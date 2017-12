Mitten in der Frankfurter Fußgängerzone, nur wenige Meter neben der Zeil, befindet sich das Liebfrauenkloster der Kapuziner. Sieben Mönche leben hier, arbeiten mit bedürftigen und obdachlosen Menschen. Wer sind diese Großstadtmönche, was treibt sie an?

Die Pforte des Liebfrauenklosters liegt mitten in der Frankfurter Fußgängerzone, nur wenige Meter neben den grellen Schaufenstern, Wühltischen und blinkenden Reklametafeln der Zeil. Zehntausende kommen hier täglich vorbei. Der Klostereingang dürfte nur den wenigsten auffallen. Im Gegensatz zu den Geschäften will das Liebfrauenkloster nicht auffallen. Muss es auch nicht. Die Menschen finden den Weg von alleine.

Im Winter kommen viele schon in den Morgenstunden, lange, bevor die Geschäfte öffnen. Die Frühmesse beginnt gegen 7 Uhr, schon ab 6 sitzen Menschen auf den Kirchenbänken. Manche beten, andere unterhalten sich flüsternd, wieder andere schlafen. Die Liebfrauen-Kirche ist keine Pfarrei, hat keine feste Gemeinde. Viele kommen dennoch regelmäßig: Berufstätige, Anwohner - und Bedürftige.

"In Frankfurt sind die Armen und Schwachen mittendrin"

"Der Heilige Franziskus hat uns ins Stammbuch geschrieben, dass wir mit den Armen leben sollen", sagt Bruder Michael Wies. "Franziskus wollte, dass wir an die Ränder gehen. Hier in Frankfurt sind die Armen und Schwachen aber nicht an den Rändern, sondern mittendrin, hier, im Herzen der Stadt." Der 35-Jährige leitet den Franziskus-Treff neben der Kirche: Täglich zwischen 7.45 und 11.15 Uhr können bedürftige Menschen hier frühstücken. Bis zu 200 Menschen kommen her.

Im Tages- und Wochenverlauf kommen viele weitere; manche besuchen die Gottesdienste, andere wollen beichten. Die meisten verbringen bloß ein paar Minuten im Innenhof des Klosters, vor der Madonnenstatue, die vom Schein hunderter Kerzen erleuchtet wird.

"Wir sind eine Art Kerntruppe"

"Unsere Aufgabe hier ist es, eine Art Kerntruppe zu bilden, um die sich die Menschen sammeln können", erklärt Bruder Paulus Terwitte. "Zu uns kommen Gläubige und Ungläubige - Katholiken und Protestanten, Muslime, Buddhisten, Atheisten, darauf kommt es nicht an. Wichtig ist, dass sie hier einen Ort finden, an dem sie für sich sein können." Der 58-Jährige schweigt kurz, dann sagt er: "Das kürzeste Wort für Religion ist "Unterbrechung". Das hat der Theologe Johann Baptist Metz mal gesagt. Das gefällt mir. Ich glaube, genau das ist unsere Aufgabe hier. Wir unterbrechen. Deshalb hasst der Kapitalismus die Religion. Und deshalb braucht sie der Mensch."

Sieben Kapuziner-Mönche leben zurzeit in Liebfrauen, beten und arbeiten gemeinsam. Der jüngste ist 35, der älteste ist 76. Einer kommt aus dem Schwarzwald, einer aus Indien. "Wir sind total unterschiedlich", sagt Bruder Paulus. "Wir würden niemals miteinander in Urlaub fahren. Aber: Wir sind von Gott hierher berufen worden, und es ist Teil unseres Dienstes, dass wir diese Berufung jeden Tag aufs Neue annehmen."

Die Kapuziner vom Liebfrauen-Kloster - in ihren eigenen Worten:

Bruder Jürgen Maria, 54

Als Kind wusste ich schon: entweder Du wirst Polizist oder Du wirst Mönch. Der liebe Gott hat dann gewonnen. Im Laufe der Jahre war ich in vielen verschiedenen Klöstern, zuletzt im Südschwarzwald. Da hast Du aus dem Fenster geschaut und hast Bäume gesehen. Hier schaust Du aus dem Fenster und siehst Einkaufszentren, Bürotürme. Das ist schon ein krasser Gegensatz. Aber ich bin froh, hier zu sein.

Bruder Christophorus, 52

Als Jugendlicher habe ich ziemlich gut Tennis gespielt, in der Jugend-Bundesliga. Eine Weile dachte ich, Du wirst Tennis-Profi. Dann habe ich einen jungen Benediktiner kennengelernt, der von seiner Berufung erzählt hat, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Kurz vor dem Abi wusste ich dann: Das probierst Du aus. Frankfurt ist für mich die spannendste Großstadt Deutschlands. Tolerant, offen, eine Stadt des Dialogs, zugleich eine Stadt der krassen sozialen Gegensätze. Gehen Sie auf die Zeil, dort finden Sie Arme und Reiche, Schlaue und Dumme, Verrückte – und, immer mal wieder, auch einen Kapuziner in seiner Kutte. Ich finde, wir passen da gut rein.

Bruder Sabu, 38

Ich stamme aus einem kleinen Dorf im Süden Indiens, in dem 99 Prozent der Einwohner katholisch sind. Priester zu werden, ist bei uns eine große Ehre – aber auch eine Herausforderung. Denn Du übernimmst ja viel Verantwortung. Ich bin schon mit 15 Jahren in den Orden eingetreten, habe Deutsch gelernt. Ich wusste einfach, dass ich das tun möchte. Aber was genau meine Berufung ist – wie genau ich als Priester wirken soll –, das finde ich jetzt erst heraus, jeden Tag aufs Neue.

Bruder Christian, 76

Ursprünglich komme ich aus dem bayerischen Schwaben. In meiner Heimatstadt gab es ein kleines Kapuzinerkloster. Dort bin ich nach der Schule eingetreten. Dass ich mal nach Frankfurt kommen würde, war damals eigentlich nicht vorstellbar – vor ein paar Jahren ist es dann doch so gekommen. Diese Stadt ist besonders. Hier treffen viele Völker, Sprache, Nationen aufeinander, das habe ich so vorher nicht erlebt. Hier bei uns, in der Liebfrauenkirche, sind viele Ausländer. Viele fromme Leute, sehr bodenständig. Man braucht nur eine halbe Stunde bei unserer Madonna zu stehen und zu schauen, wer da alles kommt. Das ist faszinierend. Und überraschend. Das hätte ich nicht gedacht.

Bruder Michael, 35

Der Heilige Franziskus hat uns ins Stammbuch geschrieben, dass wir an die Ränder gehen sollen. Dass wir mit den Armen leben sollen. Hier in Frankfurt ist das nicht schwer, denn die Armen und Obdachlosen sind hier ja nicht nur an den Rändern, sondern mittendrin. Bei uns im Franziskustreff gibt’s jeden Tag Frühstück für 50 Cent. Bis zu 200 Leute kommen da vorbei, immer wieder andere. Deshalb sind wir hier genau richtig.

Bruder Arno, 71

Mein Elternhaus in Bocholt steht gleich neben dem Kloster. Als Kinder haben wir immer über die Mauer geguckt und den Bruder gesehen, der die Glocke geschlagen hat zum Engel des Herrn. Das hat mich fasziniert, schon als kleinen Bub. Ich bin dann zu den Kapuzinern gegangen, erst war ich in der Schule, später bin ich in den Orden eingetreten. Im Laufe der Jahre bin ich herumgekommen: Deutschland, England, Mexiko, Italien – und jetzt wieder Deutschland. Ein reiches Leben, ich bin froh darüber. Und freue mich, dass ich weiter als Seelsorger eingesetzt bin.

Bruder Paulus, 58

Unsere Aufgabe hier in Liebfrauen ist es, eine Art Kerntruppe zu bilden, um die sich die Menschen sammeln können. Nicht nur Katholiken übrigens: Hierher kommen auch Buddhisten, Muslime, Atheisten, ganz egal. Die merken: Die Kapuziner haben so einen großen inneren Reichtum, die wollen uns gar nichts wegnehmen. Im Gegenteil: Die haben viel zu geben.