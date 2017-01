Erika Steinbachs Austritt: Die Vertriebene

Erika Steinbachs Abschied von der CDU begann am 14. Juli 1997. An diesem Abend wollte sie im Bürgerhaus Nordweststadt Vorsitzende des Frankfurter Kreisverbandes der Partei werden. Sie versuchte sich mit Forderungen nach einer schärferen Sicherheitspolitik und gemeinnütziger Arbeit für Sozialhilfeempfänger zu profilieren. Vergeblich. Die Abgeordnete, die damals schon sieben Jahre dem Parlament angehörte, verlor gegen einen Newcomer. Ihr liberalkonservativ eingestellter Konkurrent Udo Corts, der erst zwei Jahre zuvor nach Frankfurt gekommen war, setzte sich mit 219 zu 213 Stimmen durch. Er war der Kandidat der damaligen Oberbürgermeisterin Petra Roth, die eine konservative Kreisvorsitzende verhindern wollte. Ihr Wort hatte Gewicht.

Wäre der Abend damals anders verlaufen, hätte das vermutlich auch Auswirkungen auf die Kommunalpolitik der folgenden Jahre gehabt. Corts führte die CDU in eine Koalition mit den Grünen – die Steinbach ablehnte. Sie blieb im Bundestag, war aber im CDU-Kreisverband isoliert, spielte keine führende Rolle. Ein schleichender Entfremdungsprozess setzte ein.

Man kann es auch so formulieren: Während sich die Welt um sie herum veränderte, blieb sich Erika Steinbach treu. Das zeigte sich nicht nur in der Politik. Schon 2002 sorgte sie mit einem öffentlichkeitswirksamen Austritt für Schlagzeilen: Sie verließ die Evangelische Kirche wegen des Beschlusses, homosexuelle Paare zu segnen. Mit ihrem Glaubensverständnis sei das nicht zu vereinbaren, sagte sie. Auf politischer Ebene sprach sie sich später gegen die auch von der CDU unterstützte steuerliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften aus.

Ein Jahr nach ihrer gescheiterten Kandidatur für den Kreisvorsitz wurde sie Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Flucht und Vertreibung – soweit sie im Kontext des Zweiten Weltkrieges standen – wurden ihr Arbeitsschwerpunkt. Sie eckte an. Auch mit ihrem Herzensprojekt, dem „Zentrum gegen Vertreibungen“. In ihrer Partei fand sie dafür wenig Unterstützung.

Nicht fallengelassen

Viele Positionen Steinbachs waren in der Frankfurter CDU nicht mehrheitsfähig. Aber es gehört zu den Besonderheiten dieser Partei, dass sie nach ihrer Niederlage im Kampf um den Kreisvorsitz noch fünf Mal als Bundeskandidatin nominiert wurde und direkt oder über die Landesliste gewählt wurde. Wer einmal im Parlament sitzt, den lässt die CDU nicht fallen. Viele in der Partei weisen jetzt darauf hin, dass diese Solidarität keine Einbahnstraße sein sollte.

Die Frankfurter Parteiführung stützte Steinbach auch dann noch, als ihr längst heftiger Gegenwind ins Gesicht blies. Das war 2012. Ein nicht unerheblicher Teil der Partei hatte von Steinbach genug, die entgegen früherer Aussagen 2013 noch einmal antreten wollte. Gegenkandidaten standen bereit, doch die Frankfurter CDU fand nicht die Kraft, den Wechsel einzuleiten. Einige, die Steinbach unterstützten, bereuen das heute zutiefst.

Denn Steinbach und die CDU entfremdeten sich weiter. Ihre kritischen, manchmal auch zynischen Kommentare in den sozialen Netzwerken stießen nicht nur Parteifreunden sauer auf. Schon 2014 bezeichnete sie die AfD als möglichen Partner der CDU. Seit Beginn der Flüchtlingskrise stellt sie sich regelmäßig gegen die Bundesregierung. Sie verglich Deutschland mit einer Diktatur und einer Bananenrepublik. Laut dem Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordneten Matthias Zimmer wurde erwogen, sie aus der Fraktion auszuschließen.

Jahre des Haderns

Diesem Ausschluss ist sie durch ihren Austritt zuvorgekommen. Dabei haderte sie schon länger mit der Politik der Kanzlerin. In ihrer Austrittserklärung nannte sie ausdrücklich die Euro-Rettungspolitik seit 2010 und den Atomausstieg von 2011. Schon im letzten Jahr wurde sie gefragt, warum sie die CDU nicht verlasse. Wartete sie auf einen Kurswechsel? Um den richtigen Weg ringen wollte Steinbach nicht mehr, auch wenn das in demokratischen Parteien nötig sei, wie die CDU-Politikerin Bettina Wiesmann, die Steinbach beerben will, am Montag anmerkte. „Es ist bedauerlich, dass Frau Steinbach dies nicht mehr zu erkennen vermag.“

Die Abgeordnete hätte abwarten können und die Partei geräuschlos nach der Bundestagswahl im Herbst verlassen können. Doch zu einem solchen letzten Akt der Solidarität war sie nicht in der Lage, sie suchte die große Bühne vor der Wahl, um ihrer ehemaligen Partei zu schaden. Dass Steinbach ihre Heimat in der CDU verloren hat, liegt offensichtlich am Kurs von Angela Merkel. Doch dass die 73-Jährige bei ihrem Abzug verbrannte Erde zurücklässt, dafür ist sie ganz allein verantwortlich.