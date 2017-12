Bild-Zoom In Frankfurt-Nied haben am Mittwochmorgen Unbekannte mehrere Autos angezündet. Während der Löscharbeiten wurde die betreffene Straße geräumt und ein Haus evakuiert.

Nach Autobrandstiftungen in Frankfurt-Nied laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. In der Nacht zum Mittwoch brannten an drei Stellen der Straße „Am Selzerbrunnen“ insgesamt acht Fahrzeuge. Den Eigentümern steckte der Schrecken am Morgen nach den Feuern noch in den Gliedern. Sie fragen sich: „Wer macht so etwas?“Zum Artikel

Bild-Zoom Foto: Jochen Reichwein

Eine Schule ohne Strom und Heizung und „Weihnachtsferien“ schon ab November – das gibt es wohl nur in Friedrichsdorf. Das Staatliche Schulamt hat die Main/Taunus International School an der Hugenottenstraße faktisch aufgelöst. Zum Artikel

Bild-Zoom Foto: Hans Nietner (Hans Nietner)

"Ist #Wintereinbruch eigentlich strafbar?", fragt die Frankfurter Polizei bei Twitter - und löst tiefschürfende juristische Diskussionen aus.Zum Artikel

Die Rapperin Schwester Ewa wird sich vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe wegen Körperverletzung, Steuerhinterziehung und Zuhälterei verantworten müssen. Auf Instagram schimpft sie jetzt schon gegen die Ankläger. Zum Artikel

Vor 18 Jahren wurde in Bobenhausen ein Kind geraubt. 18 Jahre lang stand die Frage im Raum, ob unter den Bewohnern des Ortes der Mörder von Johanna Bohnacker lebt. Als niemand mehr damit rechnete, wurde ein Verdächtiger gefasst. Es war kein Nachbar. Das ist eine Erleichterung, sagen die Bobenhäuser. Aber die Tat hat Spuren hinterlassen. Zum Artikel