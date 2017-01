Die Woche im Römer: Der neue Extra-Thron der vertriebenen Prinzessin

There ist no business like showbusiness, sagen die Amerikaner. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die Politik, die sich im postfaktischen Zeitalter immer mehr dem Showbusiness annähert. Politiker pflegen wie Schauspieler ihren Twitteraccount. Eine Meisterin dieser Kurznachricht ist Erika Steinbach (CDU): Vermutlich nach Donald Trump ist sie Zweitbeste in der Disziplin des Twitterns, wie sie mit Qualität und Art ihrer Nachrichten bewiesen hat.

Der CDU-Kreisvorsitzende Uwe Becker wurde ebenfalls mit einer Kurzmeldung von Erika überrascht. Per SMS erklärte sie ihren Austritt aus der Partei. Steinbach weiß nach 26 Jahren im Bundestag, wie Politik und Mediengedöns funktionieren. Der 15. Januar war ein idealer Zeitpunkt, um ein größtmögliches Publikum zu erreichen. Die meisten waren aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt, gleichzeitig hatte aber das politische Leben in Berlin selbst im Bundestagswahljahr noch nicht richtig Fahrt aufgenommen. So war Steinbach Thema in den 20-Uhr-Nachrichten der Samstags- und Sonntags-Tagesschau.

Die 73-jährige Steinbach machte nicht den Fehler der einstigen liberalen Ikone Hildegard Hamm-Brücher, viel zu spät aus ihrer Partei auszutreten. Als die 81-jährige Hamm-Brücher 2002 nach 54 Jahren die FDP verließ, wunderten sich viele: „Ach, sieh an, die lebt noch.“ Der zweite Gedanke war: „Ach, die ist noch in der FDP. Ich dachte, die wäre schon längst ausgetreten. Sie hatte es doch schon so oft angekündigt.“ Kurzum: Hamm-Brüchers Austritt wurde kaum bemerkt. Das wollte die ehemalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen auf jeden Fall vermeiden, was ihr auch gelungen ist. Einladungen in Talk-Shows als Merkel-Kritikerin dürften ihr auch nach ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete sicher sein.

Jetzt freut sich die fraktionslose Steinbach auf ihr Extra-Stühlchen im Bundestag via Twitter: Mit drei geposteten Smileys und der Bemerkung: „Ein besonders schöner Platz für mich.“ Der neue Thron einer vertriebenen Prinzessin.

Zur üblichen Selbstüberschätzung von Politikern gehört es, die eigene Person überzubewerten. Gerade bei einer Bundestagswahl spielt die Persönlichkeit der Bewerber eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Selten oder nie gelingt es einem Kandidaten in seinem Wahlkreis, das Ergebnis seiner Partei um mehr als zwei Prozentpunkte zu übertreffen. Das musste der ehemalige populäre Sozialdemokrat Michael Paris erfahren, als er 2013 als unabhängiger Kandidat im Steinbach-Wahlkreis bei der Bundestagswahl antrat. Er erhielt magere 3,0 Prozent. Insofern ist es putzig, wie Steinbach auf einen Wählerauftrag zu verweisen, weswegen sie ihr Mandat behalten werde. Sie hat den Auftrag erhalten, weil der Wähler bei einer Konservativen wie Steinbach daran geglaubt hat, dass diese loyal CDU-Politik unterstützen werde. Natürlich folgt Steinbach mit ihrem Austritt ihrem Gewissen, das in seiner Unbedingtheit weder Zeit noch Stunde kennt. In ihrem Rigorismus ist es Steinbach nicht gegeben, wie der ehemalige Bundesinnenminister Hermann Höcherl (CSU) süffisant-ironisch eigene Maximen zu hinterfragen. Höcherl formulierte: „Grundsätze sind dazu da, sie hochzuhalten, damit man unten durchschlüpfen kann.“ Politik ist nämlich die Lösung von Problemen in kleinen Schritten, die es erlauben, Folgen abzuschätzen und im Falle falscher Entscheidungen auch wieder Korrekturen vorzunehmen. Genau das macht gerade Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise. Schon oft haben verdiente Alt-Politiker am Ende ihrer Karriere mit einem Parteiaustritt oder gar einem Parteiwechsel ihr Lebenswerk beschädigt. Es sieht so aus, als habe Steinbach genau das für einen weiteren großen bundesweiten Auftritt in Kauf genommen.