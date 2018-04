Frankfurter Flughafen: Die Hälfte der Flüge gestrichen

Für Katharina, ihre Tochter Sunshine und das Baby Colon war es ein anstrengender Tag. „Wir sind um sechs Uhr morgens von Kamerun angekommen“, berichtet die Mutter. Sie wollen nach Wien. Eigentlich sollte ihr Flug um 8.50 Uhr starten. Doch dann prangte, wie zeitweise an fast allen Flugverbindungen, das Wort „annulliert“ an den Info-Tafel. „Ich bin nur noch genervt“, sagt Katharina. „Wir gehen jetzt erstmal etwas essen.“ Die Familie wurde umgebucht. Ihr neuer Flug nach Wien startet hoffentlich um 14.50 Uhr.

Nur wenige Fluggäste

90 000 Passagiere waren gestern von dem Streik betroffen. Die meisten haben jedoch schon am Vortag erfahren, dass ihr Flug ausfällt, und sind erst gar nicht nach Frankfurt gekommen. Deswegen auch war es am Flughafen ruhig. Bestimmte Teile des Terminals 1 hat die Fraport ganz abgesperrt, um die Mitarbeiter, die nicht am Streik beteiligt waren, in bestimmten Hallen zu konzentrieren. Doch auch in diesen Hallen hielt sich der Andrang der Fluggäste meist noch in Grenzen. Die Nordwest-Landebahn musste für Stunden stillgelegt werden, weil das Personal fehlte.

„Ich bin sauer“, sagte Monika Uttermann aus Weimar. „Ich habe einen Flug nach Lissabon gebucht. Die Dame im Reisebüro versicherte mir, sie erkundigt sich, und falls der Flug gestrichen wird, informiert sie mich.“ Das ist jedoch nicht erfolgt. „So habe ich mich auf den Weg hierher gemacht“, sagt Uttermann. Jetzt sitzt sie hier, auf einer Bank, zwischen Rolltreppe und Außenscheibe des Terminals 1. „Mein Flug sollte um 13.25 Uhr starten, jetzt geht er erst um 19.25 Uhr. Mir bleibt nichts zu tun, als zu warten.“

Pech hatten auch Florea Trufasu. Der Geschäftsmann saß schon am Fernbahnhof, schaute nervös auf sein Handy und behielt seinen Rollkoffer immer im Auge: „Ich will nach Chicago“, sagte er. „Eigentlich sollte der Flug heute gehen. Ich verliere einen Tag.“ Denn zunächst muss er mit dem Zug nach Brüssel fahren und von dort am nächsten Tag nach Hause fliegen.

Freitag geht’s weiter

Betroffen waren alle Fluggesellschaften von dem Streik. Allein die Lufthansa strich in Frankfurt und an den ebenfalls bestreikten Airports in München, Köln und Bremen zusammen über 800 Verbindungen, wollte am Mittwoch aber wieder das gewohnte Programm abfliegen.

Verdi fordert bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst einen Lohnzuschlag von sechs Prozent. Warnstreik-Tage hatten auch schon Kitas in Frankfurt sowie U- und Straßenbahnen. Ein solcher Bahn-Streik ist auch für übermorgen, Freitag, angekündigt.