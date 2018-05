Gebäude wich Hochbunker: Der Tag, als die Synagoge in der Friedberger Anlage brannte

80 Jahre ist es her, dass die Synagoge in der Friedberger Anlage in Flammen aufging. Nationalsozialisten hatten das Feuer gelegt.

Als ein kleiner Junge die Nachricht frühmorgens am 10. November 1938 überbrachte und aufgeregt schrie, „die Synagoge brennt“, kassierte er eine Ohrfeige. Sein Vater hatte sie ihm verpasst und mahnend gesagt: „Mit so was spaßt man nicht.“ Zeitzeuge Max Mayer, der damals mit seiner Familie im Ostend wohnte, hatte das beobachtet. Doch was der kleine Max, der mit seiner Familie im Ostend wohnte, damals erzählte, war bitterer Ernst. Nationalsozialisten hatten in der Nacht zum 10. November das Gebäude in der Friedberger Anlage in Brand gesetzt.

Weil die Flammen aber nur begrenzten Schaden anrichteten, wurde in den Folgetagen immer wieder Feuer gelegt. Schließlich wurde die jüdische Gemeinde zum Abbruch auf eigene Kosten verurteilt, der sich bis in das Frühjahr 1939 hineinzog.

Bild-Zoom Die Innendekoration der Synagoge am Friedberger Platz zeigte maurische und orientalische Züge.

Drei Jahre später wurde dort, wo einst die Synagoge stand, ein Hochbunker von französischen Kriegsgefangenen errichtet. Heute ist dieser Bunker eine Mahn- und Gedenkstätte. „Immer ging es darum, die im Bauwerk des Betons eingelassene Schreckensgeschichte gerade dadurch sichtbar zu machen, dass sie das Zerstörende mit dem Zerstörten in Verbindung bringt“, heißt es auf der Homepage der Initiative 9.November, die den Bunker betreut und jetzt ihren 30. Geburtstag feiert (siehe eigener Bericht).

Eine Heimat gefunden

Die im Hochbunker vom Jüdischen Museum kuratierte Dauerausstellung mit dem Titel „Jüdisches Ostend“ gibt einen umfassenden Einblick in das Wohnumfeld der Synagoge. In dem Gebäude fanden Juden – sie wurden 1864 per Gesetz allen anderen Frankfurtern gleichgestellt – zunehmend ihre Heimat. Rund um die 1854 errichtete orthodoxe Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft in der Schützenstraße wurden denn auch viele Geschäfte, Bildungs- und Sozialeinrichtungen gegründet. Erhalten sind davon das Jüdische Altersheim an der Bornheimer Landwehr und der ehemalige Kindergarten in der heutigen Baumwegsynagoge.

Hochbunker erwacht aus seinem Winterschlaf Die Initiative 9. November zählt heute rund 40 Mitglieder und wurde 1988 mit dem Ziel gegründet, die Geschichte des Bunkers in der Friedberger Anlage zu dokumentieren. clearing

1907 ließ die Israelitische Religionsgesellschaft eine größere Synagoge an der Friedberger Anlage errichten. Die Architekten Peter Jürgensen und Jürgen Bachmann entschieden sich für den Stil der Reformarchitektur: Außen erinnerte der Bau mit seinen zwei Türmen und Rundbogenfenstern an einen romanischen Dom, während die Innendekoration maurische und orientalische Züge zeigte. Ein repräsentatives jüdisches Gotteshaus in einer Zeit, in der die Frankfurter Juden nach Emanzipation strebten und die liberale jüdische Schule Philanthropin, die 1908 vom Ost- ins Nordend umzog, auch nichtjüdische Schüler aufnahm.

Polizisten schauen zu

Doch mit dieser Toleranz, die die Familie von Anne Frank in den frühen 1930er Jahren noch kennenlernte, war es nach Hitlers Machtergreifung vorbei. Ab 1938 zwang die Frankfurter Stadtverwaltung verbliebene oder zugezogene Juden in sogenannte „Ghettohäuser“, die meist im Ostend lagen. In den frühen Morgenstunden des 10. November nahm das Grauen seinen Lauf: Kurz nach 6 Uhr, als besagter Junge mit einer Ohrfeige empfangen wurde, erblickten Max Mayer und sein Vater die Katastrophe: „Wir sahen stundenlang lichterlohe Flammen an dem herrlichen Platz, wo die Synagoge stand.“

Bild-Zoom Am 29. August 1907 wurde die Synagoge eingeweiht. Der Innenraum war prachtvoll geschmückt. Überall gab es Verzierungen an der Wand.

„Bewaffnete Polizisten waren anwesend“, erinnert sich auch Zeitzeuge Max Hirsch. Doch außer dem zerstörerischen Mob sollten sie niemanden schützen. Der Brand richtete aber nur begrenzten Schaden an, so dass die Synagoge in den folgenden Tagen viermal mit Benzin angezündet wurde, wie der aus Tschechien zugezogene Rabbiner Josef Horrovitz damals berichtete. Er selbst wurde sogar in das brennende Gotteshaus geschleppt und verdankte Landsleuten seine Rettung in letzter Minute. Doch für die jüdische Bevölkerung waren diese brutalen Ausschreitungen erst der Anfang vor den Deportationen in die polnischen Ghettos und Vernichtungslager ab 1941 von der Frankfurter Großmarkthalle.

Vier Jahre später, im Herbst 1944, wurde der Bunker mit 2,50 Meter dicken Betonplatten und einer Nutzfläche von 3000 Quadratmetern errichtet. Insgesamt hatte er fünf Stockwerke, die ersten waren für Mütter und Kinder reserviert. „Die Räume im vierten Stock hatten geschwankt. Aber wir sind reingeströmt, da fielen schon die Bomben, und da mussten wir da runter in den Keller“, sagt Zeitzeugin Inge Heß, die damals 13 Jahre alt war.

Unten im Keller habe sie dann das Elend gesehen: Fremdarbeiter, die meist aus Russland, Polen oder der Slowakei kamen, in einem Arbeitslager interniert waren und nur zum Aufräumen benutzt wurden. „Es hat fürchterlich gestunken“, so Heß. „Und man hat sich so sehr geschämt, dass man Deutscher ist.“

Nach Kriegsende diente der Bunker der Stadt- und Universitätsbibliothek als Büchermagazin. 1958 wurde er an die Bundesrepublik Deutschland verkauft, die sich zum Erhalt und zur Errichtung einer Gedenkstätte verpflichtete. 2016 hat die Stadt den Bunker von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für 385 000 Euro übernommen.