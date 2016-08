Areal im Frankfurter Norden soll geschützt werden: Der Grüngürtel-Park kommt: Doch keine Neubaugebiete

Sylvia Weber im Interview Das plant die neue Bildungs- und Integrationsdezernentin für Frankfurt

Frankfurt. Im Interview erzählt die neue neue Bildungs- und Integrationsdezernentin Sylvia Weber, was sie anders machen möchte als ihre Vorgängerin, wie sie mit den Eltern in Zukunft auf Augenhöhe agieren will und warum ihr Job in zwei Ressorts kein Problem ist. mehr