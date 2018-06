Es war ursprünglich als kurzzeitiger symbolischer Akt zum Christopher Street Day gedacht: An der Konstablerwache wurden Fußgängerampeln so umgerüstet, dass statt der üblichen Ampelmännchen gleichgeschlechtliche Paare angezeigt werden.

Es war ursprünglich als kurzzeitiger symbolischer Akt zum Christopher Street Day gedacht: An der Konstablerwache wurden Fußgängerampeln so umgerüstet, dass statt der üblichen Ampelmännchen gleichgeschlechtliche Paare angezeigt werden. Einige Tage nach der traditionellen Parade der Homosexuellen-Bewegung wurden wieder die herkömmlichen Masken eingesetzt. Denn in der deutschen Straßenverkehrsordnung sind die „Vielfalt“-Ampeln, die vor einigen Jahren erstmals in Wien installiert wurden, nicht vorgesehen.

Trotzdem will der Magistrat zum diesjährigen Christopher Street Day am 21. Juli die Fußgängerampel an der Konstablerwache dauerhaft umrüsten. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) rechnet mit einer Ausnahmegenehmigung des hessischen Verkehrsministers Tarek Al-Wazir (Grüne), wie er den Stadtverordneten jetzt mitteilte. Die Kosten für die Umrüstung beziffert er mit rund 1500 Euro. Oesterling folgt damit dem Wunsch des Stadtparlaments, das im vergangenen Dezember auf Antrag der schwarz-rot-grünen Koalition den Magistrat beauftragte, eine dauerhafte Lösung zu finden. Ziel sei es, ein „permanentes Zeichen für Offenheit und Akzeptanz zu setzen“, heißt es in dem Antrag.

(mu)