Flughafen: Die Spezialisten für gefälschte Pässe

Unter den Reisenden, die am Frankfurter Flughafen ankommen, sind immer wieder Straftäter mit gefälschten Pässen. Wenn Bundespolizisten Zweifel an der Echtheit eines Dokuments haben, wird es in der Urkundenprüfstelle mit modernster Technik gesichtet.

Digitale Stereomikroskope, Geräte für Video-Spektral-Analysen und ein Fotolabor – wenn die Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen einen verdächtigen Reisepass überprüfen oder dokumentieren möchten, steht ihnen modernste Technik zur Verfügung. Im Jahr 2002 – vor gut 15 Jahren – richtete die Grenzschutzbehörde im Terminal 1 eine Urkundenprüfstelle ein. Seitdem nahmen die Mitarbeiter fast 120 000 verdächtige Dokumente unter die Lupe und zogen mehr als 30 300 inkriminierte Exemplare aus dem Verkehr.

Als inkriminiert gelten Reisepässe oder andere Dokumente, wenn sie mit einer Straftat im Zusammenhang stehen. Legt ein Reisender ein gefälschtes oder verfälschtes Exemplar vor, ist das ganz offensichtlich der Fall. Die Bundespolizisten haben aber auch mit echten Pässen zu tun, die missbräuchlich benutzt oder auf Grundlage gefälschter Dokumente ausgestellt wurden. Dann müssen die Beamten erst einmal ermitteln, um die Straftat aufzudecken.

Anerkannter Experte

Mit gefälschten Urkunden kennt sich kaum ein Mensch so gut aus wie Klaus Seibert. Der Erste Kriminalhauptkommissar leitet den kriminaltechnischen Dienst der Bundespolizei am Airport. Die zugehörige Urkundenprüfstelle hat er 2002 mit aufgebaut. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Seibert zu einem international anerkannten Experten für gefälschte oder verfälschte Dokumente.

Nach den Entwicklungen der vergangenen 15 Jahre befragt, muss Seibert nicht lange überlegen: „Mit zunehmender Digitalisierung arbeiten auch die Fälscherwerkstätten immer professioneller“, sagt er. Die Fälscher seien oft in Netzwerken organisiert. Derzeit hätten die Mitarbeiter der Prüfstelle vor allem mit inkriminierten Dokumenten aus der Balkan-Region oder Asien zu tun. „Plumpe Passfälschungen wie beispielsweise Farbkopien sind heute eher selten.“

Genau hingeschaut

Als die Bundespolizei im August das 30 000. inkriminierte Dokument aus dem Verkehr zog, war kein Fälscher im Spiel: Der elektronische, spanische Reisepass, den ein Ghanaer bei seiner Ausreise nach Kanada vorlegte, war zwar echt, aber für eine völlig andere Person ausgestellt worden. Weil sich der Ghanaer und der Mann auf dem Ausweisfoto ähnelten, stellten die Bundespolizisten das auf dem Chip gespeicherte Lichtbild einem Digitalfoto gegenüber, das sie selbst machten. Der Vergleich individueller und unveränderlicher Gesichtsmerkmale mit einer Spezialsoftware brachte die Gewissheit: Der Mann aus Westafrika war nicht der rechtmäßige Benutzer des Passes.

Die Bundespolizisten unterscheiden zwischen gefälschten und verfälschten Urkunden: Im ersten Fall ist das komplette Dokument gefälscht, im zweiten sind es nur Teile davon. Dass der Inhalt eines echten Reisepasses abgeändert werde – zum Beispiel der Name oder das Geburtsdatum – komme häufig vor. Manchmal sei die Manipulation schon durch einem kurzen Blick auf die maschinenlesbaren Zeile des Passes erkennbar, in der alle Daten zusammengefasst sind. Steht auf dem Pass ein anderer Name als in dieser Zeile, stimmt offensichtlich etwas nicht.

Bundespolizist Seibert erläutert, dass die Ausweisprüfung am Flughafen in mehreren Stufen erfolgt. Die erste Sichtung nehmen die Bundespolizisten bei der Einreisekontrolle vor. Die Beamten am Schalter haben außer einem Ausweisleser auch die Möglichkeit, den Reisepass bei verschiedenartiger Beleuchtung und mit einer Lupe zu überprüfen.

Mehrere Stufen

Besteht der Verdacht einer Fälschung, nehmen die Grenzschützer den Pass mit ins Geschäftszimmer, wo der Besitzer befragt und das Dokument eingehender in Augenschein genommen werden kann. Erst wenn der Fälschungsverdacht dann immer noch nicht ausgeräumt ist, kommt der Besitzer in Gewahrsam und der Pass in die Urkundenprüfstelle.

Den Arbeitsschwerpunkt der Dienststelle bildet aber nicht nur die Erkennung gefälschter Reisepässe – auch Personalausweise, Führerscheine, Geburtsurkunden, Visa-Etiketten, Seefahrtsbücher und Banknoten nehmen die Spezialisten unter die Lupe. Damit die Bundespolizisten den Fälschern immer einen Schritt voraus sind, führen Mitarbeiter der Urkundenprüfstelle regelmäßig Schulungen für ihre Kollegen durch. Von Januar bis Ende Oktober des laufenden Jahres überprüfte die Bundespolizei am Flughafen übrigens genau 8529 Urkunden. Im Gesamtjahr 2016 waren es gut 9900. Im Jahr 2015, dem Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung, sogar knapp 13 200.