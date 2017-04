Viele Beschicker leben vom Wochen-Stand: Der Ton auf den Wochenmärkten wird rauer

Wenn Volker Döring um 8 Uhr seine ersten Wurststücke verkauft, ist er meistens bereits seit fünf Stunden wach. Für ihn ist der Wochenmarkt mehr als den Wagen aufklappen, ein paar Stunden verkaufen und den Wagen wieder zuklappen. Dörings Arbeitstag beginnt mitten in der Nacht im Vogelsbergkreis, wo er erst 16 bis 18 Stunden später wieder endet. Dazwischen liegen: 120 Kilometer Fahrt nach Frankfurt, aufbauen, Ware sortieren, verkaufen, Ware wieder einpacken, abbauen und 120 Kilometer zurück ins kleine Örtchen Schwarz, wo sich Dörings Dorfmetzgerei befindet.

Großer Aufwand

„Der Wochenmarkt ist unsere Haupteinnahmequelle. Das ist bei fast jedem so, der hier steht“, sagt der 66-Jährige. Seit 2000 betreibt er diesen Aufwand, die Pendelei quer durch Hessen für ein Geschäft, das er in seiner Heimatidylle nicht mehr machen kann. „650 Einwohner, es gibt keinen Laden, keine Post, keine Bank – es gibt noch zwei Kneipen“, sagt Döring über den Ort, der zur Kleinstadt Grebenau gehört. Und seit dem Jahr 2005 gibt es auch keine verkaufende Dorfmetzgerei mehr.

Der Betrieb, der ausschließlich auf Produkte aus der Region setzt, ist auf sechs Wochenmärkten in Frankfurt vertreten. „Das ist das ganze Geschäft. Wir haben uns darauf eingestellt, dass das für uns letztlich die große Einnahmequelle ist“, sagt Döring, der in Verkauf und Herstellung insgesamt 20 Festangestellte beschäftigt. Sein Sohn ist Metzgermeister, seine Tochter Metzgermeisterin – und im Verkauf steht weiterhin er selbst. „Wenn sie da ein schlechtes Geschäft machen, dann machen sie etwas falsch. Sie haben ein böses Gesicht, keine Ausstrahlung oder ihre Ware taugt nichts. Das liegt dann an ihnen selbst“, sagt Döring über Wochenmärkte. Er hat kein böses Gesicht.

Es gibt durchaus Neid

Immer mehr Verkäufer und Erzeuger setzen in ihrer Strategie nur noch auf Wochenmärkte. Diese sind in Hessen ein weit verbreitetes Phänomen, alleine in Frankfurt gibt es von Dienstag bis Samstag knapp 30 unterschiedliche Märkte, auf denen Obst, Gemüse, Backwaren und allerlei Deftiges verkauft wird. Das Streben nach Mehr hat sich auch auf die Markt-Kultur ausgewirkt, findet Döring. „Was wir vom Dorf kennen, dieser Neid, das ist mittlerweile auch auf dem Wochenmarkt so. Das ist keine Einheit mehr, sondern ein Kampf untereinander.“

Auch, weil „Food Trucks“ und Restaurantketten immer mehr in das Geschäft drängen, ergibt sich für die klassischen Erzeuger eine ganz neue Situation. „Das ist eine moderne Ausrichtung eines Marktes. Man muss aufpassen, dass man die originäre Nahversorgungsfunktion nicht aus den Augen verliert – denn das ist die Kernfunktion“, sagt Markt-Abteilungsleiter Michael Lorenz von der HFM Managementgesellschaft, die in Frankfurt 20 Wochenmärkte betreibt.

Gerade bei der Atmosphäre heben sich viele Märkte in Frankfurt aber klar von anderen hessischen Städten ab, wie mehrere Verkäufer erzählen, die in ganz Hessen unterwegs sind. „Hier in Frankfurt ist es sehr geschäftig. Die Leute haben wenig Zeit und wollen schnell bedient werden“, sagt André Then, der mit seinem Backhaus auch Märkte in Wiesbaden und Offenbach besucht. „Dort ist das Ganze noch eher familiär“, findet er. Und meint nicht nur die Kundschaft, sondern auch das Verhältnis unter den Verkaufskollegen.

„Wir sind nie krank“

Then pflegt eine Tradition, seine Eltern waren vor über 40 Jahren Gründungsmitglieder in Bornheim. „Du bist immer an der Luft. Wir sind nie krank“, sagt er. Neben guter Qualität und Frische der Produkte, die Then aus vier ausgesuchten Bäckereien bezieht, sieht auch er den direkten Kontakt zu den Kunden als ausschlaggebend auf dem Wochenmarkt an. „Das persönliche Gespräch zählt. Die Kunden erzählen und wollen eine Story zu dem Produkt hören. Das ist Verkaufen und ein bisschen Entertainment.“ Auch für den 42-Jährigen, der acht Mitarbeiter beschäftigt, ist dieses Entertainment das einzige Standbein. „Wir haben nur noch Wochenmärkte und keine stationäre Bäckerei.“ Durch feste Verkaufszeiten und einen wöchentlich festen Termin sei es für die Kunden „etwas Besonderes, ein Highlight“. Rund 80 Prozent seiner Abnehmer sind Stammkunden.