Hindernislauf am Hauptbahnhof: Der mühsame Weg zum Taxi

Der Weg aus dem Frankfurter Hauptbahnhof zum Taxistand ähnelt einem Hindernislauf, am Höchster Bahnhof sollen acht Taxistellplätze wegfallen, vor dem Markuskrankenhaus gibt es überhaupt keine. Die Fraktion der Linken im Römer will die Situation verbessern.

Frankfurt. Taxen gehören zum ÖPNV-Angebot einer Stadt. Daher gibt es rund 120 Taxi-Halteplätze im Stadtgebiet. Doch sind sie auch gut zu erreichen? „Der Zugang zu Taxi-stellplätzen ist barrierefrei zu gestalten“, fordert nun die Fraktion der Linken in einem Antrag. Am besten fängt man gleich am Bahnhofsvorplatz an.

Stiefkind des ÖPNV Die Taxis sind das letzte und wichtigste Glied im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das wird von der Kommunalpolitik gelegentlich vergessen. clearing

Wer den Haupteingang des Hauptbahnhofs verlässt, muss erst einmal mühevoll die Außengastronomie mitsamt seinem Gepäck umkreisen. Etwa rund 100 Außenplätze versperren zu allen Jahreszeiten den direkten Zugang zu den Taxen. Wer den Umweg vermeiden will, kann sich für eine schmale Furt zwischen den Tischen entscheiden. Die ist aber für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit viel Gepäck kaum passierbar. „Für die Flächen im Außenbereich bestehen zwischen der DB Station & Service AG und den jeweiligen Nutzern (Gastronomie- und Taxibetreiber) Verträge“, teilt die Bahn lapidar mit. Beschwerden wegen der schlechten Erreichbarkeit des Taxistandes gebe es keine. Die Frankfurter Taxi-Genossenschaft hat den Stellplatz für ihre Fahrer gemietet und gibt sie, so Dieter Schlenker, Vorstandsvorsitzender der Taxi-Genossenschaft, zum Selbstkostenpreis von 178,50 Euro brutto pro Jahr an ihre Mitglieder weiter.

Die städtischen Behörden lobt der Taxler-Boss. Diese reagierten bei der Zusammenarbeit mit der Taxigenossenschaft „sehr flexibel“. Gleichwohl weiß auch Schlenker, dass dem Transport Gehbehinderter im Taxi Grenzen gesetzt sind: „Einen Elektrorollstuhl bringen wir nicht unter.“

Bei der Umgestaltung des Höchster Bahnhofs werden von den derzeit 14 Stellplätzen nur noch sechs übrig bleiben. „Dabei fahren von dort aus viele Gehbehinderte mit dem Taxi zur nächsten barrierefreien Straßenbahnhaltestelle an der Kirche in Nied.“, weiß Dominike Pauli, Fraktionschefin der Linken im Römer.

Am Markuskrankenhaus gibt es derzeit überhaupt keinen Taxistellplatz, obwohl von dort aus viele Taxen geordert werden. „Wir wollen in der Nähe des Haupteingangs fünf Stellplätze“, sagt Karlheinz Kitzinger, stellvertretender Vorsitzender der Taxivereinigung Frankfurt. Verhandlungen mit dem Ortsbeirat seien im Gange. Zufrieden ist der Chef der Taxivereinigung mit der Situation am Flughafen. Dort existierten für 300 Taxen Halteplätze.

Die Behindertenbeauftragte der Stadt, Friederike Schlegel, erklärt, dass die Situation sehr unterschiedlich sei. Sie hänge ab von den Haltepunkten und wie mobil die Behinderten seien. Schwierig werde es, wenn Bordsteine nicht abgesenkt seien. Ein Rollstuhlfahrer sitze relativ hoch, er müsse daher ins Taxi herabgelassen werden, was den Transfer erschwere. „Auf gleicher Ebene kann ein Rollstuhlfahrer einfach ’rüberrutschen“, sagt die Behindertenbeauftragte. An der Hauptwache sei der Einstieg in ein Taxi nicht so schwierig, problematisch sei es dagegen an der Bockenheimer Warte. Dort müsse ein Rollstuhlfahrer über den Radweg sowie einen Grünstreifen und einen hohen Bordstein. Für Taxigäste am Hauptbahnhof hat sie einen Tipp: Diese müssten sich Richtung Nordausgang bewegen und dort den Ausgang in der Mitte nehmen. Von dort könnten sie dann den Taxistand erreichen.

(tre)