Boris Rhein setzt auf die falschen Leute: Der rechte Flügel der Frankfurter CDU ist schlapp

Für politische Höhenflüge benötigt eine Volkspartei ein funktionierendes Flügelspiel. Das gilt auch für die Frankfurter CDU, die sich traditionell in den arbeitnehmernahen CDA- und den wirtschaftsliberalen MIT-Flügel aufteilt. Bislang teilten sich die beiden Flügel Mandate und Posten im Reißverschlussverfahren. Beispiel: Der CDU-Kreisvorsitzende Uwe Becker ist ein CDA-Mann, Fraktionschef Michael Prinz zu Löwenstein ist MIT-Mitglied. Auf diese Art und Weise soll der Burgfrieden zwischen den beinahe gleich starken Strömungen der Partei erhalten bleiben. Doch das Gleichgewicht ist spätestens seit der Nominierung von Bettina Wiesmann als CDU-Direktkandidatin im Frankfurter Bundestagswahlkreis 183 empfindlich gestört.

Schallende Ohrfeige

Die gesamte MIT-Führung unter dem Vorsitz des hessischen Wissenschaftsministers Boris Rhein sprach sich für den amtierenden CDU-Fraktionschef Michael Prinz zu Löwenstein als Kandidaten aus, der CDU-Kreisvorsitzende Uwe Becker folgte selbstverständlich der Empfehlung. Doch die Basis entschied geradezu revolutionär anders. Mit 91 zu 51 Stimmen nominierte sie die rührige Landtagsabgeordnete Wiesmann statt des Favoriten der Parteiführung.

CDU OB-Kandidatur: Bernadette Weyland soll Peter Feldmann ... Die CDU schickt bei der Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr die frühere Stadtverordnetenvorsteherin Bernadette Weyland (59) ins Rennen gegen Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD). Parteichef Uwe Becker verzichtet auf die Kandidatur, die er seit Jahren anstrebte. clearing

Das, was zunächst auch nach einer Niederlage des CDU-Kreisvorsitzenden aussah, war in Wahrheit eine schallende Ohrfeige für den MIT-Chef Boris Rhein. Denn: Auch Bettina Wiesmann gehört dem MIT-Flügel an. Kennt die MIT-Führung nicht die Stimmung unter den eigenen Leuten? Schon bei der Listenaufstellung für die Kommunalwahl vor knapp einem Jahr leistete sich die MIT einige Merkwürdigkeiten. Die fleißige Stadtverordnete Albina Nazarenus Vetter fand sich auf einem hinteren Listenplatz wieder. Den kulturpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Römer, Thomas Dürbeck, setzten seine MIT-Parteifreunde nur auf den wackligen Platz 25, obwohl Dürbeck MIT-Schatzmeister war. Dürbeck wurde dann auf Platz 20 vorgewählt und zog ins Stadtparlament ein.

Zur OB-Kandidatur Kommentar: So hat die CDU wieder eine Chance Mit der CDU-Kandidatin Bernadette Weyland ist die Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr wieder spannend. Ein Kommentar von Günter Murr. clearing

Auch nicht förderlich für die MIT-Gruppe war der Parteiaustritt ihres national-autonomen Mitglieds Erika Steinbach Anfang Januar. Denn auch hier hatte die MIT-Führung durch Zögern die Chance verpasst, bereits bei der Bundestagswahl 2013 einen besseren Kandidaten als die später abtrünnige Steinbach zu empfehlen.

Politisches Gnadenbrot

Boris Rhein genießt derzeit am Kabinettstisch in Wiesbaden das politische Gnadenbrot des Ministerpräsidenten Volker Bouffier und kämpft nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl 2012 um sein Comeback in Frankfurt. Rheins Plan war es, so verlautet aus CDU-Kreisen, im Falle einer Oberbürgermeisterkandidatur Uwe Beckers erneut den CDU-Parteivorsitz zu übernehmen. Diesen Plan kann Rhein nun knicken. Statt die eigene Karriere zu pflegen, hat sich Becker zum Wohle der Partei für die Staatssekretärin im Finanzministerium als Oberbürgermeisterkandidatin 2018 entschieden. Die überwiegende Meinung in der CDU ist, dass Weyland gegen den amtierenden Peter Feldmann (SPD) die besseren Wahlchancen hat. Aufgrund seines uneigennützigen Vorschlags kann Becker in der CDU nun niemand ernsthaft den Parteivorsitz streitig machen.

Oberbürgermeisterwahl Frankfurt OB-Kandidatur der CDU: Weyland statt Becker - Nicht nur ... Entgegen aller Ankündigungen wird Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) im kommenden Jahr nicht für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren. An seine Stelle tritt die ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin Bernadette Weyland. Volker Bouffier sagt, Weyland werde Frankfurt gut tun. clearing

Für Wahlerfolge einer Partei müssen die geeignetsten Personen unabhängig vom Parteiflügel kandidieren. Bei der CSU sind in Vergangenheit allzu häufig Posten und Positionen nach Flügelproporz vergeben werden. Insofern kann Beckers souveräne Entscheidung für die Partei beispielgebend sein und für Aufbruchstimmung sorgen. Auch wenn der Wahlkampf gegen einen Amtsinhaber immer schwierig bleibt.