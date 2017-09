Verein „Brücke 71“ sammelt Kritik: Die Angst vor dem neuen Mega-Stadtteil wächst

Angst vor einer Schlafstadt, Sorge um die auf dem Planungsgebiet ansässigen Bauern und wegen eines Verkehrschaos – der neue geplante Stadtteil mit 10 000 Wohnungen an der Autobahn A 5 sorgt bei vielen Nordweststädtern für Unverständnis.

Die Stimmung im Raum der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde ist aufgeheizt, obwohl die Nordweststädter und Niederurseler einer Meinung sind: Der neue Stadtteil, der westlich und östlich der Autobahn A 5 geplant ist, tut nicht gut. Nicht den benachbarten Frankfurter Stadtteilen und vor allem nicht den dort lebenden Menschen. Mit 550 Hektar ist das geplante Gebiet zwischen Praunheim, Niederursel, Oberursel und Steinbach nicht nur so groß wie 770 Fußballfelder. Es ist auch doppelt so groß wie der Riedberg. „Es ist eine echte Unverschämtheit, uns so ein Ding vor die Nase zu setzen“, sagt eine erzürnte Niederurselerin.

Der Verein „Brücke 71“ hat zu der Vorab-Informationsveranstaltung, wie der Vorsitzende Jan Gossmann das Zusammentreffen der Bürger nennt, geladen. Denn seit die Planungen für den neuen Stadtteil bekannt wurden, brodelt in der Nordweststadt die Gerüchteküche. „Es gibt viele Ängste, Sorgen und Befürchtungen und ungeklärte Fragen, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde“, erklärt Gossmann.

Diese sollen an diesem Abend gesammelt und am kommenden Mittwoch an den Frankfurter Planungsdezernenten Mike Josef (SPD) weitergegeben werden. „Dafür wollen wir gewappnet sein“, betont Gossmann.

Wo bleiben die Bauern?

Es sind Fragen nach der Frischluftschneise, den zwei neben der Autobahn verlaufenden Starkstromleitungen und die Sorge um die Existenz der auf dem Gebiet angesiedelten Bauern, die an diesem Abend zur Sprache kommen. Wie der Hof von Martin Stark. „30 000 Eier werden dort jeden Tag produziert. Es wird das Leben der Bauern zerstört und uns die Möglichkeit genommen, regionale Produkte zu verzehren“, gibt ein Bürger zu bedenken. Tatsächlich sind es 20 Bauern, die im Planungsgebiet Ackerland bewirtschaften. Mit dem neuen Stadtteil würde das verschwinden – 550 von insgesamt 4000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Frankfurt. Das sind mehr als zehn Prozent.

Aussicht wird verbaut

Thomas Höck wohnt am Rande der Nordweststadt, und zwar eine Häuserreihe hinter den Feldern, die an die Autobahn grenzen. „Recht teuer“ habe er sein Eigentum einst erworben, weil mit unverbaubarer Aussicht: „Hätte ich damals wenig bezahlt, wäre der neue Stadtteil mir vielleicht nicht so ein Dorn im Auge. Aber ich habe mich auch wegen der angrenzenden Felder für diese Immobilie entschieden“, sagt er. Zwar kann er verstehen, dass die Stadt Standorte für einen neuen Stadtteil sucht. „Die Menschen müssen ja irgendwo wohnen. Aber doch bitte nicht hier“, betont der 55-Jährige.

Am Rande des Gewerbegebiets Heerstraße, dort soll der Bau des neuen Stadtteils beginnen, sind sich die Bürger einig. Aber auch hier gibt es Fragen. „Es gibt doch Vermutungen, dass die Europäische Schule dort hinziehen soll. Wie soll das denn dann gehen?“, fragt eine ältere Dame und gibt zu bedenken, dass bei der Verkehrserschließung gut geplant werden müsse. „Vielleicht kann man ja den Gerhart-Hauptmann-Ring direkt mit der Autobahn verbinden. Das wäre doch super – noch mehr Autos in der Nordweststadt“, sagt ein Mann voller Ironie.

Letztlich sind es viele Fragen, die offen bleiben und am kommenden Mittwoch geklärt werden sollen. „Ich hoffe, dass wir dort Antworten bekommen“, sagt Gossmann. Dazu zählt unter anderem auch die Frage, warum die Stadt von der geplanten Bebauung des Pfingstbergs zwischen Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach auf das Areal im Nordwesten umgeschwenkt sei. Diese kann auch Joachim Rotberg von der CDU-Fraktion im Ortsbeirat 8 (Heddernheim, Niederursel, Nordweststadt) nicht zur Zufriedenheit aller beantworten. „Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir als örtliche CDU den Plänen nach wie vor sehr skeptisch gegenüberstehen“, betont er. Zunächst werde geprüft, wie das Areal bebaut werden könnte.

Beschluss im November

Die Vorlage zur Voruntersuchung durchläuft derzeit den Geschäftsgang im Rathaus und wird noch den Ortsbeiräten vorgelegt. Im November soll das Projekt in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. „Wir versuchen viele Informationen zu bekommen und werden uns intensiv damit beschäftigen“, verspricht Rotberg.

Stadtplaner informieren

Am Mittwoch, 27. September, 19 Uhr, präsentiert das Stadtplanungsamt im Titus-Forum am Walter-Möller-Platz 2 den aktuellen Stand der Planungen zum neuen Stadtteil mit rund 10 000 Wohnungen an der A 5.

Kann Ghetto werden

Jutta Preußler (58), Niederursel: „Ich fürchte, der neue Stadtteil wird ein ähnliches Ghetto wie die Nordweststadt werden. Der Stadtteil soll schnell hochgezogen werden, eine Gemeinschaft kann dort nicht wachsen. Das wird eher eine Schlafstadt als ein belebtes Quartier.

Bild-Zoom Foto: Holger Menzel

Das zeigt auch der Riedberg, der auf dem Reißbrett geplant wurde. Zudem wird die Frischluftschneise, von der wir in Niederursel profitieren, verbaut und das letzte Grün um unseren Stadtteil herum wird verschwinden. Ich fürchte, der Stadtteil wird nur bis zur A 5 reichen, denn Steinbach und Oberursel werden sich wehren. Zu Recht. Ich bin gegen die Pläne.“

Verlieren gute Böden

Berthold Kerner (81), Nordweststadt: „Junge Menschen brauchen Wohnungen, so wie ich 1965, als ich in die Nordweststadt gezogen bin. Ich habe mich gefreut, dass sie gebaut worden ist, bis heute lebe ich gerne hier. Als 1958 dafür die Planungen begannen, gab es auch Ängste, die Bauern fürchteten um ihre Existenz. Heute sind wir froh, dass es die Nordweststadt gibt.

Bild-Zoom Foto: Holger Menzel

Jetzt ist wohl die Hühnerfarm am Rande von Niederursel betroffen – für diesen Landwirt ist es wirklich ein Dilemma. Trotzdem finde ich es sinnvoll, erst einmal abzuwarten und nicht sofort die Pferde scheu zu machen. Wir stehen noch ganz am Anfang, noch passiert nichts.“

Erst einmal abwarten

Michael Rhein (52), Niederursel: „Noch ist nichts passiert. Es sind alles Planungen, denen ich derzeit neutral gegenüber eingestellt bin. 10 000 Wohneinheiten finde ich aber definitiv zu viel. Das Verkehrskonzept in und um die Nordweststadt funktioniert wirklich gut, es könnte aber unter einer Mehrbelastung zusammenbrechen.

Bild-Zoom Foto: Holger Menzel

Ich frage mich, in welcher Dichte das Gebiet bebaut werden soll. Sicher ist jedoch, dass gute Ackerböden verloren gehen werden. Ich bezweifle, dass Frankfurt immer weiter wachsen muss, auf der anderen Seite brauchen wir mehr Wohnungen. Das ist aktuell eine schwierige Situation.“