Gute Nachrichten beim FDP-Neujahrsempfang: Die Liberalen werden wieder mehr

Beim Neujahrsempfang am Samstagabend gab es für die Frankfurter FDP Anlass zum Feiern: Die Liberale Hochschulgruppe an der Goethe-Uni holte bei den Wahlen fürs Studierendenparlament zwei Sitze und 8,2 Prozent – ein Ergebnis so gut wie nie. Und hoch wie lange nicht ist die Mitgliederzahl, die seit Jahren unter 700 lag. Nun sind in Frankfurt wieder 721 FDP-Parteiausweise in Umlauf, in den vergangenen drei Wochen gingen zudem 22 weitere Eintrittsgesuche ein, verkündete der Kreisvorsitzende Thorsten Lieb den gut 300 Gästen im Sachsenhäuser Lokal „Depot“. Die Zielmarke von 750 Liberalen am Main werde wohl vor der Bundestagswahl am 24. September erreicht.

Das wird für die FDP der alles entscheidende Tag – schafft die Partei den Wiedereinzug in den Bundestag nicht, dürfte sie am Ende sein. Das machte auch die Gastrednerin des Abends, Katja Suding, den Parteifreunden klar. „Der Weg ist noch sehr, sehr weit. Wir müssen noch eine Schippe drauflegen.“

Schwung aus Hamburg

Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und Chefin der FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, hat ihrer Partei schon mehrmals gezeigt, was Kampfgeist ist: 2011 waren die Liberalen unter ihrer Führung nach zwei erfolglosen Anläufen wieder ins Hamburger Parlament eingezogen – mit 6,7 Prozent, dem besten Ergebnis seit 37 Jahren. Im Februar 2015 feierten die Hamburger mit Suding an der Spitze den Verbleib in der Bürgerschaft – und zugleich den ersten Wahlerfolg seit dem Ausscheiden aus dem Bundestag 2013. „Ohne die Hamburg-Wahl wären wir nicht da, wo wir heute sind“, lobte Gastgeber Thorsten Lieb. Nun will Suding mit klassisch liberalen Positionen auch die nächste Hürde nehmen: „Wir können unsere Freiheit nicht sichern, indem wir sie einschränken“ oder auch „Wir wollen keinen Staat als bürokratische Umverteilungsmaschine. Wir wollen einen Staat, der die Bürger in die Lage versetzt, für sich selbst zu sorgen.“ Sie forderte zudem ein Ende der Subventionierung von angeschlagenen Banken, verlangte, dass auch internationale Konzerne wie Google und Apple ihre Steuern zahlen, und erklärte, wie dringend sich die Bundesrepublik ein Einwanderungsgesetz geben müsse. „Mir ist vollkommen unverständlich, warum die Große Koalition das nicht angepackt hat.“

Schulz und Scholz

Auch hier lieferte der Gast aus dem Norden den Frankfurtern erste Argumentationshilfen für den Wahlkampf. Aufgrund der Hamburger Mehrheitsverhältnisse ist Suding es gewohnt, sich an der SPD und Bürgermeister Olaf Scholz abzuarbeiten. Da kommt ihr der SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz gerade recht: „Schulz hat sich das Thema Gerechtigkeit vorgenommen. Aber mit vielem, was er jetzt kritisiert, beklagt er die Politik der eigenen Genossen“, erklärte die Liberale, die über eine halbe Stunde ganz ohne Zettel und Verzetteln redete.

Ein Wort kam ihr dabei übrigens nicht über die Lippen: die AfD. Aus Überzeugung, wie Suding später sagte: „Wenn wir gute Politik machen, dann muss auch niemand eine Protestpartei wählen.“