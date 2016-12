Verkehr in Frankfurt-Sachsenhausen: Der Lerchesberg soll eine Schallschutzwand bekommen

Die Deutsche Bahn will am Lerchesberg eine Lärmschutzwand errichten, damit die Anwohner nicht mehr von dem Krach der vorbeifahrenden Züge belästigt werden. Doch den Sachsenhäusern geht die Initiative nicht weit genug: Sie wollen lieber von den lauten Signaltönen der Züge verschont werden.

Georg Neumann versteht die Welt nicht mehr: Als vor wenigen Wochen die Einladung der Deutschen Bahn zu einer Informationsveranstaltung über Lärmschutzmaßnahmen ins Haus flatterte, dachte er zunächst: „Endlich, jetzt kommen wir zum Zuge.“ Der Sachsenhäuser hatte gehofft, dass die Deutsche Bahn eine Lösung für das 120 Dezibel laute Hupsignal der Züge, die am Bahnübergang Welscher Weg vorbeifahren, vorstellt.

Zehn Dezibel leiser

Doch weit gefehlt: Am Welscher Weg bleibt alles wie gehabt. Dafür soll entlang der Gleise am Briandring – von den Kleingärten bis zum Bischofsweg – eine 434 Meter lange und drei Meter hohe Lärmschutzwand installiert werden. Der Streckenabschnitt ist in das Investitionsprogramms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ aufgenommen worden. Ziel ist es, den Lärm entlang der Gleise, vor allem nachts, zu minimieren. Der Bund stellt für das Programm 150 Millionen Euro zur Verfügung.

„Die Deutsche Bahn hat Berechnungen gemacht, die ergeben haben, dass es am Lerchesberg zu laut ist“, erklärt Matthias Muncke vom städtischen Umweltamt. Nachts darf es nicht lauter als 57 Dezibel – das entspricht einer normalen Gesprächslautstärke oder leiser Musik aus dem Radio – sein. Diese Werte wurden am Lerchesberg aber überschritten. Für eine Reduzierung von maximal zehn Dezibel soll deshalb die hochabsorbierende Schallschutzwand sorgen. „Das ist viel. Die Anwohner werden deutlich einen Unterschied merken“, sagt Muncke. 61 Wohnungen sollen von der Schallschutzwand profitieren. Sollte dieser Schutz nicht ausreichen, gibt es noch die Möglichkeit des passiven Lärmschutzes, sprich: Die Anwohner können sich Schallschutzfenster einbauen lassen – sofern sie diese nicht schon von dem Flughafenbetreiber Fraport finanziert bekommen haben. Zehn Anlieger könnten dieses Angebot laut Muncke in Anspruch nehmen.

Bis die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, kann allerdings noch etwas Zeit vergehen. Vor 2020 rechnet bisher niemand damit. Denn nun wurden erst einmal die Bürger über das Vorhaben der Bahn informiert, sie können auch noch Einwände und Wünsche einbringen. Im kommenden Jahr soll dann das notwendige Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden, das rechtskräftig abgeschlossen sein muss, bevor der Bau losgehen kann.

„Der Hauptlärm bleibt“

„Der Lärm hier am Briandring ist eine unglaubliche Belästigung“, sagt Anwohner Georg Neumann. Seiner Meinung nach wird aber auch die Schallschutzwand daran nichts ändern. „Sie ist viel zu niedrig. Der Lärm wird weiterhin ungebremst zu uns hinüber drängen.“ Zwar werde sie die Schienengeräusche, wenn die Güterzüge vorbeidonnern, reduzieren, der „Hauptlärm“, das Hupsignal, jedoch werde nicht zurückgehalten. „Und genau das ist es doch, was uns seit vielen Jahren stört, Tag und Nacht.“ Im Garten müssten Gespräche unterbrochen werden, wenn die Hupe ertönt, mit gekipptem Fenster könne man nicht schlafen.

Immer wieder hatten die Anwohner rund um den Bahnübergang sich über das Tuten der Loks beschwert, unzählige Male hat sich der Ortsbeirat mit dieser Thematik beschäftigt. 2009 waren sogar 715 000 Euro von der Stadt für eine Schranke zur Verfügung gestellt worden. Doch die Bahn verdoppelte die Kosten plötzlich, wollte die Differenz nicht zahlen. Viele Gespräche zwischen dem Unternehmen und der Stadt folgten – bisher ohne Ergebnis. Und so wird dieses Thema auch durch das Investitionsprogramm zur Lärmsanierung nicht berücksichtigt.

