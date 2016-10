Krankenhaus Sachsenhausen: Der nächste Chefarzt ist weg: Diabetologe Prof. Kristian Rett

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat das Krankenhaus Sachsenhausen mit Adipositaschirurg Prof. Dr. Rudolf Weiner eine seiner Koryphäen an die Konkurrenz in Offenbach verloren. Nun ist der vergleichsweise kleinen Klinik, die bei voller Besetzung gerade mal sechs Chefärzte hat, auch noch das zweite Aushängeschild verlorengegangen: Diabetologe Prof. Dr. Kristian Rett hat das Krankenhaus verlassen. „Über die Gründe des Weggangs von Herrn Prof. Rett ist Stillschweigen vereinbart worden“, erklärt Krankenhausdirektor Dr. Uwe Kage auf Anfrage dieser Zeitung und spricht von einer einvernehmlichen Lösung. Im Kollegenkreis heißt es, Rett sei zurück in seine alte Heimat München gegangen.

Prestige-Verlust

Für das kleine Krankenhaus Sachsenhausen mit seinen gut 200 Betten bedeutet der Fortgang des zweiten Aushängeschildes binnen zweier Jahre zumindest einen Prestige-Verlust. Unter Retts Führung hatte sich das Haus zu den Top Diabetes-Kliniken der Republik gemausert. Aktuell wird es in einer Rangliste der Dachorganisation BVKD gar als die Nummer zwei der insgesamt 130 Diabetes-Einrichtungen in Deutschland gehandelt.

„In gewohnter Qualität“

Klinikdirektor Kage indes sieht diese Position nicht gefährdet. Retts bisheriger Stellvertreter, Oberarzt Ralf Jung, sei maßgeblich am Erfolg und an der Entwicklung der Abteilung beteiligt gewesen, so dass diese unter seiner Leitung in der gewohnten Qualität weitergeführt werden könne. „Die Diabetologie ist eine tragende Säule der Klinik und wird diese auch künftig maßgeblich prägen. Die zwei Stationen mit 40 Betten bleiben in vollem Umfang erhalten“, betont Kage.

Einige neue Weichenstellungen hat die Klinik dennoch vorgenommen: Laut Kage gibt es zusätzliche Kurse für Diabetiker und für behandelnde Ärzte, auch das Sprechstundenangebot habe man ausgebaut. Bislang habe sich der Weggang Retts in den Leistungszahlen „kaum bemerkbar gemacht“, erklärt der Klinikdirektor. Deshalb sehe man für eine externe Ausschreibung der Stelle aktuell keinen Grund.

Vor zwei Jahren, als Adipositas-Chirurg Weiner zur Konkurrenz nach Offenbach gewechselt war, hatte sich die Sachsenhäuser Klinik mit Dr. Plamen Staikov noch Verstärkung aus der Schweiz geholt.