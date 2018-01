Das Blaue Haus in Niederrad ist in der Nacht zum Sonntag abgebrannt. Das Feuer schließt an eine Brand-Serie an, die Frankfurt seit Monaten in Atem hält.

Das Blaue Haus in Niederrad, das in der Nacht zum 21. Januar 2018 abgebrannt ist, ist nur der jüngste Teil einer Serie spektakulärer Brände in Frankfurt, die die Stadt seit Mitte des Jahres beschäftigen. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.



Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht, ist unklar. "Diese Häufung ist auffällig", sagt der Kriminologe und Brandstiftungs-Experte Frank-Dieter Stolt im Interview zur Frankfurter Brand-Serie.

Diese Brände haben sich seit Frühjahr 2017 im Stadtgebiet ereignet:





Den Anfang macht in der Nacht zum 1. Mai der koreanische Pavillon im Grüneburgpark. Der Pavillon - ein Geschenk Südkoreas zur Buchmesse 2005 - brennt komplett ab, der Schaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Mehr Infos.





Genau einen Monat später, in der Nacht zum 1. Juni, wird der chinesische Pavillon im Bethmannpark ein Raub der Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Mehr Infos.



In der Nacht zum 3. Juli beschädigt ein Feuer den Atzelbergturm im Taunus massiv. Es ist bereits der zweite Brand binnen weniger Woche - und wieder vermutet die Polizei Brandstiftung. Mehr Infos.





Es ist der bislang spektakulärste Brand: In der Nacht zum 11. Oktober brennt der Goetheturm im Frankfurter Stadtteil komplett ab. Die Ermittler stellen bald fest, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. Mehr Infos.

Keine zwei Wochen nach dem Brand des Goetheturms bricht in einer Kindertagsstätte in Frankfurt-Dornbusch ein Feuer aus. Die Hintergründe sind noch unklar. Mehr Infos



Der Feuerteufel scheint erneut zugeschlagen zu haben: In der Nacht zu Donnerstag, 16. November, ist mithilfe eines Brandbeschleunigers Feuer an einer Kita in Frankfurt-Gallus gelegt worden. Mehr Infos

Nach gut zwei Monaten das nächste Feuer: In der Nacht zu Sonntag, 21. Januar, wird das "Blaue Haus" im Licht- und Luftbad in Niederrad zum Raub der Flammen. Mehr Infos

Brand-Serie in Frankfurt Kriminologe: "Jeder kann solche Feuer legen" Der Kriminologe Frank-Dieter Stolt ist einer der führenden Experten für Serienbrandstiftungen. Im Interview zur Frankfurter Brand-Serie erklärt er, warum Menschen Feuer legen, welche Tätergruppen infrage kommen - und verrät, was einem Brandstifter zum Verhängnis werden könnte. clearing