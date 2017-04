Psychologin erklärt: Die Alpträume der Frankfurter (und was sie dagegen tun können)

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Frankfurter Psychologin Carolin Schmid, 39, erforscht für ihre Dissertation Alpträume. Im Interview beschreibt sie typische Alptraum-Situationen - und erklärt, welche Faktoren das Auftreten der Angstträume begünstigen.Schmid: Viele Menschen berichten von Situationen, in denen das eigene Leben, die körperliche Unversehrtheit oder der Selbstwert bedroht sind. Sie werden von jemandem oder etwas verfolgt. Sie rennen und rennen und rennen, können ihrem Verfolger aber nicht entkommen. Oder sie müssen einen Zug erwischen, erreichen ihn aber einfach nicht. Oder sie sind in der Schule, stehen an der Tafel und haben einen totalen Blackout.Schmid: So direkt nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen: Das, was den Menschen im Alltag Angst macht, das taucht auch in ihren Alpträumen auf. Wer also Angst hat vor Grüner Soße, dem dürfte sie auch in seinen Alpträumen begegnen.Schmid: Zumindest für jemanden mit Grüne-Soße-Phobie. Wenn man sie gern mag, ist es vielleicht auch ein Wunschtraum…Schmid: Wir definieren einen Alptraum als einen Traum, der intensive negative Emotionen auslöst. Also zum Beispiel Angst, Wut, Ekel oder Scham. Alpträume haben meistens eine klare Handlung, an die man sich nach dem Aufwachen erinnern kann. Und sie sind so intensiv, dass sie den Träumer gegebenenfalls aus dem Schlaf reißen. Typisch ist außerdem, dass man sich nach dem Aufwachen weiter mit dem Alptraum beschäftigt, manchmal tage- und wochenlang.Schmid: Es gibt viele Erklärungsansätze, aber keine endgültige Antwort. Eine These besagt zum Beispiel, dass wir in unseren Träumen lernen, mit unseren Ängsten umzugehen …Schmid: So in der Art, ja. Alpträume wären Träume, in denen Ängste nicht bewältigt, sondern sogar verstärkt werden.Schmid: Grundsätzlich hat fast jeder Mensch hin und wieder einen Alptraum. Wenn man genauer hinschaut, stellt man aber fest: Kinder haben häufiger Alpträume als Erwachsene, und Frauen öfter als Männer. Außerdem gibt es Faktoren, die das Auftreten von Alpträumen begünstigen. Wer zum Beispiel unter Angststörungen leidet, hat öfter Alpträume. Oder Menschen, die einen stressigen Alltag haben. Stress ist überhaupt ein wichtiger Faktor.Schmid: Das ist unklar. Ein Ansatz lautet: Frauen neigen stärker zu Depressions- und Angststörungen, werden häufiger Opfer von Gewalt und entwickeln öfter posttraumatische Belastungsstörungen – alles Faktoren, die das Auftreten von Alpträumen begünstigen. Ob das allerdings evolutionär oder kulturell bedingt ist, wissen wir nicht.Schmid: Es gibt eine formale Definition für chronische Alpträume, danach müssen sie über einen Zeitraum von sechs Monaten mindestens einmal wöchentlich auftreten. Die finde ich aber nicht sehr interessant. Spannender finde ich die Frage: Wie sehr beeinträchtigen meine Alpträume meinen Alltag? Es gibt Menschen, die haben nur einen Alptraum im Vierteljahr, der ist aber so heftig, dass sie wochenlang stark darunter leiden. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sehr häufig Alpträume haben, dadurch aber kaum beeinträchtigt werden.Schmid: Ich setzte die Imagery Rescripting Therapy ein. Das heißt: Der Patient stellt sich den Alptraum vor, so präzise wie möglich. Was sehe, höre, rieche ich? Wie fühlt sich mein Körper an? Wir gehen den Alptraum dann durch, Schritt für Schritt – und verändern ihn. Der Patient wird sozusagen zum Regisseur seines eigenen Traums. Er kann sich jemanden zur Hilfe holen. Oder einen Verfolger konfrontieren. Oder eine Tür einbauen, wo zuvor nur eine dunkle Wand war. In der Therapie visualisiert der Patient diesen neuen, veränderten Traum, so gut er kann. Und das wiederholt er dann, bestenfalls mehrere Wochen lang täglich.Schmid: Nicht unbedingt. Aber was wir feststellen, ist: Die Alpträume treten seltener auf – und sie sind für die Patienten weniger belastend. Die Leute sagen uns dann: Ich habe den Alptraum zwar hin und wieder noch, aber er macht mich nicht so fertig wie früher. Das ist in den meisten Fällen ein enormer Fortschritt. Carolin Schmid arbeitet am Institut für Psychologie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Für ihre Dissertation untersucht sie zwei Behandlungsmethoden für chronische Alpträume.Das Gespräch führte Christophe BraunSymbolbilder: Imago / Porträt: Carolin Schmid