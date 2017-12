FES und Autobahnmeistereien: Die Räumdienste sind vorbereitet: Der Winter kann kommen

1040 Kilometer Straßen müssen in Frankfurt von Schnee und Eis befreit werden. Am Wochenende ist der Winterdienst gefordert, denn Schneefall ist vorausgesagt. Die Räumdienste sind allerdings gut gerüstet.

Schneefall und Schneeregen – die Voraussagen des Deutschen Wetterdienstes für das Wochenende bereiten der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) noch keine Kopfzerbrechen. „Auch wenn die Lufttemperatur kalt ist – der Asphalt ist in der Stadt noch immer drei Grad warm, so dass der Schnee nicht liegen bleiben wird“, erklärte Sprecher Stefan Röttele gestern. Sollte es doch zu einem Räumeinsatz wegen Schnees kommen: Zweieinhalb bis drei Stunden brauchten die FES-Mitarbeiter, um die wichtigsten Straßen vom Schnee zu befreien.

Die A-Straßen sind die großen Zufahrtstraßen wie beispielsweise die Kennedyallee, die Mainzer und die Friedberger Landstraße, außerdem alle Straßen mit Buslinien und zudem wichtige Andienstraßen wie zum Beispiel vor Krankenhäusern. B-Straßen sind dann weitere Verbindungsstraßen wie beispielsweise die Glauburgstraße,

Insgesamt verfügt die FES über 175 Streu- und Räumfahrzeuge und 320 Mitarbeiter. „Dienstbeginn ist vier Uhr früh, bis der Berufsverkehr um sieben Uhr einsetzt, sind die wichtigsten Straßen, die sogenannten A-Straßen, schneefrei“, versichert Röttele. Grundsätzlich ist die FES im Winter mit zwei Schichten von vier bis 22 Uhr besetzt, in den sechs Stunden dazwischen ist zumindest der Notdienst besetzt. Er hält Kontakt zum Deutschen Wetterdienst in Offenbach und bereitet eventuelle Einsätze am frühen Morgen vor.

1040 km Straßen räumen

Die A- und B-Straßen in Frankfurt sind zusammen 520 Kilometer in jede Fahrtrichtung lang, also 1040 Kilometer insgesamt. C-Straßen sind die reinen Wohnstraßen. Sie werden erst geräumt, wenn die A- und B-Straßen schneefrei sind. Insgesamt hat die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH für ihren Winterdienst 8000 Tonnen Salz, 2500 Hektoliter Salzlauge und 1000 Tonnen Lava-Granulat in den Depots gebunkert.

Auch der Gehweg muss geräumt werden Von sieben bis 22 Uhr besteht für Hausbesitzer und gegebenenfalls Mieter die Pflicht, Schnee auf dem Bürgersteig zu entfernen. Dies kann durch Streuen von Sand geschehen, Salz hingegen ist in Frankfurt clearing

Zu Verkehrschaos kann Schneefall auch auf den Autobahnen rund um Frankfurt führen. Dort sind die Autobahnmeistereien zuständig. „Wir müssen binnen zwei Stunden all unsere Strecken gestreut und binnen drei Stunden vom Schnee geräumt haben“, sagt Kerstin Krämer, die Leiterin der Autobahnmeisterei Rodgau. Sie ist in Frankfurt für die A 661 zuständig – von Egelsbach bis zur Friedberger Landstraße. Nördlich der Friedberger sind ihre Kollegen von der Autobahnmeisterei Frankfurt zuständig, die auch die A 5 reinigen müssen. Sie haben ein Salzdepot mit 2500 Tonnen in Nieder-Eschbach.

Die A 3 hingegen teilen sich die Meistereien Rüsselsheim (bis zum Offenbacher Kreuz) und Rodgau (vom Offenbacher Kreuz bis Seligenstadt). Die A 648 und die A 66 wiederum werden auch auf Frankfurter Gemarkung von der Autobahnmeisterei Diedenbergen gestreut und geräumt.

„Wir rechnen immer mit dem schlimmsten“, sagt Krämer, „und sind draußen, wenn es losgeht.“ Schon vor dem Eintreffen einer Schneefront werden die Autobahnen vorsorglich gestreut. „Dabei reicht die Ladung eines Streufahrzeuges für 80 Kilometer Straße“, sagt die Leiterin der Autobahnmeisterei. „Die Touren der Fahrzeuge sind so bemessen, dass sie wieder hier sind, wenn das Salz zur Neige geht.“ Sieben Räumfahrzeuge fahren von der Autobahnmeisterei aus los, und das zu jeder Uhrzeit. „Wir stehen in Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst, wir messen die Temperatur über dem Asphalt und haben unsere Fahrer in Bereitschaft, falls sich etwas ankündigt“, so Kerstin Krämer.

Staus behindern den Einsatz

Bei Schneefall ist natürlich noch mehr los auf der Autobahn. Bis zu zwölf Lastwagen sind dann draußen und räumen Schnee, doch ein solcher Großeinsatz kommt laut Krämer bei der Meisterei Rodgau nur alle sieben Jahre vor. Ein Problem bei Schneefall sind die Staus, in denen im Zweifel auch die Räumlaster stehen. Dann dauert eine Tour länger als drei Stunden. Bislang war es in diesem Jahr jedoch noch sehr ruhig, sagt Krämer. Aber der Winter ist ja noch jung.