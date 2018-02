Frankfurt: Die Bombe vom Sommer 2017 liegt jetzt im Historischen Museum

Direktor Jan Gerchow freut sich besonders darüber, dass mehr junge Leute ins Museum kamen. „Seit Oktober kamen fast doppelt so viele Besucher unter 18 Jahren wie in allen drei Quartalen zuvor – und darunter waren aber kaum Schulklassen, sondern vor allem Familien mit Kindern“.

Im letzten Quartal 2017 zählte das Museum so viele Besucher wie in den gesamten neun Monaten zuvor. Auf die Monate bezogen, haben sich die Zahlen insgesamt verdreifacht: Waren früher im Durchschnitt 6500 Besucher da, kamen seit Oktober monatlich rund 18 500 Menschen. Und das Interesse ebbt nicht ab: Im Januar wurden wieder rund 18 000 Besucher gezählt. Ein Riesenerfolg für ein Museum, das lange Zeit Besucherzahlen von knapp unter 60 000 im Jahr gewöhnt war.

Die Resonanz sei überwiegend positiv, sagte Gerchow. Die neuen Dauerausstellungen „Frankfurt Einst?“ und „Frankfurt Jetzt!“ kämen gut an, besonders aber gefalle den Besuchern die „Schneekugel“ im Untergeschoss. Um diese überdimensionale Glaskugel herum gruppiert sich oft ein ganzer Pulk, um zu beobachten, wie acht verschiedene Modelle des „typischen“ Frankfurts aus dem Boden nach oben fahren, sei es „Bankfurt“, die „ewige Baustelle“ oder die „Verbrecherstadt“ mit ihren Bordellen und dem Tatort des Nitribitt-Mords in der Stiftstraße. Auch der Stauferhafen interessiere die Besucher sehr: In der Galerie rund um die Hafenmauer aus dem späten 12. Jahrhundert können Besucher das mittelalterliche Frankfurt erkunden.

Gegen das Vergessen

Noch einen Pluspunkt gibt es seit Januar: Das öffentliche WLAN ist drei Monate nach Eröffnung endlich funktionsfähig. Besucher können also den Multimedia-Guide auf dem eigenen Smartphone starten.

Negative Stimmen habe es auch gegeben, etwa dass sich an Wochenenden viele Besucher vor einzelnen Exponaten drängelten. Auch die Orientierung falle manchem schwer, da es so viele einzelne Ausstellungen gebe statt einer großen. „In den nächsten Wochen wird das Leitsystem verbessert“, verspricht Gerchow. Doch an dem Gebäude selbst lasse sich jetzt nichts mehr ändern, und schließlich wolle man so viel wie möglich zeigen, so dass bewusst etwas eng geplant worden sei.

Das geplante Programm für dieses und nächstes Jahr klingt vielversprechend. Just vor einer Woche im Depot des Museums angekommen ist eine große Lieferung vom Kampfmittelräumdienst: die Fliegerbombe, die im August im Westend entschärft wurde und die größte Evakuierung in der Geschichte Frankfurts nötig machte. Vielmehr ist von ihr nur noch die Hülle übrig, denn der Sprengstoff ist längst vernichtet. Sie wird aber erst 2019 gezeigt, im Rahmen der geplanten Ausstellung „Warum wir vergessen“ (März bis Juli 2019). Die Bombe habe die Vergangenheit wieder in die Stadt geholt und viele Menschen schmerzlich an den Bombenkrieg im Zweiten Weltkrieg erinnert, sagte der Museumsdirektor. Die Ausstellung präsentiert Institutionen wie das Fritz-Bauer-Institut, die sich mit dem kulturellen Gedächtnis der Stadt befassen.

Auch der neurologisch-psychologische Aspekt wird beleuchtet: In Frankfurt nahm die deutsche Hirnforschung ihren Anfang. Ludwig Edinger rief 1902 das bis heute fortbestehende Neurologische Institut ins Leben.

In diesem Jahr steht als nächstes im Stadtlabor in der Ebene 3 (ab 17. Mai) ein Teil der Wanderausstellung „Legalisierter Raub“ an. Sie spürt Gegenständen nach, die im Zuge der Judenverfolgung an neue Besitzer gerieten.

Ab dem 30. August zeichnet die Sonderausstellung „Damenwahl! 1918/1919“ auf 1000 Quadratmetern die Geschichte des Frauenwahlrechts nach. Zeichnungen von Kurt Wölbing werden unter dem Titel „Pannen, Katastrophen und Apokalypsen“ ab 6. Juni gezeigt, ab 8. November ist das Werk der Modeschöpferin Toni Schiesser zu sehen („Frankfurter Spitzenarbeit“). Außerdem öffnet das Junge Museum, das neue Kindermuseum, nach zehn Jahren an der Hauptwache am 17. Februar auf dem Römerberg seine Pforten mit der Ausstellung „Wow – Das Beste aus 45 Jahren Kindermuseum“.