226.310 Ein-Personen-Haushalte gibt es in der Stadt Frankfurt (Stand 2017). Natürlich leben nicht nur Singles in diesen Wohnungen, sondern auch Pendler, Witwer - oder Menschen, die zwar in einer festen Beziehung sind, aber trotzdem in ihren eigenen vier Wänden wohnen wollen. /Wegen dieser Ungenauigkeit schreiben wir "Single-Karte*" - mit Sternchen - und nicht "Single-Karte".)

Die Single-Karte* von Frankfurt:

Auffällig ist, dass die Zahl der Ein-Personen-Haushalte im Stadtgebiet stark schwankt. Die wenigsten gibt es in Berkersheim - hier leben nur 660 Menschen alleine. Am anderen Ende des Spektrums liegt Bockenheim: 2017 waren hier 14.527 Menschen in Ein-Personen-Haushalten gemeldet.

Auffällig ist auch das deutliche Nord-Süd-Gefälle: In den nördlichen Stadtteilen leben tendenziell weniger Menschen in Ein-Personen-Haushalten, in den südlichen Stadtteilen sind Single-Wohnungen häufiger. In Stadtteilen wie Bockenheim, Gallus, Niederrad, Innenstadt und Altstadt befinden sich freilich viele Wohnanlagen für Wochenend-Heimfahrer.

Quelle: Stadt Frankfurt / 2017