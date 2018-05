Nationalsozialismus: Die NS-Karte von Frankfurt

Welche Orte in Frankfurt haben in den Jahren der NS-Herrschaft eine besondere Rolle gespielt? Wir zeigen es - auf einer interaktiven Karte.

Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen und die Weimarer Republik Stück für Stück in eine Diktatur umwandeln, wird diese Entwicklung auch in Frankfurt sichtbar. Gebäude wie das Gewerkschaftshaus und der Damenstift der Cronstett- und Hynspergischen Evangelischen Stiftung werden unter Zwang übernommen und bekommen eine neue Funktion. Ostpark, Festhalle oder Waldstadion sind jetzt Versammlungsplätze der Nationalsozialisten. IG Farben, die Adlerwerke und andere ansässige Firmen lassen Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge für sich schuften. In der Stadt am Main wird auch der Mythos von Hitler als Erfinder der Autobahn geschaffen.

Ein Blick auf die Karte zeigt die Orte, an denen im Dritten Reich teils grausame Geschichte geschrieben wurde.