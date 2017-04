Straßenbahnschienen herausgerissen: Die Offenbacher ist jetzt komplett dicht: Einfahrt nach Frankfurt schwierig

Gestern klemmte es ein wenig: Der Verkehr auf der Gerbermühlstraße wollte nicht rollen. Wer vom Kaiserlei in Richtung Frankfurt fuhr, musste hin und wieder auch an der grünen Ampel stehen, weil der Verkehr auf der Kreuzung nicht losfuhr. Doch meist ging es rasch weiter. Ein richtiger Stau sieht in Frankfurt oft anders aus – auch ohne eine Baustelle.

Kein Problem also am ersten Tag, da die Offenbacher Landstraße mal wieder gesperrt ist. Oberräder und Pendler gingen routiniert mit der Situation um. Geduldig fuhren sie gestern am Ende der Buchrainstraße geradeaus, statt nach links in die Offenbacher Landstraße abzubiegen. Über die Wehrstraße führt die Umleitungsbeschilderung die Autofahrer in die Gerbermühlstraße, der zurzeit schnellste Weg nach Frankfurt hinein.

Bild-Zoom Schilder weisen die Autofahrer auf die Umleitung in der Wehrstraße hin, der einzige Weg nach Frankfurt.

Ein Bagger riss mit roher Gewalt die Gleise aus der Straße, Arbeiter schnitten die schwarzen Stahlbänder anschließend mit Schweißbrenner und Schaufel: In der Offenbacher Landstraße haben die Erneuerungsarbeiten begonnen. Auf 560 Metern Länge ist die Straße gesperrt, 200 Meter Gleis werden erneuert. Bis Februar 2018 dauern die Bauarbeiten, die rund zehn Millionen Euro verschlingen werden. Dabei werden die Gleise erneuert und an der Haltestelle Bleiweißstraße behindertengerecht angehoben. Nachdem auch die Kanäle erneuert sind, die unterirdisch liegen, soll die Fahrbahn eine neue, lärmmindernde Asphaltschicht erhalten.

Für die Straßenbahn 16 ist die Station „Balduinstraße“ Endpunkt. Busse fahren zum Stadtrand von Offenbach. Für Pendler bedeutet dies, einmal öfter umzusteigen auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause.

(tjs)