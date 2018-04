Dicke Staus im Kaiserleikreisel

Der ehemals größte Verkehrskreisel Deutschlands wird bis 2019 für rund 37,3 Millionen Euro in zwei Kreuzungen mit 13 Ampeln umgewandelt. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, sollen dort 94 000 Autos am Tag staufrei durchfahren können. Bislang sind es rund 70 000 Fahrzeuge. Seit vergangener Woche werden Autofahrer aus Frankfurt umgeleitet; Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) und Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker (CDU) ließen am Mittwochmorgen die ersten Autofahrer die neue Kaiserleipromenade passieren. Über sie werden Autofahrer, die von der Gerbermühlstraße in Frankfurt kommen, zur Berliner Straße in Offenbach geführt. Aus Frankfurt kommend ist Offenbach vorerst nur über die neue Promenade erreichbar. In der Gegenrichtung bleibt die alte Verkehrsführung erhalten. Seitdem gibt es Staus.

Mehr Verkehr zu erwarten

30 Minuten, eine Stunde und länger standen Autofahrer aus Frankfurt auf dem Weg nach Offenbach oder zur Autobahn 661 im Stau. Entnervte Autofahrer berichteten von dramatischen Behinderungen, schlimmer noch als auf der Hanauer Landstraße, wo die „Neckermann-Brücke“ saniert wird. Der Grund für die Staus am Kaiserleikreisel: Die Ampeln sind noch nicht alle auf die neue Verkehrsführung eingestellt. „Wir müssen die Schilder und die Ampelschaltungen noch umstellen“, erklärt Kerstin Holzheimer, Sprecherin der Stadt Offenbach. Dies soll bis zum 12. April erledigt werden.

Einst eine runde Sache Der Kaiserleikreisel begann als Provisorium. Am 18. Juni 1965 wurde der mit 250 Metern Durchmesser größte Verkehrskreisel Deutschlands eröffnet, doch die clearing

Doch zunächst drohen am heutigen Montag noch größere Staus als in der Vorwoche, dürfte doch die Zahl der Pendler mit dem ersten Werktag nach den Osterferien wieder steigen. Holzheimer hofft, dass das Verkehrsaufkommen dennoch überschaubar bleibt, ist doch seit heute Morgen der gesperrte S-Bahn-Tunnel wieder geöffnet. Zudem hofft die Sprecherin auf den „Gewöhnungseffekt“ der Autofahrer an die neue Streckenführung und die verbesserte Beschilderung.

Neue Wegführung

Auch die Umstellung der Ampelanlagen entlang der Strecke mache Fortschritte. „Anfangs waren die einzelnen Ampeln noch auf den Verkehr entlang der Strahlenbergerstraße eingestellt.“ Alle gleichzeitig auf die neue Wegführung umzustellen, sei nicht möglich gewesen, dafür hätte der Kaiserleikreisel (der bald keiner mehr ist) drei oder vier Tage gesperrt werden müssen. Ein Ding der Unmöglichkeit.

Bis zu 94 000 Autos

Sind am Donnerstag alle Ampeln synchronisiert, dürfte laut Holzheimer der Verkehr wieder halbwegs normal rollen – zumindest in Richtung Offenbach. Dafür wird es in Richtung Frankfurt wieder etwas komplizierter: Quasi als „Linksverkehr“ werden Kraftfahrer in Richtung Frankfurt auf die freigewordene Strahlenberger (Fahrtrichtung Offenbach) geschickt, während die dann gesperrte Strecke dieser Hauptverkehrsstraße saniert wird.

Ziel des Umbaus des Kaiserleikreisels ist, die verschiedenen Verkehre voneinander zu trennen. So sollen sich die Fahrzeuge mit dem Ziel Gewerbegebiet nicht mehr mischen mit jenen von Frankfurt nach Offenbach und den Fahrern, die auf die Autobahn wollen. In der ersten Bauphase wurden neue provisorische Rampen zur Autobahn geführt. Der Umbau ist ein gemeinsames Projekt der beiden Städte Frankfurt und Offenbach. Der Druck durch den Straßenverkehr ist durch die EZB und die neue Honsellbrücke erheblich gewachsen. Schon vor der Eröffnung der Honsellbrücke an der EZB sind täglich 65 000 Autos über den Kreisel gefahren, bald könnten es rund 94 000 sein.

Bis sämtliche Ampelschaltungen am Donnerstag synchronisiert sein werden, empfiehlt es sich, vor der Fahrt zum Kaiserlei aktuelle Informationen im Internet unter www.mainziel.de oder www.offenbach.de abzurufen.