Christian Vodenski (11) aus Offenbach: Deutschlands jüngster MMA-Profi trainiert in Frankfurt

Inspiriert von Videospielen

Christian Vodenski taucht unter Max Cogas Armen hindurch, macht eine halbe Drehung, legt seinen Arm um Cogas Hals und setzt einen Würgegriff an. Als Coga versucht, sich zu befreien, zieht Vodenski zu – Coga klopft ab: Die Runde geht an Vodenski.Die hier miteinander trainieren, würden niemals in einem Wettkampf miteinander in den Ring steigen: Während Max Coga – 28 Jahre, 65 Kilo – sich längst einen Namen in der deutschen Mixed-Martial-Arts-Szene gemacht hat, befindet sich Christian Vodenski – elf Jahre, 30 Kilo – noch am Anfang seiner Laufbahn. Einer Laufbahn allerdings, von der gestandene Profis glauben, dass sie ihn weit bringen könnte. Bis in die Arenen des Ultimate Fighting Championship (UFC), in denen regelmäßig Kampfsport-Stars wie der schillernde Ire Conor McGregor auftreten.Mixed Martial Arts – kurz MMA – ist eine Vollkontakt-Kampfsportart, die zahlreiche Stile vereint. Wenn die Kombattanten miteinander in den achteckigen Käfig steigen, ist fast alles erlaubt: Tritte und Schläge, Wurf- und Hebeltechniken, der Einsatz von Knie und Ellbogen. Die Anfänge des MMA liegen in den 90er Jahren. Inspiriert von Videospielen wie Street Fighter oder Mortal Combat, in denen Kämpfer verschiedener Traditionen gegeneinander antreten, fanden in den USA die ersten Kämpfe statt. MMA ist schnell populär geworden, gerade in den USA, in Russland und in Asien, wo die Kämpfe großer Stars wie Conor McGregor regelmäßig Millionen in die Arenen und vor die Fernsehgeräte treiben.MMA hat in Deutschland einen schlechten Ruf. Mixed Martial Arts gilt als brutaler, regelloser, bisweilen sogar blutrünstiger Sport. Die Wettkämpfe dürfen nicht im Fernsehen übertragen werden. Die großen Ligen rühmen sich zwar ihres Regelwerks und pochen auf die vergleichsweise geringe Verletzungsquote bei den Kämpfen. Aber die Erinnerung an die frühen, ungeregelten Tage ist noch wach. An Wettkämpfe wie den ersten UFC-Kampf in Denver 1993, als ein Taekwondo-Kämpfer einem Sumo-Ringer so hart ins Gesicht trat, dass Ärzte anschließend mehrere Zähne aus seinem Fuß entfernen mussten.Inzwischen ist das anders. „Kämpfe und Training sind sehr geregelt“, erklärt Max Coga, „Das ist nicht gefährlich.“ Tatsächlich laufen die Trainingseinheiten sehr diszipliniert ab. Coga und Vodenski üben Hebel und Griffe, wie Tänzer Bewegungsfolgen trainieren – eine Bewegung nach der anderen, mal langsamer, mal schneller, immer wieder von Neuem, bis der Ablauf perfekt sitzt.