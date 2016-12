Internetseite für den Stadtteil: Diana Fischer vernetzt die Preungesheimer mit ihrer Homepage

Zwei bis drei Stunden am Tag sitzt Diana Fischer am Rechner, pflegt neue Termine aus Preungesheim ein, betreut den Blog in ihrem Stadtteil-Internetportal www.frankfurter-bogen.net oder die gleichnamige Gruppe bei Facebook. Oder sie organisiert den nächsten monatlich stattfindenden Stammtisch und das gemeinsame Frühstück von Neu- und Alt-Preungesheimern, die immer an einem anderen Ort stattfinden. Seit 2010 bringt sie so die „Neu-Preungesheimer“ im Baugebiet Frankfurter Bogen zusammen. Hierfür und für ihr ebenso ehrenamtliches Engagement beim Bürgertreff wird sie am heutigen Montag, 5. Dezember, im Biebricher Schloss in Wiesbaden geehrt: Sie erhält die Landesauszeichnung „Soziales Bürgerengagement“.

„Als wir 2009 in den Frankfurter Bogen zogen, war das Neubaugebiet ja noch eine Ödnis. Es gab keinen Ort, kein Café oder Restaurant, wo man sich treffen konnte“, erinnert sich Fischer. „Junge Mütter trafen sich mit einem ,Coffee to go‘ im Park.“ Doch es existierte bereits die von Manuel Tessin ins Leben gerufene Internet-Plattform www.frankfurter-bogen.net. „Er war engagiert in Vereinen und interessierte sich für Stadtteilpolitik. Daher sprachen ihn ständig Menschen an: Weißt du, wann die Straßenbahn fertig wird, wann die Sportanlage? Statt alles 20 mal erzählen zu müssen, richtete er die Seite ein.“ Mit einem öffentlichen und einem nur für angemeldete Nutzer sichtbaren Teil. Diana Fischer und Siegfried Bieber unterstützten ihn dabei als Autoren. „Damals waren bereits 200 Personen in der Community angemeldet.“

Chat wird aufgelöst

Nachdem Manuel Tessin Frankfurt verlassen hatte, führten Bieber und Fischer die Seite weiter. „Als die Internetseite 2013 gehackt und zerstört wurde, baute ich sie mit Klaus Baqué neu auf. Sie erhielt ein neues Design und ein neues Logo.“ Seitdem betreibt Fischer die Seite allein, hat eine Facebook-Seite und eine Facebook-Gruppe hinzugeführt. „Die Kommunikation der Mitglieder der Bogen-Community hat sich inzwischen komplett in die Facebook-Gruppe verlagert. Hier unterhält und verabreden die Mitglieder sich, und tauschen Tipps aus.“ Deshalb werde sie den Chat auf der Internetseite auch bald auflösen. Beibehalten will Fischer aber den Veranstaltungskalender und ihre Artikel zu aktuellen Entwicklungen im Stadtteil.

Diana Fischer ist aber auch anderweitig im Stadtteil ehrenamtlich aktiv, wie Quartiersmanagerin Angela Freiberg betont, die Fischer für die Ehrung vorgeschlagen hat. „Sie leitet auch den Bürgertreff, der sich um gesellige Angebote im Stadtteil kümmert: Stadtteil-Schnitzeljagd, Sommerfest, Balkonblumenwettbewerb, Unterstützung beim Winterfest der Siedlung und vieles mehr.“Der Treff montagnachmittags im Stadtteilkiosk des Quartiersmanagements sei aber auch ein Forum für Anwohner, die „Anliegen rund um das Wohnen und Leben im Stadtteil haben“, so Freiberg. Mit ihren vielen Aktivitäten schaffe Fischer „Zusammenhalt und Kommunikation zwischen den Stadtteilbewohnern“, begründet Freiberg ihren Antrag. Ihr Stadtteilblog habe 27 000 Aufrufe pro Jahr und die vom Bürgertreff organisierten Veranstaltungen seien „zum toleranten und integrativen Zusammenleben unverzichtbar“.

Aus zwei wird eins

Inzwischen pflegt Fischer ehrenamtlich auch den Veranstaltungskalender auf der Internetseite des Quartiersmanagements, „Schaufenster Preungesheim“. „Aber es ist viel Arbeit, die ganzen Termine zweimal einzupflegen, einmal bei mir und beim ,Schaufenster‘. Daher werden wir beide Onlineportale zu einer einzigen Stadtteilseite www.preungesheim.net verschmelzen.“ Zurzeit erstelle Klaus Baqué die Seite, finanziert vom Quartiersmanagement des Frankfurter Programms Aktive Nachbarschaft.

Die Landesauszeichnung „Soziales Bürgerengagement“, die Staatsminister Stefan Grüttner überreicht, wird bereits zum 14. Mal vergeben. „Ehrenamtliches Engagement ist eine zentrale Grundlage für das Gemeinwesen und eine wichtige Bedingung für ein tolerantes und friedliches Zusammenleben“, heißt es auf der Internetseite des Sozialministeriums.