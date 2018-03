22 Vorschulkinder haben der Frankfurter Polizeiautobahnstation einen Besuch abgestattet, die Polizei hat den Besuch in Tweets festgehalten. Die resultierende Geschichte ist das Beste, was wir heute im Netz gesehen haben.

Die Polizeiautobahnstation Frankfurt hatte heute hohen Besuch von eher niedrigen Leuten: 22 Vorschulgruppenkinder des katholischen Kindergartens "Zum heiligen Kreuz" aus Neu Isenburg wollten sich mal anschauen, was in so einer Polizeistation eigentlich los ist.

Das Social-Media-Team der Frankfurter Polizei ist (wie wir längst wissen, siehe hier und hier) auf Zack und hat die Gelegenheit genutzt, um den Besuch in mehreren Tweets zu dokumentieren.

Und die sind ganz einfach das Beste, was wir heute im Netz gesehen haben:

Heute bei unseren Kollegen von der ?Polizeiautobahnstation #Frankfurt zu Besuch: 22 Vorschulgruppenkinder des Kath. KiGa "Zum heiligen Kreuz" aus #NeuIsenburg ??????? pic.twitter.com/yNC8Tp12JQ — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 21, 2018

Der *****Dienststellenleiter Thomas Bernhard persönlich lässt es sich nicht nehmen, den Kinder die Dienststelle zu zeigen pic.twitter.com/oTNlwkDjUP — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 21, 2018

Besonders interessant: Die Wache der Dienststelle... pic.twitter.com/jdgEp214kr — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 21, 2018

... die Ausrüstung und natürlich unsere ?Fahrzeuge pic.twitter.com/XGkrHYqKhZ — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 21, 2018

Für uns eine schöne Möglichkeit die Nahbarkeit und Ansprechbarkeit der ??? Polizei #Ffm zu demonstrieren ... pic.twitter.com/giCZj6aMtD — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 21, 2018

... und für die Kinder einfach ein wunderschöner Tag ? Vielen Dank! #NeuIsenburg ????????? pic.twitter.com/MH9ZIMWek2 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 21, 2018

Liebe Frankfurter Polizei: Bitte mehr davon! So eine Zwergengeschichte zum Feierabend war genau das, was wir heute gebraucht haben!

