Ein meterlanger Stollen, ein Nikolaus, der einsam an einer Straßenbahnhaltestelle steht, und ein Christbaum, der mit Würsten geschmückt ist: Wir haben das Zeitungsarchiv nach den verrücktesten Weihnachtsgeschichten aus Frankfurt durchforstet und wurden fündig. Eine Chronik.

18. Jahrhundert: Der Christbaum für den Hund

Philosoph Arthur Schopenhauer scheint seinen Hund sehr geliebt zu haben. Für den Pudel Atma schmückte er den Weihnachtsbaum jedes Jahr mit Bratwürstchen. Zugetragen hat sich das Spektakel in Schopenhauers Wohung in der Schönen Aussicht, direkt am Main.

1911: Die Weihnachtsbaum-Blase

Das Geschäft mit Weihnachtsbäumen ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im deutschen Reich, meinte zumindest die Frankfurter Zeitung vor über 100 Jahren. Und trotzdem hatte Deutschland nicht genug Waldfläche, um alle benötigten Bäumchen selbst zu hauen. Also half man sich mit Import. „Große Mengen junger Tannen und Fichten werden in den Monaten November und Dezember aus Rußland und Österreich-Ungarn importiert. Der Christbaum ist nicht ein ansehnlicher Handelsartikel geworden, er hat sich sogar zum regelrechen Spekulationsobjekt entwickelt.“

Bild-Zoom Foto: FNP Archiv

1974: Die Weihnachtsbaum-Rezession

Noch nie war das Weihnachtsbaum-Geschäft so schlecht wie in diesem Jahr. Selbst die edelsten Tannen mussten zum Schleuderpreis von 5 bis 10 Mark verkauft werden. Woran liegts? Die frühlingshafte Witterung sei Schuld, sagen Psychologen. Der Gedanke an den Weihnachtsbaum sei nicht mehr vorhanden und man genüge sich eben mit Zweigen und Kerzen.

1984: Du stirbst nicht nur zur Sommerzeit

Am 21. Dezember protestieren Umweltschützer in der Frankfurter Innenstadt gegen das Waldsterben. Im Rahmen ihres „großen weihnachtlichen Umzugs“ wehten auch Gesänge durch die Straßen. Der besinnliche Text: „O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie braun sind deine Blätter, du stirbst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit.“

1985: Der Computerboom ist vorbei

„Der Computerboom ist vorbei“, stellte Alois Diemer vom Kaufhaus Hertie fest, als er von der FNP zum Thema Geschenke-Trends in 1985 befragt wurde. Zumindest für das Weihnachtsfest ‘85 sollte er recht behalten. Da waren vor allem Puppen und Teddybären als Geschenke unterm Baum gefragt.

Diese Meldung löste wohl so viel Wirbel aus, dass die FNP folgende Aussage druckte: „Auch wenn den Computer nun das gleiche Schicksal von Hula-Hoop-Reifen, Jojo und Kunstpuppen à la Barbie erteilt, nämlich den frühen Tod, so darf man gespannt sein, was als nächstes kommt.“

Spoiler: Als nächstes kam das Internet.

1985: Die Amis werfen mit Torte

Der amerikanische Weihnachtsmann besuchte die „B Company“ der 22. Brigade in der McNair-Kaserne. Dort richtete die US-amerikanische Truppe eine Weihnachtsparty für Kinder aus, bei der auch Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. In Amerika scheint man dabei auf aberwitzige Ideen zu kommen. 1985 durfte jeder Soldat seinem Vorgesetzten eine Torte ins Gesicht klatschen. Natürlich unter der Voraussetzung, das man dafür zahlt. Einem Soldaten scheint das viel wert gewesen sein. Für einen gelungenen Treffer zahlte er seinem Chef 350 Dollar.

1985: Polizeiautos liefern Weihnachtsbäume aus

Der Polizei-Chor Frankfurt, das Hessische Polizei-Orchester, der Jugendchor Nied-Sossenheim, das Schwanheimer Streichorchester und viele Solisten stellten am 22. Dezember 1985 in der Jahrhunderhalle ihr Können bei einer Weihnachtsveranstaltung zur Schau. In der Pause gab es dann eine Weihnachtsbaumverlosung, insgesamt 150 Stück wurden an die willigen Abnehmer verschenkt. Das Besondere: Die Bäume werden auch direkt vor die Wohungstür gebracht. Dank Transport im Polizeiauto wahrscheinlich mit maximaler Aufmerksamkeit.

1987: Der gestohlene Polizeibus

Am Flughafen ist ein Polizeiauto abhanden gekommen – und fast hätte es keiner bemerkt. „Konnten eure Leute nicht warten, bis ich die Schranke oben hatte?“, beschwerte sich der Pförtner von Tor 3. Dadurch erfuhren die Beamten, dass ein Polizeibus gestohlen wurde. Nach einer Fahndung tauchte er dann am 1. Weihnachtsfeiertag wieder auf. Es fehlten die komplette Lautsprecheranlage und zwei Funkgeräte im Wert von 20.000 Mark.

Bild-Zoom Foto: FNP Archiv Von diesem Stollen wurden wohl einige Frankfurter satt.

1992: Der 16-Meter-Stollen

10 Kilo Butter, je 20 Kilo Mehl und Rosinen, 8 Liter Milch, 250 Gramm Zucker, je 4 Kilo Mandeln, Zitronat und Orangeat, 1 Liter Rum, sowie Vanille und Zitronenschale. Reinhard Nadehirn und Gerhard Eifler boten den 16 Meter langen Christstollen am 15. Oktober auf der Zeil an. Alle 800 Scheiben waren innerhalb weniger Stunden verzehrt. Aber das Festmahl hatte einen guten Zweck: Mit den Einnahmen unterstützten die Bäcker eine Benefizveranstaltung.

1993: Der Panzerknacker im Altenheim

Die Begegnungsstätte Bockenheimer Treff wird von einem Räuber heimgesucht. Schon zwei Mal wurden Geldbeträge gestohlen, die für die Ausrichtung größerer Feiern im Haus waren. Das stellte die Weihnachtsfeier der Senioren vor ein Problem: Denn der neu angeschaffte Tresor wurde bei einem Aufbruchsversuch so stark beschädigt, dass die Leiterin der Begegnungsstätte nicht mehr an das Geld kam. Von dem extra seinetwegen angeschafften Tresor hatte der Räuber wohl nichts gewusst.

Bild-Zoom Foto: FNP Archiv Noch mehr Gedränge am Bahnsteig als üblich: Das Orchester der Deutschen Bahn am Gleis 3 im Frankfurter Hauptbahnhof.

1993: Ein schöner Zug der Bahn

Drei Stunden lang spielte das Jugendorchester der Deutschen Bahn an einem Nachmittag des 17. Dezember am Gleis 3 im Frankfurter Hauptbahnhof und begleitete die Reisenden in den Advent.

1994: Ein Weihnachtsfest am Südbahnhof

Zum zweiten Mal lud der Verein „Jazz&Maus“ Wohnsitzlose zum Weihnachtsfest am Südbahnhof ein. Die Stadtwerke spendierten Freifahrtscheine, rund 30 Wirte gaben Essen und Trinken. Von Suppe bis Kaviar, von Wasser bis Champagner war alles dabei. Es ist überliefert, dass am Abend noch „Country Roads“ durch den Südbahnhof schalte.

1995: Der vergessene Nikolaus

Die Weihnachtsaktion der Stadtwerke war gut gemeint: Ein Liedermacher, eine Kinderbuch-Illustratorin und die Mitglieder des Theatervereins waren an Bord der Nikolausbahn. Die Linie 16 zwischen Zoo und Neu-Isenburg hatte allerhand Kinder an Bord und sogar den Nikolaus. Der wurde dann allerdings an der Straßenbahnhaltestelle Zoo vergessen und die Bahn für ohne ihn weiter.