Marschieren für die Forschung: Deutschlandweit gehen Tausende Wissenschaftler auf die Straße

Beim „March for Science“ haben in Frankfurt am Samstagnachmittag rund 2500 Menschen für die freie Forschung und gegen das Leugnen wissenschaftlicher Fakten demonstriert.

„Science not silence“ – „Wissenschaft statt Stille“ forderten zahlreiche Spruchbänder, und so erhoben sich viele derjenigen, die sonst im stillen Kämmerlein forschen. Bei der Gelegenheit stellten manche gar einen regelrechten Nerd-Stolz zur Schau. Zur Titelmusik der ebenso nerdigen wie weltweit erfolgreichen TV-Serie „Big Bang Theory“ feierte ein Demonstrant mit seinem T-Shirt-Text „Team Sheldon“ den Hauptprotagonisten der Serie. Ein paar Schritte weiter: Eine junge Dame hat die Silhouette der Hornbrille, die sie trägt, auf ein Plakat gedruckt nebst der Aufschrift „Ich war nerdig, bevor es cool war“. Eine Andere indes hofft laut ihrem Schild „Smart is the new cool“, dass Schlauheit wieder in Mode komme.

2500 Menschen beim "March of Sience" Jonathan Mengel (30) studiert in Geisenheim Weinbau und Oenologie: „Ich bin sehr beunruhigt angesichts kursierender alternativer Fakten. clearing

Der Frankfurter Marsch war einer von mehreren Hundert weltweit, davon letztlich doch nur 15 statt der angekündigten 22 in Deutschland. Aber immerhin demonstrierten sogar auf Helgoland rund drei Dutzend Aktivisten bei frischer Meeresbrise. Die Bewegung war in den USA entstanden, in Anlehnung an den globalen „Women’s march“. Auch am Samstag trugen einige Frauen dessen Erkennungszeichen: rosa Strickmützen mit Katzenöhrchen, sogenannte „Pussy Hats“. Hauptmotivation der Initiatoren ist die Leugnung des menschgemachten Klimawandels durch die us-amerikanische Administration Trump sowie dem damit verbundenen Ausstieg aus sämtlichen Klimaschutzprogrammen. Dies spiegelte sich auf einem Großteil der Transparente und Plakate wider. Häufiges Motiv: die blaue Erdkugel samt artikulierter Sorge um ihr gedeihliches Fortbestehen.

Katastrophale Folgen

„Auch wenn es viele offene Fragen um den Klimawandel gibt: Es gibt einen breiten Konsens unter allen seriösen Klimawissenschaftlern, dass es einen erheblichen Klimawandel gibt, dass er atemberaubend schnell voranschreitet, und im Wesentlichen vom Menschen verursacht ist“, sagte Joachim Curtius, der an der Goethe-Uni Experimentelle Atmosphärenforschung betreibt. Er warnte die Zuhörer auf dem Römerberg, ein „Weiter-so-wie-bisher“ würde „katastrophale Folgen wahrscheinlich machen“.

Ein weiterer Grund für den Marsch war das von amerikanischen Gerichten gestoppte Einreiseverbot in die USA für Menschen aus Somalia, Sudan, Libyen, Jemen, Iran und Syrien. So etwas würde den wissenschaftlichen Austausch massiv beeinträchtigen. Zahlreiche Sprecher unterstrichen die Wichtigkeit einer unabhängigen Wissenschaft, die wiederum international vernetzt und frei agieren müsse. „Ohne das Zusammenbringen der besten Köpfe können wir die Probleme der Welt nicht lösen“, stellte Joybrato Mukherjee klar. Der Präsident der Gießener Liebig-Universität mahnte: „Ohne Austausch sind wir verloren!“ Der kosmopolitische Anspruch äußerte sich auch darin, dass sämtliche Sprechchöre und die meisten Schilder und Transparente in englischer Sprache gehalten waren, ebenso wie T-Shirts mit steilen These à la „Science is the poetry of reality“, auf deutsch: „Wissenschaft ist die Poesie der Realität“.

Dass die menschliche Eitelkeit als Antriebsfeder des Fortschritts für die Allgemeinheit diene, beschrieb der Physiker und Science-Slammer Sascha Vogel bei seinem Auftritt unumwunden. Er gehe der Wissenschaft nach, „weil’s Spaß macht, weil es ein tolles Gefühl ist, als erster Mensch auf der Welt etwas zu verstehen“. Damit daran dennoch mehr Menschen teilhaben können, wollen die Wissenschaftler sich rasch öffnen, wie Susanne Ficus ankündigte. Die Mitinitiatorin des Frankfurter Wissenschaftsmarschs berichtete, dass die bei der Organisation des „March for Science“ neu entstandenen Netzwerke künftig unter anderem genutzt werden sollen, um zu realisieren, „dass die Wissenschaft durchlässiger und für den Normalbürger verständlicher wird“. Dabei denkt sie etwa an Wissenschafts-Cafés.

Zwei Bewegungen

Auffälligerweise hatten zahlreiche Demonstranten Fahnen und Symbole des vereinten Europa. Auch Mitinitiatorin Julia Krohmer vom Senckenberg-Institut trug am Handgelenk das blaue Bändchen von „Pulse of Europe“. Sie zog Parallelen der beiden Bewegungen als Gegentrend wider dem irrationalen Zeitgeist und forderte die ScienceMarch-Teilnehmer auf, bei der „Pulse of Europe“-Demonstration ebenfalls zu erscheinen.