiwillig ist der Umzug in die Stadtmitte nicht. Da die Aktionsbühne im Nordwestzentrum aufgrund der dortigen Umbaumaßnahmen nicht zur Verfügung steht, mussten sich die Narren nach einem neuen Ort umsehen.

Bunte Fastnachtstram

Abgesehen davon wird ab dem 11. November erstmals eine Fastnachtstram durch Frankfurt fahren. Dabei handelt es sich um eine Straßenbahn, die als fahrendes Werbebanner unterwegs ist. Und das werde bunt, verspricht Heilmann.

Neu ist in diesem Jahr, dass mehr Sponsoren als bisher den Großen Rat finanziell unterstützen. Die Summe entspreche in etwa der der Vorjahre, sagt der Sprecher des Großen Rats, Uwe Forstmann. Das Narrenzelt am Ratsweg, das im vergangenen Jahr Premiere feierte, wird es wieder geben. „Das ist toll gelaufen“, sagt Forstmann.

Bei den Frankfurter Fastnachtvereinen findet die Kampagnen-Eröffnung an der Hauptwache großen Zuspruch. „Das hat einen Riesenvorteil“, sagt etwa Jörg Haft, Vorsitzender des Clubs Fidele Nassauer in Heddernheim. Die Hauptwache im Herzen der Stadt sei so für alle Vereine gleich gut erreichbar. Auch Peter Bauernfeind, Vorsitzender der F.C.G. Die Kameruner aus dem Gallus lobt den neuen Veranstaltungsort und wünscht sich, „dass es so voll wird wie in Köln“.

Spannungen abbauen

Auf einem guten Weg sieht sich Axel Heilmann bei der Zusammenarbeit zwischen Großem Rat und den Vereinen. Gerade erst habe man ein neues Marketingkonzept erarbeitet, mit dessen Hilfe Dachverband und Mitgliedsvereine noch enger zusammenrücken sollen. Mehr Miteinander scheint nach dem großen Krach beim Großen Rat vor zwei Jahren auch bitter nötig. Damals war nach einer verpatzen Wahl beinahe das gesamte Präsidium zurückgetreten. „Das Vertrauen zwischen uns und den Vereinen ist nicht gegeben“, hatte der damalige Präsident Rainer Kreutz erklärt. Kurz darauf war Axel Heilmann gewählt worden. Er sollte die Narren in ruhige Wasser führen und versöhnen.

Inzwischen sei das Verhältnis zwischen Großem Rat und den Vereinen wieder „bestens“, sagt er. Weil er die Vereine und ihre Wünsche ernst nehme. Und weil Hierarchien abgeschafft worden seien und es nun eine direktere Absprache gebe. Will heißen, dass die Mitglieder über sämtliche Neuerungen informiert würden.

Auf Nachfrage bei den Vereinen wird allerdings klar, dass das nicht für alle zutrifft. Der Carnevals Club Laternche weiß noch nichts von den bevorstehenden Neuerungen. „Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass der Große Rat ein gutes Konzept bereit hält“, sagt Viehl. Bei den Bernemer Käwwern möchte man erst gar keine Fragen zum Großen Rat beantworten. Mit denen, die da oben herumhampelten, habe er nichts am Hut, sagt Horn.