Regenbogeneltern: Der kleine Felix ist mit zwei Vätern glücklich

Wenn Felix nachts aufwacht, ruft er nach Papa. Von der Sorte hat er zwei, aber keine Mama. Seine Väter sind der 35 Jahre alte Fraktionschef der Grünen im Römer, Manuel Stock, und dessen Mann Tim Heinemann (36). Sie sind sogenannte Regenbogeneltern. So nennt man gleichgeschlechtliche Paare, die gemeinsam Kinder großziehen. Ein Jahr lang hatten sich Stock und Heinemann bei Seminaren und Hausbesuchen des Jugendamtes auf diesen Moment vorbereitet.

„Das Frankfurter Jugendamt hat Erfahrung mit Regenbogeneltern. Die werden auch gerne genommen“, sagt Stock. „Im Spätsommer 2015 war klar, wir kommen in die Auswahl als Pflegeeltern“, erinnert er sich. 15 Monate nach dem Entschluss, ein Pflegekind aufzunehmen, kam Felix ins Haus. Er lebt bei ihnen in Vollzeitpflege, Adoption ist kein Thema. Stock und Heinemann sind seit elf Jahren ein Paar und seit 2013 verpartnert. „Ich bin da konservativ“, sagt Heinemann. „Erst die Heirat, dann das Kind.“

Hebamme als Hilfe

Anders als andere Paare können sich Pflegeeltern nicht neun Monate auf den Nachwuchs im Haus vorbereiten. Im Alter von drei Tagen zog Felix bei den beiden ein. „Er wurde gewissermaßen vom Storch bei uns abgeworfen“, erinnert sich Heinemann. „Von jetzt auf gleich wurde unser Leben auf den Kopf gestellt“, sagt Stock. Sie brauchten auf die Schnelle eine Hebamme und einen Kinderarzt. Erstere vermittelte das Jugendamt – mit durchschlagenden Erfolg: „Die Hebamme war Gold wert. Sie hat uns Sicherheit gegeben“, schwärmen die beiden. „Wenn der Kleine schreit, gibt es zwei Möglichkeiten: Windel voll oder er hat Hunger“, sagt Heinemann.

Auch die im Rhein-Main-Gebiet lebenden Eltern der beiden waren eine große Hilfe. Die hätten sich sehr über Felix gefreut, sagt Heinemann. „Wenn man den Eltern sagt, man ist schwul, schließen sie ja Nachwuchs aus.“ Auch die Großväter der beiden Pflegeväter liebten ihren Urenkel.

Pflegekinder Das Frankfurter Jugend- und Sozialamt hat aktuell 356 Pflegefamilien, in denen insgesamt 421 Pflegekinder leben. Davon sind 20 Regenbogenfamilien. clearing

Mit dem Einzug von Felix ging es den beiden wie vielen Paaren. Früher gingen sie oft gemeinsam abends aus, ins Theater und in die Oper, doch ein Säugling fesselt ans Haus. Der Politiker Stock musste sich von seinem Mann sagen lassen: „Du hast in dieser Woche schon zwei Abendtermine!“ Daher hat Stock seine abendlichen Verpflichtungen reduziert. Die Fraktionssitzung der Grünen am Mittwochabend bleibt allerdings ein Pflichttermin. Da Stock Vegetarier ist, hat Heinemann den Mittwoch zum Würstchen-Tag gemacht. Dann gibt es für den Kleinen Wurst vom Heddernheimer Metzger Hesselbach.

Die beiden hätten „die gleichen Debatten wie heterosexuelle Paare: Wer ist die klassische Frau zu Hause?“, sagt Heinemann. Weil er weniger verdient als der Grünen-Fraktionschef, war er es, der die ersten neun Monate in Elternzeit ging. Danach arbeitete der Fraktionsangestellte der Grünen im Hessischen Landtag nur noch halbtags, also 20 Stunden pro Woche. „Wenn man es klassisch sieht, bin ich die Mutti“, sagt Heinemann. „Er war von Anfang an die Hauptbezugsperson für Felix“, bestätigt Stock und fügt hinzu: „Felix ist für mich ein Ansporn, auch mal zu Hause zu bleiben.“ Es sei keine Option, Felix unter der Woche gar nicht zu sehen. Während Heinemann sich wochentags um den Buben kümmerte, war es zum Ausgleich am Wochenende dann Stocks Aufgabe, den Kleinen zu wickeln.

Urlaub in Südtirol

Im noch ursprünglichen Frankfurter Stadtteil Heddernheim sind die beiden das erste gleichgeschlechtliche Elternpaar. „Es ist außergewöhnlich und nicht die Regel“, sagt Stock. Wenn sie gemeinsam unterwegs sind, werden sie nicht als Paar wahrgenommen. „Die Leute denken, die Mama hat heute frei.“ Negative Erfahrungen haben sie aber noch nicht machen müssen. Es finde sogar eine positive Diskriminierung statt nach dem Motto: „Für zwei Männer machen die das richtig gut, der Bub ist ordentlich erzogen.“ Auch wenn Felix einen Fehler mache oder sich daneben benehmen würde, entfalle der Vorwurf: „Da muss sich doch die Mutter darum kümmern.“

Im Sommerurlaub in Südtirol sind sie mit Felix als zwei Papas aufgetreten. Erst nach zehn Tagen traute sich die Hotelchefin nach dem Familienstand zu fragen. Gleichwohl war der kleine Blondschopf Felix der Star unter den Gästen. „Er geht auf die Menschen zu“, sagt Stock als stolzer Vater.

Natürlich stellten sich die Pflegeväter auch die Frage, ob man Nachwuchs großziehen könne, der nicht das eigene Fleisch und Blut verkörpert. „Es ist so wurscht, ob er das leibliche Kind ist oder nicht“, lautet Stocks Antwort. Er hat bemerkt, dass Felix wie Heinemann die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Auch Heinemann sagt: „Ich sehe viel an Felix, was ich an mir oder an meinem Mann entdecke.“

An ein zweites Pflegekind denken die beiden nicht. „Es ist mit ihm perfekt“, sagen sie. Und Heinemann ergänzt: „Bei zwei Kindern muss einer aufhören zu arbeiten.“

Am nächsten Wochenende basteln die beiden mit Felix eine Laterne für den Martinsumzug des Kindergartens. Damit er mit seiner Laterne und seinen beiden Vätern mitmarschieren kann.