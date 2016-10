Heimaufsicht prüft Vorwürfe nach Fernsehbeitrag: Desolate Zustände in Griesheimer Pflegeheim?

Ungeziefer, Verwahrlosung, Bewohner, die tagelang in ihrem eigenen Kot im Bett liegen – über unhaltbare Zustände im Griesheimer Pflegeheim am Rosengarten berichtet die Hessenschau. Nun hat sich die Heimaufsicht in den Fall eingeschaltet.

Die Schaben und die Urinflecken auf den Laken sind noch vergleichsweise harmlos. Viel schlimmer ist das Bild vom Unterleib einer Frau, deren künstlicher Ausgang nur notdürftig mit einer vom Kot braun gefärbten Mullbinde abgeklebt ist. Das ist nicht nur unhygienisch, das ist gesundheitsgefährdend. Über unhaltbare Zustände im Pflegeheim am Rosengarten in der Griesheimer Lärchenstraße berichtet die Hessenschau in einem Fernsehbeitrag. Ob die gezeigten Fotos tatsächlich in der Einrichtung aufgenommen wurden, ist nicht zu erkennen.

Sparen am Material

Die Hessenschau beruft sich auf drei Informanten. Im Beitrag kommt anonym eine Mitarbeiterin des Pflegeheims zu Wort, die von Hygienemängeln und Sparzwängen berichtet. Hinten und vorne fehle es an Material. Saubere Bettlaken seien ebenso Mangelware wie Plastikbeutel für die Bewohnerin mit dem künstlichen Ausgang. Manchmal lägen Pflegebedürftige tagelang in von Urin und Kot befleckten Betten.

Träger des Heims ist der Curata-Konzern, der in Deutschland nach eigenen Angaben 18 Pflegeeinrichtungen mit knapp 1500 Betten betreibt – und der gerade den Besitzer gewechselt hat. Erst vergangene Woche haben die bisherigen Geschäftsführer Michael Gordon und Matthias Gülich die Firma an die Berliner Unternehmensgruppe Michael Bethke veräußert. Robert Hille, der beim neuen Curata-Besitzer das operative Geschäft leitet, verweist denn auch darauf, dass er bislang keine Gelegenheit hatte, sich persönlich ein Bild von der Frankfurter Einrichtung zu machen. „Wir können zu den Vorwürfen noch gar nichts sagen“, betont er und versichert, dass man der Sache nachgehen werde. Nächste Woche wolle er selbst nach Frankfurt reisen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen.

Besuch von der Heimaufsicht

Schneller war da die Heimaufsicht: Deren Prüfer standen gestern Morgen direkt bei der Einrichtung am Rosengarten vor der Tür, um sich ein Bild von den Zuständen dort zu machen. Das Ergebnis stehe noch aus, erklärt ein Sprecher des zuständigen Regierungspräsidiums Gießen auf Anfrage. Falls Maßnahmen notwendig seien, werde man am heutigen Dienstag darüber informieren, das Sozialministerium sei eingeschaltet.

Nur Stichproben

Bei den jüngsten Überprüfungen seitens des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) im vergangenen Jahr und seitens des Prüfdienstes der Privaten Krankenkassen in diesem Jahr gab es keine Beanstandungen. Beide Male schnitt die Einrichtung, die über 67 Plätze verfügt, mit der Note 1,8 ab. Der Durchschnitt liegt laut Meinhard Johannidis, Sprecher des Verbandes der Ersatzkassen in Hessen, bei 1,3. Pflegerische Mängel hätten die Prüfer nicht feststellen können, nur bei der Dokumentation habe es die ein oder andere Beanstandung gegeben, erklärt Johannidis, betont aber gleichzeitig, dass es sich bei den Prüfungen immer nur um Stichproben handele: „Es werden nicht alle Bewohner angeschaut.“ Nach dem Zufallsprinzip wählten die Prüfer neun Bewohner aus, drei aus jeder Pflegestufe.

Dass die Betreiber der Pflegeheime bereits vor den Prüfungen Bescheid wüssten, wie es der Beitrag der Hessenschau nahelegt, weist Birte Würmeling, Sprecherin des MDK Hessen, zurück: Qualitätsprüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen würden „ausnahmslos unangemeldet“ durchgeführt.