Miguel Casares: Der neue Zoo-Direktor stellte sich im Römer den Fragen der Politiker

In Valencia, Miguel Casres Wirkungsstätte, bevor er 2016 die wissenschaftliche Leitung des Frankfurter Zoos übernahm, erinnert die neue Zoolandschaft verblüffend an die Serengeti: Zwischen den Gehegen verlaufen Wasserwege und Teiche. Wer vor dem Giraffen steht und in die Ferne blickt, sieht Löwen und meint, die Raubkatzen befänden sich im selben Gehege wie die Giraffen. Dabei ist dazwischen ein Wassergraben.

Bernhard Ochs von den „Frankfurtern“ ist extra nach Valencia gereist, um sich ein Bild vom hochmodernen „Bioparc“ zu machen, der auf 100 000 Quadratmetern Fläche allein für die Tiere ein ganz neues Zooerlebnis vermittelt und vor allem Tiere aus Afrika zeigt: Die Einzäunungen sind praktisch unsichtbar. „Was könnte man hier Vergleichbares machen?“, will Ochs von Casares wissen.

Nun, in Valencia hatte eine private Gesellschaft den Zoo komplett neu gebaut. Das sei im insgesamt elf Hektar großen Frankfurter Zoo finanziell und planerisch gar nicht machbar, so Casares. „Der Zoo steht vor großen Herausforderungen“, stellte der neue Direktor klar. „Wir müssen nicht nur dringend sanieren und die Tiergehege neu gestalten – 14 Anlagen sind weit älter als 50 Jahre. Wir brauchen auch ein attraktiveres Angebot für die Besucher, deren Bedürfnisse sich gewandelt haben“, sagt der 51-Jährige. Bessere gastronomische Angebote seien dringend nötig. „Wir hoffen für all dies auf den Zuspruch der städtischen Gremien, und wir suchen dafür auch Partner“, so Casares.

Der Hauptpartner des Zoos bleibe die Zoologische Gesellschaft. Damit bleibe man der Frankfurter Tradition und der Vision des Gründers Bernhard Grzimek treu, der vor allem die Naturschutzarbeit im natürlichen Lebensraum der Tiere vorantreiben wollte. „Das wollen wir weiterhin tun.“

1990 kam der in Madrid geborene Casares schon kurz nach seinem Studium als Tiermediziner als Praktikant an den Frankfurter Zoo. Hier habe er schon damals erkannt: „Für Zoomitarbeiter ist nicht nur wichtig, die Tiere zu kennen, sondern vor allem ist das Management wichtig und dass man mit Menschen umgehen kann.“ Diese Fertigkeiten eignete er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an diversen Zoos in Spanien an. Nach Frankfurt kehrte Casares im September 2016 zurück und war auch Stellvertreter von Manfred Niekisch, der in den Ruhestand gegangen ist.

In Frankfurt sei es aber auch an der Zeit, den Zoo in seiner Gesamterscheinung zu erneuern. „Wir werden nicht an einer einzelnen Stelle anfangen, sondern wollen das Ganze im Blick haben“, antwortete er auf die Frage, was nun Priorität habe. Das Exotarium stehe weit vorne auf der Liste. Man wolle schon bald ein Gesamtkonzept erarbeiten, kündigte Miguel Casares an.

Ob man die Besucherschlangen vor dem Haupteingang nicht einfach dadurch auflösen könne, dass der Zoo Eintrittskarten nicht nur „klassisch hinter Panzerglas“ verkaufe, sondern auch im Internet anbiete, wollte Thomas Dürbeck (CDU) wissen. „Da haben Sie völlig Recht, das sollten wir umsetzen“, sagte der neue Zoodirektor. Ob der Eingang in der Rhönstraße, den im letzten Jahr 7000 Zoobesucher mit Dauerkarten nutzten, auch ans Kassensystem angeschlossen werde, konnte er nicht beantworten.

Der Zoo war 2017 trotz allem gut besucht, betonte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD): „Es kamen 31 000 Besucher mehr als im Jahr 2016.“ Das sei eine „erfreuliche Steigerung um 3,9 Prozent“.