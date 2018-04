Eschborn-Frankfurt "Der Radklassiker": Der Mammolshainer Berg: Quälen oder schieben!

27.04.2018

Kaum eine Ortschaft lockt jährlich am ersten Mai so viele Sportbegeisterte an, wie das beschauliche Mammolshain. Denn hier steht ein Mythos des traditionellen Radrennens am 1. Mai: Der Mammolshainer Berg. Auch Hobbysportler gehen hier gerne an ihre Grenzen, dabei ist das eigentlich illegal.