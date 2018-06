Frankfurt hat eine große Expat-Community. Seit Jahrzehnten leben und arbeiten tausende US-Amerikaner, Briten und Australier in der Stadt am Main. Anfangs waren das vor allem GIs, die im südlichen Hessen stationiert waren. Später, als aus Frankfurt "Mainhattan" wurde, kamen viele Mitarbeiter internationaler Unternehmen dazu. Mittlerweile hat Frankfurt eine große und vielfältige Expat-Gemeinde.

Mit den Expats fand nach und nach auch angelsächsische Kultur einen Platz am Main. Wir nennen Ihnen eine Auswahl der Orte in der Stadt, an denen US-Amerikaner, Briten und Australier ein Stück Heimat finden können.

Hier findet Ihr James' Tipps auf Englisch:

A Taste of Britain

Ursprünglich wollten die Gründer dieses kleinen, aber feinen Ladens mal die Exil-Briten in Frankfurt versorgen. Das ging ein, zwei Wochen gut - dann hatten auch die Frankfurter das Sortiment entdeckt, und seither gilt "Taste of Britain" als einer der Geheimtipps für alle Anglophilen der Stadt. Hier gibt's Bacon und Würstchen, ein großes Sortiment britischer Tees und natürlich Kekse. Ganz viele Kekse.

A Taste of Britain, Oeder Weg 34, 60318 Frankfurt am Main

www.a-taste-of-britain.de

Das Englische Theater

Das Englische Theater ist eine der bekanntesten und beliebtesten Bühnen der Stadt. Das Ensemble stellt jedes Jahr eine Vielzahl von englischsprachigen Stücken auf die Beine; das Spektrum reicht von den Klassikern über Komödien und Thriller bis zu Musicals. Expats können hier die Frankfurter Kulturszene entdecken - in ihrer Muttersprache.

The English Theatre Frankfurt, Gallusanlage 7, 60329 Frankfurt am Main

www.english-theatre.de

Champions American Sports Bar

Gutes Essen, gutes Bier, und jede Menge Sport: Die Sportsbar Champions im Marriott Hotel hält, was sie verspricht - und ist ein beliebter Treffpunkt für Amerikaner, Briten und Australier, die nach einer klassischen Sportsbar suchen. Besonders nach Feierabend und an Wochenenden ist hier viel los.

Champions/Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main

Champions - The American Sports Bar & Restaurant

Anglican/Episcopal Church of Christ the King

Vielen Expats ist Religion sehr wichtig. Die Christ-the-King-Kirche ist ein zentraler Anlaufpunkt für englischsprachige Expats, die sich einer Gemeinde in Frankfurt anschließen möchten.

Christ the King, Sebastian-Rinz-Straße, 60323 Frankfurt am Main

www.christ-the-king.net

CineStar Metropolis

Das CineStar ist einer der zuverlässigsten Anlaufpunkte für englischsprachige Filmfreunde: Denn hier gibt's viele Blockbuster auch in der Originalversion zu sehen (manchmal mit, manchmal ohne Untertitel). Das Kino liegt zentral in der Stadt. Wer den letzten Hollywood-Streifen in Originalversion sehen möchte, ist hier bestens bedient.

CineStar Metropolis, Eschenheimer Anlage 40, 60318 Frankfurt am Main

CineStar Frankfurt

Steve's Bar and Grill

Wer's altmodischer mag, wird ein paar Kilometer westwärts fündig - in Hanau. Dieser klassische britische Pub in der Nähe des Hauptbahnhofs hat Bier, Ales, Stouts, Whiskeys und Whiskys im Angebot, dass dem geneigten Pubgänger das Herz aufgeht. Zusätzlich gibt's verschiedene Abendveranstaltungen im Wochenverlauf und, am ersten Sonntag jeden Monats, ein Familienfrühstück. Oh, Fußballschauen kann man hier auch - sowohl Premiere League als auch Bundesliga.

Steve's Bar & Grill, Hafenstraße 8, 63450 Hanau

Steve braucht keine Website.

Deutsches Filmmuseum (und überhaupt: Museen!)

Filmfans sind in Frankfurt überhaupt sehr gut versorgt. Dazu gehört auch das Filmmuseum - eines von zwei großen in Deutschland (das zweite ist in Berlin). Die umfangreiche Dauerausstellung erklärt mehr als 100 Jahre Filmgeschichte. Dabei werden ganz verschiedene Aspekte behandelt - von der Drehbuchentwicklung über Design bis zu Kameratechnik und Schnitt. Außerdem zeigt das Filmmuseum in seinem eigenen Kino immer wieder Klassiker der Filmgeschichte, gegebenenfalls auch in Originalversion. Besonders empfehlenswert ist die aktuell laufende Sonderausstellung zu Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker "2001". Ein Wort noch zu Museen: Die meisten Frankfurter Museen - und vor allem die größeren wie Städel, Schirn oder Architekturmuseum - sind mit zweisprachigen Erklärtafeln ausgestattet und daher auch für nicht-deutschsprachige Besucher gut auf eigene Faust zu erkunden.

Deutsches Filmmuseum, Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt am Main

Deutsches Filmmuseum

Buchhandlungen

Die schlechte Nachricht zuerst: Der British Bookshop in der Börsenstraße, jahrelang Anlaufpunkt für jeden, der in Frankfurt ein englisches Buch auftreiben wollte, ist seit Anfang 2016 geschlossen. Damit gibt's in der Stadt keinen exklusiv englischsprachigen Buchladen mehr. Was schade ist - aber kein Beinbruch. Denn praktisch alle Buchhandlungen, und vor allem die größeren, verfügen über Abteilungen für englischsprachige Literatur. Und die sind oft gut sortiert. Unbedingt empfehlenswert ist die Internationale Buchhandlung Südseite, die eine große Auswahl englischsprachiger Literatur bereithält.

Internationale Buchhandlung Südseite, Kaiserstraße 55, 60329 Frankfurt am Main

Keine Website

O'Reilly's Irish Pub

... ist mehr oder weniger das Erste, was vielen Reisenden in Frankfurt auffällt. Kaum verlässt Du den Bahnhof, stehst Du schon vor O'Reilly's. Und ein Besuch kann sich lohnen - sofern man den irischen Bieren was abgewinnen kann.

O'Reilly's, Am Hauptbahnhof 4, 60329 Frankfurt am Main

O'Reilly's

Expat-Gruppen in den sozialen Medien

Ob Facebook, Instagram oder WhatsApp: Viele Expats schließen mittlerweile über die sozialen Medien Kontakt. Das kann vor allem für Neuankömmlinge eine gute Option sein, um einen ersten Eindruck von der neuen Stadt und der englischsprachigen Community zu bekommen - denn viele dieser Gruppen laden regelmäßig zu Stammtischen ein. Die Namen sind naheliegend; wer nach "Expats" und "Frankfurt" sucht, wird schnell fündig.

Zum Beispiel: Americans in Frankfurt auf Facebook

Was fehlt?

Diese Liste ist natürlich unvollständig - schließlich bin ich nur einer von tausenden US-Amerikanern, die zurzeit in Frankfurt leben und arbeiten. Was fehlt? Welche Bar, welcher Laden, welche Gruppe muss hier dringend erwähnt werden? Schreibt mir eine Mail an online@fnp.de!