Ausstellung im Terminal 2: Der Traum vom Fliegen

Imposant schwebt der sieben Meter lange Meeressaurier unter der Glaskuppel des Terminal 2, drohend reißt er sein Maul auf und zeigt seine spitzen Zähne. Mit ihnen hat der Liopleurodon, der vor 160 Millionen Jahren der größte Fleischfresser im Meer war, so manches Tier gerissen. Vergleichbar ist sein Gebiss mit dem eines Killerwals. Noch imposanter sind aber die vier riesigen Flossen des Sauriers. Mit ihnen flatterte er durchs Wasser und erreichte so unglaubliche Geschwindigkeiten.

„Diese Tiere flogen quasi unter Wasser, so wie in der heutigen Zeit die Pinguine oder Schildkröten. Die Bewegungen sind denen von Vögeln in der Luft sehr ähnlich“, erklärt Philipe Havlik von der Zentralen Museumsentwicklung der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Eben dieser Unter-Wasser-Flug ist der Grund, warum der Meeressaurier (aber auch andere in unseren Ozeanen lebende Tiere) Teil der Ausstellung „Evolution des Fluges“ sind. Durch die Kooperation der Fraport AG und der Senckenberg Gesellschaft lernen Passagiere vor dem Skyline-Bahnhof auf der Ebene 3 im Terminal 2, was sich der Mensch von der Natur abgeschaut hat, um auch fliegen zu können. Mindestens sechs Monate – nach Wunsch der Kooperationspartner aber auch gerne länger – schweben nun zwei Flug- und ein Meeressaurier unter der Decke. Vier Monate haben die Arbeiten für jedes Exemplar gedauert. Hergestellt wurden sie aus Glasfaserkunstharz und wiegen jeweils zwischen 50 und 150 Kilogramm.

Tiefergehende Informationen liefern zwei sogenannte „Science-Cubes“, dunkelblaue Würfel mit einer Vitrine, Texten in Deutsch und Englisch sowie einem Bildschirm. Fünf kurze Filmchen mit jeweils zwei Themen werden dort gezeigt. Wer keine Zeit hat, weil er sonst womöglich seinen Flieger verpasst, kann mit seinem Handy einen auf dem Würfel angebrachten Code abscannen und hat dann alle Informationen auf dem Handy. Wie im Flug sozusagen . . .

Rund 220 000 Passagiere aus aller Welt landen und starten jeden Tag am Flughafen Frankfurt. Viele von ihnen sind in Eile, nur wenige haben die Zeit für eine große Ausstellung. Deswegen haben sich die Fraport AG und die Senckenberg Gesellschaft für diese kleine, kompakte Ausstellung entschieden. Hinzu kommt, dass wegen Brandmeldern, Flucht- und Betriebswegen ohnehin nur eine Fläche von 200 Quadratmetern genutzt werden durfte. Ein Jahr lang haben die Vorbereitungen gedauert von der Planung bis zum Aufbau.

Natur als Lehrmeister

„Fliegen ist der Traum des Menschen. Die Natur hat es ihm vorgemacht“, erklärt Prof. Volker Mosbrugger, Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft. In der griechischen Mythologie waren es Ikarus und Dädalus, die die ersten Flugversuche unternahmen – mit Flügeln aus Federn. Leonardo da Vinci zeichnete erste Flugmodelle, 1811 versuchte der Schneider von Ulm mit einem selbstgebauten Flugapparat die Donau zu überqueren. Ohne Erfolg. 1903 waren es die Gebrüder Wright, die es als Erste schafften, mit ihrer Konstruktion dauerhaft in der Luft zu bleiben. Alle diese Flugpioniere orientierten sich an der Natur. Vor 400 Millionen Jahren waren Insekten die ersten Lebewesen, die sich in die Luft erhoben. Reptilien, Vögel und Säugetiere folgten – in der Luft und zu Wasser. „Die Natur ist der beste Lehrmeister. Das sieht man heute auch in den Flugzeugkonstruktionen“, erklärt Mosbrugger. So sind etwa die Tragflächen einer Boeing-Maschine der Flosse der Meeressaurier nachempfunden.

Allerdings mussten die Menschen lernen, dass die Natur nicht kopierbar ist, sondern nur inspirieren kann. „Die Natur ist viel schlauer als der Mensch. Deswegen fliegen Tiere schon seit 400 Millionen Jahren, der Mensch aber erst seit gut 100 Jahren“, so der Experte.