Der Schein trügt: Äußerlich ist der Saalbau Gallus ein eher belangloses Gebäude, doch in seinen vier Wänden trug sich Anfang der 60er Jahre Geschichte zu, die dieses Land für immer verändern sollte: die ersten Frankfurter Auschwitzprozesse. Eine Spurensuche an einem ungeahnt historischen Ort.

Es ist ein schnöder Bau am Rande der Frankenallee im Stadtteil Gallus. Der funktionelle Veranstaltungsraum mit seiner Betongitter-Fassade lässt kaum vermuten, dass es sich hierbei um einen historischen Ort handelt. Vielleicht einem der bedeutsamsten der Stadt. Denn ohne Zweifel kann der Saalbau Gallus in einer Reihe mit der Paulskirche, dem Römer oder dem Dom genannt werde, denn hier wurde Geschichte geschrieben.

Bild-Zoom Der Auschwitz-Prozess fand im Bürgerhaus Gallus statt. Unser Bild wurde im Jahr 1964 aufgenommen. Repro: Weis

Es war der größte Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte, der im Saal des Haus Gallus stattfand: Der erste Frankfurter Auschwitzprozess. Jene maßgebliche Gerichtsverhandlung, in der erstmalig die Schreckenstaten deutscher Soldaten im Konzentrationslager Auschwitz bestraft wurden. Nicht nur, dass ein Land die Verbrechen seiner eigenen Soldaten sanktionierte, läutete damals eine Zeitenwende ein. Mit dem Auschwitzprozess wurde eine Zeit des schamvollen Verdrängens beendet und einer historisches Aufarbeitung des Holocausts der Weg bereitet.

Unbegreifliche Verbrechen

So war in den Nachkriegsjahren kein Bestreben in Deutschland zu spüren, die Verbrechen des Krieges ins Bewusstsein zu rücken. Orte wie das Konzentrationslager Auschwitz, jener Ort, an dem 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen fabrikmäßig ermordet wurden, wurden verschwiegen. Erst Recherchen des Frankfurter Journalisten Thomas Gnielka und die Initiative des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer ermöglichten es schließlich, Verfahren gegen 22 Auschwitz-Täter anzustrengen. Dabei kamen Taten, wie die des angeklagten SS-Oberscharführer Wilhelm Boger, der sogenannten Bestie von Auschwitz, zu Sprache. Boger selektierte ankommende Häftlinge und entwickelte ein eigenes Folterinstrument, um quälende Verhöre bis zum Tod durchzuführen. Zeugen berichteten, er habe sichtlich Spaß dabei gehabt. Geschichten wie diese schockierten und gaben einem Land die Chance sich endlich mit der eigenen Schuld zu konfrontieren.

Bild-Zoom Der am schwersten belastete Angeklagte Wilhelm Boger (Mitte) berät sich mit seinem Verteidiger.

Daher galt es diese unbegreiflichen Verbrechen vor Gericht zu bringen. Für drei Richter, vier Staatsanwälte, 19 Verteidiger und 22 Angeklagte musste seinerzeit ein Raum gefunden werden. Die Frankfurter Justiz verfügte jedoch über keinen Raum in der erforderlichen Größe. Der 1880 errichte Schwurgerichtssaal am Frankfurter Gericht war zu klein und ein neuer Saal war noch nicht fertig. Doch die Zeit drängte: „Wir mussten noch im Jahr 1963 mit dem Verfahren anfangen“, erinnert sich der damalige Staatsanwalt Gerhard Wiese. So war die Verhandlung für dieses Jahr anberaumt. Hätte es in das darauffolgende Jahr verschoben werden müssen, wäre ein Großteil der Vorbereitungen in neue Kompetenzen gefallen und somit hinfällig geworden.

Bild-Zoom Gerhard Wiese (li., mit Staatsanwalt Gerhard Zack) war einer der drei Staatsanwälte im Frankfurter Auschwitz-Prozess. Foto: Archiv

Also musste sich der damalige Präsident des Landgerichtes um eine neue Örtlichkeit bemühen. Kriterien habe es dafür keine gegeben, blickt Wiese zurück. Der Raum musste bloß groß genug sein, damit die 87 Prozessbeteiligten, 143 Zuhörer und 124 Pressevertreter darin Platz finden können. Schließlich konnte das Landgericht einen Vertrag mit der Saalbau AG erzielen. Diese stellte den Saalbau Gallus für 17 Monate der Justiz zur Verfügung – allerdings erst nach dessen Fertigstellung. Denn ehe das Gebäude vollendet war, mussten noch drei Monate ins Land ziehen.

"Politik geht vor"

Also war eine Übergangslösung von Nöten. Dafür hatte der Präsident des Landgerichts den Saal der Stadtverordneten im Römer ins Auge gefasst, doch der damalige Stadtverordnetenvorsteher habe den Vorschlag abgelehnt: „Politik geht vor“, so habe er betont, blickt Wiese zurück. Dann jedoch habe Oberbürgermeister Werner Bockelmann ein Machtwort gesprochen und den Saal zur Verfügung gestellt.

Bild-Zoom Der Blick von der Pressetribüne des Gerichtssaals.

Am 20.Dezember 1963 konnte der historische Prozess schließlich im Stadtverordneten-Saal beginnen. „Ich weiß nicht, wie sich die Stadtverordneten in den drei Monaten beholfen haben“, blickt Wiese zurück. Am 3. April 1964 zog die Verhandlung schließlich in den Saalbau Gallus. Zuvor mussten dort noch für 90 000 Markt einige bauliche Veränderungen vorgenommen werden. So wurde der Saal etwas umgebaut und ein kleines Vermittlungsamt der Post mit 20 Telefonanschlüssen und zehn Fernschreibern eingerichtet. Im Untergeschoss wurden zudem ausbruchssichere Räume geschaffen, in denen die Angeklagten in den Verhandlungspausen verpflegt wurden.

Keine Reue

Im August 1965 endete mit den Urteilsverkündungen schließlich die Zeit des Haus Gallus als Gerichtssaal. 17 Angeklagte wurden verurteilt, sechs von ihnen lebenslänglich. Drei wurden mangels Beweise freigesprochen. Reue zeigt kein einziger.

Bild-Zoom Foto: Dominik Rinkart Staatsanwalt Gerhard Wiese

Trotz der baulichen Veränderungen erkennt Wiese den Raum, in dem damals Geschichte geschrieben wurde, noch heute gut wieder: „Im Grunde sieht es in dem Saal immer noch so aus wie damals“, erzählt Wiese und blickt zurück: „Das Schwurgericht saß auf der Bühne, links war der große Block mit den Angeklagten und deren Verteidigern, rechts saßen die Staatsanwälte und einige Nebenkläger.“ Der Raum sei pragmatisch gewesen. Altehrwürdigen Flair eines Gerichtssaals habe Wiese dort nie verspürt.

Bild-Zoom Foto: Dominik Rinkart Die Gedenktafel am Saalbau Gallus

Auch heute lässt der funktionale Bau äußerlich wenig seiner historischen Bedeutsamkeit vermuten. Eine schwarze Gedenktafel vor dem Eingang weist jedoch auf die Geschichte hin. Im Jahr 2006 Jahre wurde im Inneren eine interaktive Kachelwand installiert. An dieser können sich Besucher historischen Zeugenaussagen im Originalton anhören. "Wir wollten damit insbesondere Schulklassen ansprechen", erklärt der Geschäftsführer der Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft, Frank Junker. Leider halte sich die Resonanz allerdings in Grenzen. Zwar würden sich gelegentlich Besucher und Teilnehmer der dortigen Veranstaltungen mit der Gedenk-Installation auseinandersetzen, ganze Schulkassen kämen jedoch nur selten.

Bedeutende Dokumente

Am 16. Mai 2018 kehrt die Erinnerung an den historischen Auschwitzprozess in den Saalbau zurück. Seit dem 30. Oktober 2017 zählen die insgesamt 456 Aktenbände und 103 Tonbänder als 424stündiger Mitschnitt aus der Hauptverhandlung zum Unesco Weltdokumentenerbe. Am 16. Mai wird dazu ein Festakt im Haus Gallus stattfinden, bei dem die offizielle Urkunde der Unesco an das hessische Landesarchiv und das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst übergeben wird.

