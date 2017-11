1. Guten Morgen, liebe Sorgen!

Was der Kollege sagen will: Same procedure as every day!

Wie der Kollege sich anhört: Wie eine Mischung aus Mike Krüger und Ingolf Lück

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

2. Schlepptop

Was der Kollege sagen will: Laptop

Wie der Kollege sich anhört: Wie ein Siebenjähriger, der ein neues Wort lernt

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

3. Laber Rhabarber!

Was der Kollege sagen will: Bla bla bla.

Wie der Kollege sich anhört: Wie ein Gemüseverkäufer beim Comedy-Abend im Gemeindesaal

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

4. Aber sichi!

Was die Kollegin sagen will: Ja / klar.

Wie die Kollegin sich anhört: Wie Hausmeister Krause

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

5. Hätte, hätte, Fahrradkette

Was der Kollege sagen will: Dumm gelaufen.

Wie der Kollege sich anhört: Wie Peer Steinbrück anno 2013

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

6. Ganz großes Tennis!

Was die Kollegin sagen will: Super!

Wie die Kollegin sich anhört: Unser Sportlehrer aus der Siebten

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

7. Pozilei

Was der Kollege sagen will: Polizei

Wie der Kollege sich anhört: Diddi Hallervorden oder Otto Waalkes

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

8. Zum Bleistift

Was die Kollegin sagen will: Zum Beispiel

Wie die Kollegin sich anhört: Ein Teenie-Vater, der verzweifelt versucht, cool zu sein

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

9. Herzlichen Glühstrumpf!

Was die Kollegin sagen will: Herzlichen Glückwunsch!

Wie die Kollegin sich anhört: Wie eine Dreijährige auf Speed

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

10. Schade, schade, Schokolade!

Was die Kollegin sagen will: Schade.

Wie die Kollegin klingt: Wie Hausmeister Krause (schon wieder)

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

11. Alles lose in der Hose?

Was der Kollege sagen will: Wie geht's?

Wie der Kollege sich anhört: Wie jemand, der ein Brusthaartoupet trägt.

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

12. Burzeltag

Was die Kollegin sagen will: Geburtstag

Wie die Kollegin sich anhört: Wie Jürgen von der Lippe

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

13. Okäse!

Was der Kollege sagen will: Okay

Wie der Kollege sich anhört: Wigald Boning

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

14. Guden Abbo!

Was die Kollegin sagen will: Guten Appetit

Wie die Kollegin klingt: Wie Martin Schneider

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

15. Tschüssikowski!

Was der Kollege sagen will: Auf Wiedersehen

Wie der Kollege klingt: Wie Ingolf Lück

So sollten Sie reagieren:

via GIPHY

