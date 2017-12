Wilde Parties im Dorian Gray, neue Polizisten fürs Bahnhofsviertel - und ein Ex-Häftling, der ein neues Leben in Frankfurt beginnen möchte: unsere Top-Artikel der Woche.

Kevin-Prince Boateng trifft am Sonntag mit der Eintracht in seiner Geburtsstadt Berlin gegen die Hertha an. Vorher hat er über seine aktuellen Einschätzungen gesprochen. Unser Redakteur Christian Heimrich hat mitgeschrieben. Zum Artikel

Ab Freitag, 1. Dezember, nimmt im Frankfurter Bahnhofsviertel eine neue Polizeieinheit die Arbeit auf. Sie soll die Dorgen- und Straßenkriminalität in dem Brennpunkt-Stadtteil bekämpfen. Zum Artikel

Von 1978 bis 2000 wurden im ehemaligen Club Dorian Gray am Frankfurter Flughafen rauschende Partys gefeiert. Anfangs zu Disco-, später zu Techno-Musik. Wir haben in unserem Fotoarchiv einige Schätze gefunden, die das wilde Treiben in der berühmten Diskothek eindrucksvoll dokumentieren. Zum Artikel

Bild-Zoom Ex-Häftling Pietr hofft auf einen Neuanfang in Frankfurt. Foto: Christophe Braun

Pietr hat Tankstellen überfallen, saß dafür jahrelang im Gefängnis. Seit ein paar Monaten ist er draußen, lebt in Frankfurt. Und sucht nach einem Weg zurück in die Normalität. Zum Artikel

Herzlichen Glühstrumpf: Wir haben die nervigsten Kollegen-Sprüche aller Zeiten aufgelistet. Mit diesen Sätzen werden Sie garantiert zur Paria des Büros! Zum Artikel