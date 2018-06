Radverkehr in Frankfurt: Der E-Bike-Boom ist nicht zu bremsen - Unfälle häufen sich

Alle Fahrradläden haben die Elektroräder, auch Pedelecs genannt, im Sortiment. Der Bornheimer Fahrradhändler Böttgen verkauft mit steigender Tendenz Stadträder und Trekkingbikes mit elektrischer Unterstützung, die auf Straßen und Feldwegen einsetzbar sind, aber auch E-Mountainbikes und Lastenräder. „

Viele entschließen sich, ganzjährig aufs Fahrrad umzusteigen anstatt Auto oder Bahn zu fahren. Das wird durchs E-Bike leichter, weil es weniger anstrengend zu fahren ist als das normale Rad“, sagt Verkaufsberater Oliver Walter. „Man kann überall problemlos parken und muss nicht auf die Bahn warten. Mit der richtigen Kleidung ist das Fahren bei Wind und Wetter möglich, und obendrein tut man etwas für die Umwelt und seine Gesundheit.“

Mit dem E-Bike, begeistert sich Oliver Walter, lassen sich auch längere Strecken sowie Steigungen viel müheloser bewältigen als bisher, weil man sich nicht mehr kaputt strampeln muss. „Gerade ältere Leute, die das Fahrradfahren schon aufgegeben hatten, können mit dem E-Bike problemlos wieder aufs Rad.“ Für Senioren empfiehlt Walter ein stabiles Rad mit einem niedrigen Durchstieg, auf das man leicht aufsteigen kann.

An Steckdose aufladen

Die E-Bikes funktionieren mit einem elektrischen Motor, der in der Regel in oder an der Mittelstange eingebaut ist. Der Akku ist zumeist abnehmbar und kann in etwa vier Stunden an der normalen Steckdose aufgeladen werden. Am gängigsten sind Akkus mit einer Leistung von 400 bis 500 Wattstunden (Wh), die eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern haben.

Das volle Programm Die Velo Frankfurt findet am kommenden Wochenende (Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni) zum dritten Mal statt. Hessens Verkehrsminister und Festival-Schirmherr Tarek Al-Wazir (Grüne) eröffnet die clearing

Der Motor macht diese Art von Drahtesel jedoch schwerer als ein normales Bike: Bis zu 25 Kilo wiegen diese Modelle. Technik und Motor machen das Gefährt zu einer Anschaffung: Weniger als 2000 Euro sollte man aber nicht ausgeben, nach oben hin ist die Skala offen. Außerdem empfiehlt sich eine Vollkaskoversicherung gegen Diebstahl. Die Pedelecs verfügen über eine Gangschaltung, zusätzlich kann der Fahrer auf dem Display drei bis vier Stufen der elektrischen Unterstützung wählen. Die Geschwindigkeit ist bei allen Pedelecs auf 25 Kilometer pro Stunde gedrosselt.

Nicht ohne Helm fahren

In der Geschwindigkeit und dem Gewicht liegen jedoch auch die Gefahren des E-Bikes vor allem für ungeübte Radfahrer. Unfälle mit E-Bikes sind 2017 – analog zum Verkaufsboom der Räder – in Frankfurt um 20 Prozent, hessenweit gar um 30 Prozent gestiegen. Die meisten Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon; es traf auch einige Senioren. „Wer sich das Radfahren auf dem normalen Bike nicht mehr zutraut, muss wissen, dass auch das E-Bike am Anfang eine Herausforderung sein kann“, sagt Walter. Mit dem eingebauten Rückenwind umzugehen, erfordert Übung. Gefahren liegen in Kurven auf Schotterwegen, erklärt Oliver Walter. „Wer in der Kurve weiter in die Pedale tritt, gibt dem Rad den Impuls, zu beschleunigen. Das kann auf rutschigem Boden fatal sein.“

Die meisten Unfälle passieren aber beim Bremsen und Anhalten, sagt Vera Stodden, Unfallchirurgin an der BG Unfallklinik (BGU). „Viele fallen mit dem Rad seitlich um, weil sie die Balance nicht halten konnten. Dabei fällt das Rad seitlich auf den Fahrer. Das führt zu Verletzungen bis hin zu Knochenbrüchen an Hüfte, Ellenbogen, Schulter oder Kopf.“ Stodden empfiehlt E-Bikern dringend, einen Helm zu tragen und mit der Geschwindigkeit aufzupassen.