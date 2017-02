Stadt diskutiert Neubau: Desolates Frankfurter Rebstockbad: Sanieren oder neu bauen?

Mit dem Rebstockbad ist es seit Jahren wie mit der Sagrada Família in Barcelona: Verschwinden Baugerüste und Planen von einem Bereich der römisch-katholischen Basilika in Barcelona, werden sie an anderer Stelle wieder aufgestellt und aufgehängt. Auch am Rebstockbad, eröffnet 1982, ist stets etwas auszubessern. Weder das Schwimmbad noch die Kirche lassen sich je vollkommen unverhüllt betrachten.

Während die spanische Kirche jedoch offiziell erst im Jahr 2026 fertiggestellt werden soll, dienen die Gerüste am Rebstockbad dazu, das Bauwerk noch ein paar Jahre am Leben zu erhalten. Dann soll es entweder abgerissen und neu gebaut oder saniert werden.

Renovierungsbedürftig: Auch im Inneren des beliebten Freizeitbades stehen einige große Baugerüste.

Mehrmals geschlossen

Wie es mit dem 35 Jahre alten Schwimmbad weitergeht, wird derzeit im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Frankfurt (BBF) diskutiert, dem Betreiber des Rebstockbades und 13 weiterer Schwimmstätten in der Mainmetropole. „Das Rebstockbad hat seinen Lebenszyklus überschritten“, sagt Frankfurts Sportdezernent Markus Frank (CDU). Dies zeigt sich vor allem an der Außenfassade und am Dach des Schwimmbades. Dort muss besonders häufig ausgebessert werden, weil der Betrieb der Immobilie heftig zugesetzt habe, sagt der Sportdezernent: „35 Jahre Wasserdämpfe mit Chlor sorgen für unterschiedliche Beschädigungen – und erfordern immer wieder lebenserhaltende Maßnahmen.“

Allein in den vergangenen zehn Jahren musste das Bad aufgrund von Sanierungs- und Reparaturarbeiten vier Mal schließen. Zuletzt Mitte Januar, als ein Sturm Teile der Fassade beschädigt hatte. Die „lebenserhaltenden Maßnahmen“, die Frank erwähnt, könnten dafür sorgen, dass das Rebstockbad je nach Grad der Beschädigungen noch weitere fünf Jahre genutzt werden kann. Spätestens dann muss jedoch eine Lösung her. Zehn Varianten für das künftige Rebstockbad wurden daher im Aufsichtsrat der BBF diskutiert. „Und einige verworfen“, sagt Frank, auch wenn eine finale Entscheidung noch nicht gefällt wurde.

Am wahrscheinlichsten ist derzeit ein Abriss und Neubau des Rebstockbades. Aber auch über eine Sanierung wird nachgedacht. Wie Frank erklärt, seien sich alle Mitglieder des Aufsichtsrates einig, dass das Rebstockbad auch im Falle eines Neubaus seinen Standort beibehalten soll. Einig ist sich der Aufsichtsrat darin, das Bad weiterhin von den BBF leiten zu lassen.

Ein Neubau wäre teuer: Rund 80 Millionen Euro. „Eine ähnlich große Schwimmbad-Kubatur wie die jetzige würde in etwa so viel kosten“, schätzt Frank. Ein Neubau böte den Vorteil, dem Bad eine andere Raumstruktur geben zu können. Laut Frank wünschen sich viele Badegäste heute kleinere Raumverhältnisse in Schwimmbädern, dafür mehr Ruhe- oder Fitnessräume. Solchen Umbauten stünde bei einer Sanierung die Statik entgegen. Die meisten Räume müssten bleiben, wie sie sind. „Eine Sanierung ist zudem ein großes Wagnis, da man ihren genauen Umfang erst kennt, wenn man bereits damit begonnen hat“, betont Frank.

Spa in Nachbarschaft?

In der direkten Nachbarschaft können sich Frank und der BBF-Aufsichtsrat ein Spa oder ein Gesundheitszentrum vorstellen. Deren Gäste, so die Kalkulation, könnten auch das Rebstockbad nutzen und Einnahmen bescheren. „Wenn es Investoren mit guten Ideen gibt, werden wir prüfen, was sich neben dem Rebstockbad machen lässt“, kündigt der Sportdezernent an.

Wie das Rebstockbad im Falle eines Neubaus aussehen könnte, steht derzeit noch in den Sternen. Die Bäderbetriebe wollen sich landesweit gut besuchte Schwimmbäder anschauen und sich von deren Erfolgskonzepten inspirieren lassen.

Entscheidet sich der Aufsichtsrat für eine Sanierung des Rebstockbades, können sich die Bäderbetriebe vieles von den anderen von ihnen geführten Frankfurter Schwimmbädern abschauen: Denn aufgrund von Schäden und weil die Ausstattung nicht mehr modernen Anforderungen genügten, mussten in den letzten 15 Jahren auch das Textorbad in Sachsenhausen, das Panoramabad in Bornheim sowie das Brentanobad in Hausen saniert werden. Die Titus-Thermen in der Nordweststadt mussten in den letzten 20 Jahren aufgrund von Baupfusch sogar mehrmals schließen.