Musikerin Anna Guder gibt ein exklusives Konzert für Fahrgäste: Der Internet-Star aus der S-Bahn ist zurück

Anna Guder ist wieder in Frankfurt. Im vergangenen Jahr gab die Gitarristin mit der Cajon-Spielerin Heidi Joubert in der S-Bahn ein spontanes Konzert und fand so den Weg in die Herzen der Mitfahrer und von Millionen von Internet-Nutzern. Jetzt tritt sie wieder für Fahrgäste auf.

Mit einem Spontankonzert in der S-Bahn nach einem Tag auf der Musikmesse begann vor einem Jahr die YouTube-Karriere der Musikerin und Wahl-Hamburgerin Anna Guder alias Kiddo Kat. Der Jam mit der trommelnden Musikerkollegin Heidi Joubert, der nach und nach immer mehr Fahrgäste begeisterte, wurde im Internet millionenfach angeklickt und über soziale Medien geteilt. Vor allem ihre Version des Klassikers „Kiss“ von Prince kam sehr gut an. „Da machst du jahrelang Musik und findest kaum Beachtung und dann genügt ein kleines Video, um eine solche Welle loszutreten“, sagte sie damals.

In diesem Jahr ist die Musikerin nicht nur beim Musikmesse-Festival dabei, sondern gibt auch ein Unplugged-Konzert für Fahrgäste des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), in dessen Bahn sie vor einem Jahr ihren viralen Auftritt hatte. Die Location in der Nähe des Hauptbahnhofs hält der RMV noch geheim. Die Karten wurden nicht verkauft, sondern ausschließlich verlost unter Nutzern des Pilotversuchs „RMVsmart“.

Das Leben verändert

Wer Anna Guder bei der Messe hören will, der hat heute und morgen in Halle 3.1 ab 11 Uhr dazu Gelegenheit. „Dieser Auftritt hat mein Leben schon ganz schön auf den Kopf gestellt“, erinnert sich die Musikerin an die Zeit nach dem Spontankonzert mit der viralen Social-Media-Karriere. „Es hat sich sehr viel getan in den vergangenen zwölf Monaten. Ich habe gelernt, auf meinen Willen und auf meine innere Stimme zu hören“, erzählt sie von den Lektionen, die das große Interesse der Öffentlichkeit ihr beigebracht haben. „Es war eine sehr intensive Zeit und es gab sehr viel positive Resonanz“, berichtet sie. Sie geht davon aus, dass jede Plattenfirma das Video gesehen hat, „aber man kann eine Karriere nicht darauf aufbauen“.

Neue Platte in Arbeit

Zu Heidi Joubert habe sie auch noch hin und wieder Kontakt. „Wir haben schon wieder zusammen gespielt. „Aber jede von uns geht ihren eigenen Projekten nach“, so Guder. Und die sind bei ihr klar definiert: Sie arbeitet an ihrer neuen Platte.

