Teil 1: Der Coup von Nied, oder: Der Tag, an dem eine Bande in Frankfurt 8,6 Millionen raubte

Am Tag nach dem Überfall, am 26. Februar 2002, können die Ermittler einen ersten Ermittlungserfolg verzeichnen: Am Mittag stellen sie den blauen Audi A4 und einen dunkelgrün-anthrazitfarbenen Fiat Marea Kombi sicher. Der Audi wurde in der Gotenstraße abgestellt, der Fiat in der Euckenstraße geparkt. Beide Straßen befinden sich in der Nähe der Auffahrt Frankfurt-Höchst zur Autobahn 66. Haben die Gangster Frankfurt über die Autobahn verlassen?

In den Autos machen die Ermittler einen überraschenden Fund: Im Audi liegen zahlreiche persönliche Unterlagen von Angelo P. und Faouzi B. Besser noch: Im Fiat liegt der Personalausweis von Gerardo S., außerdem an ihn adressierte Briefe, Bußgeldbescheide und einige Schuss Munition. Einen Tag nach dem spektakulären Überfall kennen die Ermittler damit die Identität der Haupttäter.

Auf der Ladefläche des Fiat haben die Täter 1,485 Millionen Euro liegen lassen. Vermutlich hatten sie bei ihrer überstürzten Flucht keine Zeit mehr, diesen Teil der Beute mitzunehmen. 7,1 Millionen Euro sind fort.

Was die Polizeibeamten zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen: Die Täter sind noch ganz in der Nähe. Angelo P. und Faouzi B. verstecken sich in der Wohnung des 30-jährigen Markus D. in Höchst – nur wenige Meter vom Fundort eines der beiden Fluchtautos entfernt. D. wird später aussagen, er habe damit seinem Freund Angelo P. helfen wollen.

Einen Tag später wechseln die Täter ihr Versteck: Sie kommen in der Wohnung einer Freundin in Hofheim-Lorsbach unter. Anschließend verliert sich ihre Spur – zumindest vorerst.

Denn am 1. März 2002 klicken erstmals Handschellen. Der 23-jährige Italiener Antonio L. aus dem Frankfurter Stadtteil Schwanheim wird am italienischen Grenzübergang Chiasso in einem Zug festgenommen.

L. hat zwei Koffer mit insgesamt einer Million Euro dabei. Der Polizei sagt er, er sei von einem der Frankfurter Räuber beauftragt worden, das Beutegeld nach Neapel zu bringen. L. ist kein Komplize der Tat, er spielt lediglich den Boten für die Täter.

8. April 2002: Die erste wichtige Festnahme

Neapel, 12 Uhr mittags. Ein Großaufgebot der Polizei nimmt auf offener Straße Gerardo S. fest. Sechs Wochen nach dem Überfall auf den Geldtransporter in Frankfurt der erste große Fang der Ermittler. Einige Helfer der Bande sitzen bereits in Deutschland in Haft, die fieberhafte Suche nach den Verantwortlichen hatte bisher allerdings zu keinem Ergebnis geführt.

Von den fehlenden gut sechs Millionen Euro Beute hat S. nichts bei sich. Die Polizei wertet Visitenkarten und Notizbücher aus, die in einer Wohnung in Neapel gefunden werden. Vielleicht finden sich dort Hinweise auf den Aufenthaltsort der anderen beiden Täter – oder gar Spuren zu dem vierten, bisher unbekannten Bandenmitglied.

Da S. italienischer Staatsbürger ist, wird er nicht an Deutschland ausgeliefert. Er wird in eine italienische Haftanstalt gebracht und muss dort auf seinen Prozess warten.

Wer ist der vierte Täter?

Rund drei Monate nach dem Überfall auf den Geldtransporter in Frankfurt hat die Frankfurter Polizei einen vierten Haupttäter im Visier. Endlich! Wer der Mann ist, wollen die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Nur wenige Tage später schlagen zwei Zielfahnder des Bundeskriminalamtes, unterstützt von einem Sondereinsatzkommando der niederländischen Polizei, in der Nähe von Den Haag zu: Sie überwältigen den 23-jährigen Ahmet G. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme ist er im Besitz von 5000 Euro Bargeld, wertvollem Schmuck und einem Revolver.

G. steuerte den Fluchtwagen, in den S., B. und P. die 8,6 Millionen Euro geladen haben. Er wird nach Deutschland ausgeliefert und wartet in Frankfurt auf seinen Prozess, während die Suche nach B., P. und sechs Millionen Euro weitergeht.

Beute wird gut bewacht

Im Sommer wird es still um den Raub, die Polizei verzeichnet keine weiteren Erfolge. Erst im August schlagen die Ermittler erneut zu. Vier weitere Helfer werden in ihren Wohnungen in Liederbach und Frankfurt festgenommen. Unter ihnen ist der 20-jährige Bruder von B. und die Ehefrau von P.

In der Wohnung in Liederbach finden die Beamten eine weitere Million Euro aus der Beute. Doch das Geld wird gut bewacht: Drei Kampfhunde haben ein Auge auf die vielen Scheine. Bei dem Versuch der Polizei, den Wachhunden das Geld zu entziehen, müssen sie einen der Hunde erschießen, ein zweiter Hund wird verletzt. Fehlen also noch fünf Millionen Euro und zwei der vier Haupttäter.

14 Tage nach der Festnahme von Patricia P. wird auch ihr Mann festgenommen. Die Fahnder finden Angelo P. in einer Wohnung in der Nähe von Neapel. Doch auch der 26-Jährige hat kein Geld aus der Beute bei sich. Er ist im Besitz eines gefälschten Ausweises, einer Reisetasche und eines Computers.

Da auch P. italienischer Staatsbürger ist, eröffnet die Staatsanwaltschaft ein eigenes Verfahren.

Nikolausgeschenk für die Beamten

Am 6. Dezember 2002, zehn Monate nach dem Überfall auf den Geldtransporter, wird Faouzi B. in seiner Heimat Marokko gefasst. Zielfahnder spüren B. in Casablanca auf. In einer ersten Befragung in Marokko gibt B. seine Tatbeteiligung zu. Wo die verbleibenden fünf Millionen Euro sind, finden die Ermittler allerdings nicht heraus.

Fast 1,5 Jahre nach dem Überfall und einige Festnahmen später wird der Prozess gegen Ahmet G. vor dem Landgericht Frankfurt eröffnet. Dem 24-Jährigen werden schwerer Raub und Freiheitsberaubung zur Last gelegt.

Der Prozess beruht jedoch nur auf Indizien, denn auch der Beifahrer des Geldtransporters kann den Mann nicht identifizieren. Er habe lediglich mitbekommen, dass es sich bei zwei der Räuber um einen „großen und einen kleineren Mann“ gehandelt habe.

Das Urteil gegen Ahmet G. fällt am 11. August 2004, über zwei Jahre nach dem Raub. G. wird zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Mit diesem Urteil endet die juristische Aufarbeitung des Falles. Die anderen drei Haupttäter Gerardo S., Angelo P. und Faouzi B. werden in ihren Heimatländern Italien und Marokko verurteilt. S. und P. müssen jeweils für sieben Jahre ins Gefängnis, B. sogar für 15 Jahre.

Das fehlende Geld – fünf Millionen Euro – wurde bis heute nicht gefunden.