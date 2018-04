Neuer Treffpunkt: Die Frankfurter zieht es auf den Platz vor dem Historischen Museum

Es ist eben Teil der hiesigen Mentalität, dass es ein bisschen dauert, bis Einheimische und Fremde Freunde werden. Im vergangenen Oktober hatte das Historische Museum im neuen Heim am Saalhof eröffnet. Da hatten sich die Bürger und die Statuen von Allegorien, römischen Göttern und Halbgöttern schon etwas beschnuppert. In den Wintermonaten blieb man aber noch auf Distanz. Doch nun, bei den milden Temperaturen auch am Abend, werden die Frankfurter und die Statuen langsam richtig dicke Kumpel. Oft sieht man kleine Grüppchen in den Nischen sitzen, eine der Statuen in ihrer Mitte, als habe man schon immer zusammengehört.

Ingo Thofern beobachtet die Annäherung seit einigen Wochen. Er ist Museumshandwerker im Historischen Museum und räumt jeden morgen die Flaschen weg, die von den nächtlichen Gelagen in guter bacchischer Tradition übrig bleiben. „Das macht mir Freude“, sagt Thofern. „Denn das heißt, die Frankfurter nehmen die Statuen und den Platz an.“ Manchmal tut es Thofern Leid, die Freundschaftsbekundungen entfernen zu müssen. „Letztens hatte ein Frankfurter der Allegorie der Himmelskunde (vierte von links) ein Taschentuch an die Nase gesteckt“, sagt er. „An einem anderen Morgen hatte eine Statue einen angeklebten Bart.“

Unsinnige Vergleiche

In Frankfurt wurde der kleine Platz schon mit der Spanischen Treppe am Piazza di Spagna in Rom verglichen. Was lächerlich, aber typisch für das „bescheidene“ Frankfurt ist. Immer wieder wird hier zu tief gestapelt, in dem man Parallelen zu so kulturell austauschbaren Städten wie Paris oder Rom zieht. Ganz so, als ob Frankfurt nicht abwechslungsreich wäre und die Architektur hier so dröge und eintönig, wie in der zubetonierten, französischen Hauptstadt.

Noch unsinniger ist da nur der Vergleich mit Rom. Liegen dort antike Gebäude doch als Ruinen brach. Das Forum Romanum ist noch immer eine Trümmerlandschaft. Will man sich rund 1500 Jahre später noch nicht die Mühe machen, es wieder aufzubauen, falls die Barbaren zurückkehren? Sicher schämt man sich, so mit dem kulturellen Erbe umzugehen. Neidisch und voller Bewunderung wird man auf den Frankfurter Römerberg blicken. 1944 wurde das Rathaus komplett zerstört und zack, sechs Jahre später steht das Prachtstück wieder – Besatzer hin oder her. Und während im Colosseum seit über 1500 Jahren kein Gladiator mehr gestorben ist, können die Frankfurter im nächsten Monat wieder die neue Altstadt beziehen.

Hier in guter Gesellschaft

Da wundert es nicht, dass sich die Allegorie der Baukunst (dritte von links) hier am Römer niedergelassen hat. Auch die Allegorie einer Kunst (zweite von links) scheint in so kunstbeflissener Gesellschaft, wie der von Stefanie Spiegelhalder, besser aufgehoben zu sein. Wer will schon, wie auf der Spanischen Treppe, rund um die Uhr von tausenden Touristen belagert werden, wenn er mit Spiegelhaldern die Mittagspause verbringen kann. Aus einer der Galerien in der Fahrgasse komme sie manchmal vorbei geschlendert, sagt sie. Elegant gekleidet und stilbewusst, speist die Kunsthistorikerin von Porzellan selbst gemachte Pasta, statt Pizza aus dem Pappkarton in sich rein zu schaufeln.

Ob Herkules (der fünfte von links) sich gestern so kopflos fühlte, weil er die Nacht mit Frankfurter Halbstarken durchzechte und Armdrück-Wettbewerbe veranstaltete, ließ sich nicht herausfinden.