Bundestagswahl: Die Linke will den Rechten Paroli bieten

Das eigene Ergebnis war für die Frankfurter Linken zunächst zweitrangig bei ihrer Wahlparty in der Romanfabrik an der Hanauer Landstraße. Zu tief saß der Schock über das Abschneiden der AfD.

Von einer Zäsur sprach der Direktkandidat der Linken im Frankfurter Wahlkreis 182, Achim Kessler: „Wir werden im Deutschen Bundestag wieder Nazi-Jargon hören.“ Er wertete das Ergebnis der Gauland-Partei als klaren „Kampfauftrag“ für seine eigene Partei. „Wenn wir denen nicht Paroli bieten, wer soll es sonst tun?“

Auch Axel Gerntke, Kreisvorsitzender der Linken, musste sich zunächst von seinem Schock erholen. Dies fiel ihm allerdings deutlich leichter, als später am Abend die Frankfurter Wahlergebnisse eintrudelten, schließlich zählt die Linke in Frankfurt klar zu den Gewinnern dieser Bundestagswahl. Während sie in der Mainmetropole 2013 noch bei 8,5 Prozent lag, konnte sie sich diesmal um mehr als 3 Prozent deutlich steigern. „Da spiegelt sich die positive Stimmung wieder, die wir hier im Wahlkampf gespürt haben“, resümierte der Kreisvorsitzende, entsprechend positiv blicke er den Landtags- und Oberbürgermeisterwahlen entgegen.

„Mit diesem Ergebnis liegen wir hier deutlich vor der AfD“, freute sich Gerntke. Was ihn jedoch wurmte, ist, dass noch mehr Frankfurter ihr Kreuzchen bei den Liberalen gemacht haben als bei den Linken. „Bei der Hotelier-Partei, die nur in neuem Gewand daherkommt“, schnaubte Gerntke.

(stef)