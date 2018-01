Wally Hopfs Anfälle kommen aus dem Nichts. Immer wieder wird die junge Frau von heftigen Bauchkrämpfen, blutigem Durchfall und stechenden Kopfschmerzen heimgesucht. Sie bleibt dann im Bett, ihr Mann kümmert sich aufopferungsvoll um sie. Karl kocht und macht kalte Umschläge, er wechselt die schweißgetränkte Laken und sitzt an Wallys Seite, wenn sie sich vor Schmerzen windet.

Erst viel später wird Wally Hopf die Ursache ihres Leidens erfahren: Sie wurde vergiftet. Monatelang hat Karl ihr mit dem Nervengift Arsen versetzte Getränke gegeben, ihre Wäsche mit tödlichen Viren bestrichen. Sie wird erfahren, dass sie Glück hatte. Als einzige – denn der Mann an ihrer Seite ist ein Serienmörder. Karl Hopf hat seine Eltern getötet, seine Kinder, seine vorigen Frauen. Dass Wally seine Anschläge überlebt hat, hat sie ihrer zähen Natur und dem Zufall zu verdanken.

Den Säbel an der Kehle

Dabei ist Karl Hopf nicht etwa ein eigenbrötlerischer Sonderling, sondern ein gefeierter Star im Frankfurt der 1910er: Unternehmer, Hundezüchter und sogar Weltmeister im Säbelfechten. Mit einem einzigen Hieb zerteilt der dunkelhaarige, stattliche Mann einen Apfel auf der Kehle seiner Assistentin. Sie trägt keinen Kratzer davon. Die Menge tobt.

Hopf, geboren in 1863, kommt rum. Mit 23 Jahren zieht es ihn weg aus der Geburtsstadt Frankfurt. Er lebt und arbeitet in London, Indien, Marokko, Brüssel. Finanziell unterstützt von seinem Vater, eröffnet er mehrere Geschäfte. Schließlich kehrt er zurück nach Deutschland und gründet in Wörsdorf bei Idstein 1890 ein Unternehmen, das Futtermittel vertreibt. Hopf ist den Frauen zugetan, hat eine Affäre mit seiner Haushälterin. Diese bringt einen unehelichen Sohn zur Welt. Das Kind stirbt nach wenigen Wochen, aber das ist nichts Ungewöhnliches in diesen Zeiten. 1898 verkauft Hopf sein Geschäft und gründet eine Hundezucht in Niederhöchstadt. Nach einem Jahr heiratet er Josefa Henel. Sein Geschäft scheint gut zu laufen, für ein Prachtexemplar von einem Bernhardiner bekommt er über 10.000 Goldmark. Eine stattliche Summe. Aber das Glück hält nicht lange: 1902 stirbt seine Frau, nach einer kurzen Krankheit.

Der Tüftler Hopf

Neben seiner Arbeit widmet Hopf sich der Wissenschaft. Er experimentiert mit Giften und Krankheitserregern, entwickelt ein Gegenmittel für die Hundestaupe, eine Viruserkrankung beim Hund.

Fechtmeister, Hundezüchter, Giftmischer: Karl Hopf auf einer undartierten Portraitaufnahme.

Das biologische Material, welches er dafür braucht, bekommt er von einem bakteriologischen Institut in Wien. Die Österreicher lässt er im Glauben, sie verkauften an ein „bakteriologisches Laboratorium“. Das steht auf den Briefbögen, die Hopf verschickt. Dass sie hochansteckende Typhus- und Cholerabakterien an einen Privatmann liefern, wissen die Verkäufer anscheinend nicht. Später beschwert Hopf sich über die Bakterien des Instituts – wegen ihrer „sehr mangelhaften Wirkung beim Menschen“, schreibt er. Da hätte man als Verkäufer stutzig werden können. Allerdings kommt Hopf seine unleserliche Handschrift zu Gute: Die Betreiber des bakteriologischen Instituts lesen „Meerschweinchen“ statt „Mensch“.

So führt er seine Experimente unbehelligt fort. Er heiratet zwei Jahre später wieder, 1906 bekommt seine Frau Christine ein Kind. Aber auch hier scheint es das Schicksal nicht gut zu meinen: Die kleine Elsa stirbt bereits nach fünf Wochen.

Die Mutter wird misstrauisch. Wieso ist das gesunde Mädchen so plötzlich tot? Und wieso wird Christine selbst jedes Mal krank, wenn sie zuhause bei ihrem Mann ist, fühlt sich aber deutlich besser, sobald sie ihre Eltern in Frankfurt besucht? Auch die Nachbarn tuscheln. Spätestens, als Christine sich von Karl trennt, geht das Gerücht um, dass der junge Unternehmer mit dem ausgeprägten Interesse an chemischen Experimenten seine Frauen vergiftet. Sogar die Zeitung berichtet darüber. Trotzdem passiert nichts, Hopf schafft es, allen den Mund zu verbieten. Er ist ein wohlhabender, einflussreicher Mann und kann es sich leisten, alle, die die Gerüchte aussprechen, wegen Verleumdung zu verklagen. Seine Ex-Frau hält sich von ihm fern und heiratet erneut, stirbt aber im darauffolgenden Jahr. Angeblich an Schwindsucht. Ihre Eltern klagen Hopf wegen Giftmordes an, allerdings stellt die Staatsanwaltschaft Wiesbaden das Verfahren ein.

Vertrag mit dem Tod

Karl Hopf sattelt wieder um, wahrscheinlich weil ihm die Gerüchte um seine Person langsam zu heiß werden. Er verlässt Niederhöchstadt, gibt die Zucht auf, überlässt seine Sammlung an Hundeschädeln dem Senckenberg-Museum. Er zieht nach Frankfurt und legt sich mit dem Artist „Athos“ ein Alter-Ego zu. Mit seinen Säbelkünsten, die er während seiner Auslandsreisen perfektioniert hat, begeistert er das Publikum im Schumann-Theater.

An Ruhm mangelt es Hopf also nicht, das Geld ist trotzdem knapp. Er geht pleite und muss einen Offenbarungseid leisten. Wie praktisch, dass ein knappes Jahr später seine Mutter stirbt und ihm ein Vermögen von schätzungsweise 80.000 Mark hinterlässt. Eine stattliche Summe.

1912 heiratet Hopf zum dritten Mal. Seine Auserwählte heißt Wally Siewiec, eine Österreicherin. Sie wird ihm zum Verhängnis werden. Gleich nach der Hochzeit schließt Karl Hopf für sich und seine Frau eine Lebensversicherung ab: Beim Tod eines Ehepartners werden dem Hinterbliebenen 80.000 Mark ausgezahlt. Wally kommt das seltsam vor, trotzdem unterzeichnet sie die Police. Als ihr Mann ihr aber noch ein Schriftstück vorlegt, bei dem sie mit ihrer Unterschrift zustimmt, nach dem Tod verbrannt zu werden, protestiert Wally. Sie unterschreibt nicht.