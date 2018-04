Viele Frankfurter kennen "die Klapper" von ausschweifenden Feiern nach Eintracht-Heimspielen oder von Kneipentouren am Wochenende. Die meisten werden einen Äppler oder ein Pils bestellt haben, nur wenige ein Altbier aus Düsseldorf. Trotzdem ist das samtige Gebräu in der Klappergasse 33 gesetzt - seit über 40 Jahren.

"Der Laden wurde 1973 aufgemacht, von Jörg Rühmann, einem gebürtigen Düsseldorfer", sagt Olli Thies, einer der beiden Geschäftsführer, von allen nur "Olli" genannt. "Deshalb musste Altbier mit rein - keine Frage."

Und so kam es, dass eine Kneipe im Herzen der Ebbelwoi-Stadt seit jeher Düsseldorfer Bier ausschenkt. Klar, nicht so viel wie Ebbelwoi - aber eben doch etwa so viel wie Weizenbier. Und das ist, wie Olli versichert, immer noch eine beachtenswerte Menge. Sachsenhausen ist, von den meisten Frankfurtern unbemerkt, eine Altbier-Enklave geworden.

Bild-Zoom Foto: Joy Gantevoort Der Durchgang zum Tresen ist beklebt mit allerlei Stickern.

Olli steht mit einem Kaffee in der Hand hinter der massiven Holz-Theke. "Der Jörg wollte hier einfach eine Düsseldorfer Altstadtkneipe hinzimmern. Dafür hat er in ganz Deutschland die Apothekerschränke zusammengesammelt und dann den Charme einer Altstadtkneipe geschaffen – rustikal und zeitlos schön."

Eine klassische Düsseldorfer Kneipe in Frankfurt: Klingt nach einer Kamikaze-Mission. Gar nicht, sagt Olli: "Wir haben seit zwanzig Jahren Stammkunden, die nur wegen dem Alt kommen. Und wenn man einmal Stammklientel hat, dann will man die auch behalten." Das Alt auf der Karte war gesetzt - und blieb. Nur eine kleine Änderung haben sie vorgenommen im Lauf der Jahre, von Schlösser Alt zu Frankenheim Alt. Die Gäste haben es ihnen nicht übelgenommen - Alt ist Alt.

Aber wie ist er denn nun, der Frankfurter Alt-Liebhaber? "Es gibt den Stammgast, der unter der Woche hierher kommt, um sich bespaßen zu lassen", erzählt Olli. "Und es gibt die Cliquen, die sich hier hinsetzen und meterweise Altbier saufen – auch fässerweise. Wir haben 10-Liter-Fässer. So eines stell' ich dann hin und hab' meine Ruhe."

Bild-Zoom Foto: Joy Gantevoort Über dem Fass hängt ein Schild mit der Aufschrift "Frankenheim Alt".

Nicht nur das Bier, sondern auch der Name der Kneipe hat Düsseldorfer Wurzeln. „In Düsseldorf heißt die Hauptsaufmeile Bolkerstraße. Und da gab es die Kneipe Bolker 9 und wir sind die Klapper 33 in der Klappergasse 33.“ Also das gleiche Prinzip bei der Namensgebung: Straßenname und Hausnummer kombiniert. „So hat man es sich einfach gehalten“, sagt Olli.

Die Altbier-Fässer lagern im Kühlraum neben der Eingangstür. Wer im vorderen Bereich an der Theke sitzt, kann sie sehen. "Da hole ich sie mit fünf Grad raus. Das ist auch die ideale Trinktemperatur für ein richtiges Düsseldorfer Alt", erzählt Olli.

In der Klapper wird das Bier unter physischem Druck gezapft. Es wird also keine Kohlensäure mehr zugesetzt. "So wird es auch in Düsseldorf gezapft." Die Kühlung hinter der Theke, die um das Tresenstichfass gebaut ist, "sieht besser aus, als sie wirkt", erklärt Olli, während er ein Bier einschenkt.

Bild-Zoom Foto: Joy Gantevoort In der Klapper 33 wird das Alt unter physischem Druck gezapft.

Das bernsteinfarbene Gebräu ist sehr süffig, ein Glas ist rasch getrunken. "Ich trinke es selbst gerne", sagt Olli. "Das erste Alt vom Fass gehört für gewöhnlich mir."

Wie das Altbier gehören auch die Pflastersteine im Wirtsraum fest zur Klapper: Der ganze Raum ist mit ihnen ausgelegt. "Betrunkene fragen uns oft, ob das Haus auf die Straße gebaut worden ist", erzählt der Wirt. "Was Quatsch ist - dann hätte man die Straße ja absenken müssen. Die Pflastersteine sind ein Gag, das ist alles"

Bild-Zoom Foto: Joy Gantevoort Auch die Wände sind gepflastert, allerdings mit Schildern. Unter dem "Fahrrad frei" stehen oft Räder von Gästen.

Der Wahl-Sachsenhäuser ist eher zufällig an seinen Job in der Klapper gekommen. 1999 war das, während seines Zivildienstes. Olli begann als Aushilfe, heute ist er einer der Geschäftsführer. "Das ist ein Vollzeitjob. Das geht nicht anders. Ich komme bestimmt auf 70-80 Stunden die Woche", sagt er, zieht an der Zigarette und lehnt an der Bar.

Wie geht es weiter mit der Altbier-Bastion im Ebbelwoi-Stadtteil? "Warum sollen wir etwas ändern, wenn alles gut läuft?", fragt der Kneipier grinsend. "Wir bleiben, wie wir sind."

Bild-Zoom Foto: Joy Gantevoort Hinter der Theke reiht sich Flasche an Flasche.

In der Klapper 33 erwarten jeden Gast, auch in Zukunft: schwere Apothekerschränke, dunkle Pflastersteine - und frisches Düsseldorfer Altbier vom Fass.

In der Klapper 33 kann man auch privat feiern. "Das geht in unserem rustikalen Gewölbekeller - komplett mit eigener Bar." Olli und sein Team versorgen die Gäste auch dort mit Düsseldorfer Alt und den anderen Getränken.